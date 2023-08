Microsoft Designer est désormais accessible depuis Edge

by

Microsoft Designer, l’outil de conception gratuit de l’entreprise basé sur l’intelligence artificielle, est désormais largement disponible pour les utilisateurs de Edge aux États-Unis. Cela signifie que vous pouvez accéder à Designer à partir de la barre latérale de Edge, ce qui vous permet de générer des designs sans ouvrir un onglet ou un programme séparé.

Après avoir lancé Designer l’année dernière, Microsoft a annoncé en avril qu’elle intégrerait l’outil dans Edge. L’intégration vous permet de créer un certain nombre de designs, tels que des messages sur les réseaux sociaux, des prospectus, des cartes de vœux, des invitations et bien plus encore, le tout à partir de la barre latérale de Edge.

Une fois que vous avez saisi un message, Designer AI vous propose une grille de modèles, avec du texte et une photo. Vous pouvez également modifier ces modèles à votre guise, que ce soit en remplaçant une photo, en ajoutant une illustration ou en changeant la police de caractères. Le générateur texte-image de l’outil, alimenté par DALL-E, vous permet également de créer des images que vous pouvez ajouter à votre dessin.

Bien que toutes ces fonctionnalités soient déjà disponibles dans l’application autonome Designer de Microsoft sur le Web, l’intégration de tous ces outils dans Edge présente un avantage. L’intégration devrait permettre d’apporter plus facilement des créations à un e-mail, à Facebook ou à Instagram sans avoir à parcourir plusieurs fenêtres. Elle pourrait également l’aider à concurrencer d’autres outils de conception gratuits, comme Canva, qui ont déjà commencé à ajouter des fonctionnalités alimentées par l’IA.

Encore en phase preview

Microsoft Designer est encore en phase de prévisualisation, et on ne sait pas encore quand l’entreprise prévoit de le lancer dans son intégralité. Vous pouvez accéder à l’outil en mettant à jour Edge, puis en sélectionnant l’icône « plus » dans la colonne située à l’extrême droite de votre écran. À partir de là, cliquez sur « Designer (Preview) » pour qu’il apparaisse dans votre barre latérale.

Outre l’intégration du Designer dans Edge, Microsoft a également déployé quelques mises à jour de Bing Chat dans le navigateur. Désormais, vous pouvez demander au chatbot d’effectuer davantage d’actions, comme organiser les onglets liés à un sujet spécifique ou obtenir un mot de passe à partir d’un autre navigateur.