Restrictions de messagerie renforcées pour protéger les adolescents sur les plateformes de Meta

La société mère de Facebook et d’Instagram, Meta, a annoncé la mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de messagerie directe visant à renforcer la sécurité des utilisateurs adolescents sur ses plateformes.

Selon TechCrunch, cette décision intervient alors que la sécurité en ligne des jeunes utilisateurs suscite de plus en plus d’inquiétudes.

Les nouvelles restrictions empêcheront l’envoi de messages non sollicités aux adolescents sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, les adultes de plus de 18 ans ne pouvaient déjà plus envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivaient pas. Les limites mises à jour s’appliqueront désormais à tous les utilisateurs de moins de 16 ans et, dans certaines régions, de moins de 18 ans, par défaut. Les utilisateurs actuels seront informés de ces changements par des notifications.

Sur Messenger de Facebook, les adolescents ne recevront que des messages provenant de personnes qui sont déjà leurs amis sur Facebook ou qui figurent dans leurs contacts. Cette mesure vise à protéger davantage les jeunes utilisateurs des interactions potentiellement dangereuses avec des inconnus.

Outre les restrictions relatives à la messagerie directe, Meta renforce ses fonctions de contrôle parental. Les tuteurs auront désormais le pouvoir d’approuver ou de rejeter toute modification apportée par les adolescents à leurs paramètres de confidentialité par défaut. Cette mise à jour permet aux parents et aux tuteurs de mieux contrôler les paramètres du compte de leurs adolescents, notamment de préserver la confidentialité des comptes, de gérer l’exposition aux contenus sensibles et de contrôler qui peut envoyer des messages à leurs adolescents.

Fonctionnalités à venir et préoccupations actuelles

Meta a également révélé son intention de lancer une fonctionnalité qui empêchera les adolescents de recevoir des images indésirables et inappropriées dans leurs messages directs, même dans les discussions chiffrées de bout en bout. Toutefois, l’entreprise n’a pas encore précisé comment elle définira ou détectera les contenus « inappropriés » tout en préservant la vie privée des utilisateurs.

Cette annonce fait suite à l’introduction récente par Meta d’outils visant à limiter l’exposition aux contenus liés à l’automutilation et aux troubles alimentaires pour les utilisateurs adolescents sur Facebook et Instagram.

Les initiatives de Meta interviennent à un moment où l’entreprise fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux concernant la sécurité des enfants sur ses plateformes. L’entreprise est actuellement impliquée dans un procès civil au Nouveau-Mexique et fait l’objet d’allégations devant un tribunal fédéral en Californie concernant la promotion de contenus préjudiciables pour les mineurs. En outre, Meta doit témoigner devant le Sénat le 31 janvier, aux côtés d’autres réseaux sociaux, sur les questions relatives à la sécurité des enfants en ligne.