Instagram et Threads : vers une personnalisation accrue face au contenu politique

Meta prévoit de rendre plus facile pour les utilisateurs d’éviter de voir du contenu politique sur Instagram et Threads, à moins qu’ils ne choisissent explicitement de le recevoir en recommandation.

Dans un article de blog publié vendredi dernier, Meta a annoncé l’extension d’une politique existante sur Reels, qui limite le contenu politique de personnes que vous ne suivez pas (y compris les posts sur des questions sociales) d’apparaître dans les fils recommandés, pour couvrir plus largement les plateformes Threads et Instagram.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé sur Threads que l’objectif est de préserver la capacité des gens à choisir d’interagir avec du contenu politique, tout en respectant le désir de chacun à cet égard. Ces changements devraient être appliqués au cours des prochaines semaines. Facebook devrait également introduire ces nouveaux contrôles à une date ultérieure, non divulguée.

Publié par @mosseri Voir dans Threads

Les utilisateurs souhaitant avoir du contenu « susceptible de mentionner des gouvernements, des élections ou des sujets sociaux affectant un groupe de personnes et/ou la société en général » recommandé peuvent choisir de désactiver cette limitation dans les paramètres de leur compte.

Les changements s’appliqueront aux comptes publics lorsqu’ils sont activés et uniquement dans les endroits où le contenu est recommandé, comme Explorer, Reels, les recommandations dans le fil d’actualité et les utilisateurs suggérés. La mise à jour ne modifiera pas la façon dont les utilisateurs voient le contenu des comptes qu’ils choisissent de suivre, donc les comptes non éligibles à être recommandés peuvent toujours poster du contenu politique à leurs abonnés via leur fil d’actualités et leurs Stories.

Une réalité

Meta prévoit également pour les créateurs que si leur compte n’est pas éligible pour être recommandé, aucun de leurs contenus ne sera recommandé, indépendamment du fait qu’il respecte ou non les lignes directrices de recommandation. Lorsque ces changements seront effectifs, les comptes professionnels sur Instagram pourront utiliser la fonctionnalité Statut du Compte pour vérifier si la publication de contenu politique affecte leur éligibilité à la recommandation. Les comptes professionnels peuvent également utiliser Statut du Compte pour contester les décisions révoquant cette éligibilité, en plus de modifier, supprimer ou mettre en pause les posts politiques jusqu’à ce que le compte soit à nouveau éligible à la recommandation.

Ces mises à jour s’ajoutent aux efforts précédents de Meta pour se distancer du monde des actualités et de la politique ces dernières années.