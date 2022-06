Un iPad Pro 2022 pourrait inclure un écran de 14,1 pouces avec 16 Go de RAM

Aussi difficile que cela puisse être pour certains de se faire à cette idée, il est presque certain qu’Apple travaille d’arrache-pied sur une gamme de tablettes plus puissantes que le duo iPad Pro (2021).

Avec un processeur M1 de qualité bureautique sous le capot (et un tas d’autres caractéristiques super premium), les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces de l’année dernière sont sans doute les meilleures tablettes que l’on puisse acheter en 2022.

Mais selon de multiples fuites généralement fiables, des experts du secteur et des initiés, cela devrait changer d’ici la fin de l’année, avec la puce Apple M2 largement améliorée, dévoilée plus tôt cette semaine, qui devrait passer des MacBook aux iPad un peu plus rapidement que son prédécesseur.

Comment Apple pourrait-elle rendre justice à une puce annoncée comme contenant un processeur 18 % plus rapide, un GPU 35 % plus puissant et un moteur neuronal 40 % plus rapide sur les dernières éditions du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces que le M1 déjà époustouflant ?

Un écran de 14,1 pouces semble être un début intéressant pour la plus avancée des trois variantes de l’iPad Pro (2022), et une combinaison « de base » de 512 Go d’espace de stockage interne et de 16 Go de RAM pourrait bien aider ce colosse à laisser la Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces de Samsung mordre la poussière.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor —Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Une source pas fiable

Bien qu’il soit loin d’être aussi digne de confiance ou aussi prolifique que Mark Gurman, Ming-Chi Kuo ou encore Ross Young, Majin Bu a correctement prédit il y a quelque temps que la dernière version d’iPadOS ne prendrait plus en charge l’iPad Air 2. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est que la fonctionnalité Stage Manager dévoilée dans le cadre d’iPadOS 16 avait été annoncée par Bu (bien que sous un autre nom) en mars dernier, ce qui laisse penser que les sources de cette source sont légitimes.

Bien sûr, anticiper avec précision la taille de l’écran et quelques autres spécifications clés d’un tout nouveau modèle d’iPad Pro quatre ou cinq mois avant l’annonce officielle requiert un niveau de connaissance interne radicalement différent, ce qui explique pourquoi Bu lui-même nous met en garde contre le fait de prendre « cette nouvelle trop au sérieux ».