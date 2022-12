WhatsApp va bientôt vous permettre de rechercher des messages par date

En plus de cela, WhatsApp teste également un petit changement pour les utilisateurs d’Android. Il s’agit d’afficher d’abord le nom d’une personne inconnue, puis son contact. Actuellement, lorsque vous recevez un message d’un numéro inconnu, le numéro s’affiche en premier, suivi du nom WhatsApp (le cas échéant) de cette personne. Cette fonctionnalité est testée pour les utilisateurs de la version bêta dans les discussions de groupe et rien ne permet de savoir quand elle deviendra une fonctionnalité officielle.

Selon un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp a publié la nouvelle version de mise à jour bêta pour iOS, 22.24.0.77. Dans le cadre de cette mise à jour, il est désormais possible de rechercher des messages par date. Cette fonctionnalité vous permettra de rechercher beaucoup plus facilement les messages, en particulier ceux qui ont été envoyés il y a longtemps.