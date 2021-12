Apple travaillerait sur un iPad de 15 pouces pour défier l’Echo Show 15 d’Amazon

Mark Gurman, de Bloomberg, a publié hier sa lettre d’information hebdomadaire Power On et a expliqué qu’Apple est très en retard sur ses rivaux sur le marché des enceintes connectées. Selon le cabinet d’études Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), Apple ne détient que 5 % du marché des enceintes connectées. Le créateur de la catégorie, Amazon, détient une énorme part du gâteau de 69 %, suivi de Google avec 25 %.

Gurman note qu’Apple n’a pas de smart display (une enceinte connectée avec un écran) dans sa gamme et dit qu’Apple devrait produire un iPad doté d’un grand écran, peut-être un écran de 15 pouces. Mark a souligné en juin dernier qu’Apple a des ingénieurs et des designers qui travaillent sur des iPad dotés d’un grand écran qui pourraient être prêts à être commercialisés dans quelques années. Et en expliquant pourquoi un iPad à grand écran ne sera pas prêt pour l’année prochaine, Gurman « confirme » qu’un nouvel iPad Pro devrait être lancé l’année prochaine.

Avant de parler d’un nouvel iPad Pro pour l’année prochaine, parlons d’un iPad de 15 pouces. Apple aurait un avantage considérable sur Amazon en raison de l’App Store. Mais, Apple ferait bien de permettre à un tel appareil non seulement d’exécuter des applications Mac, mais aussi d’être multitâche comme ses ordinateurs. En plus de disposer de l’App Store, Apple devrait également être en mesure de tirer parti de sa capacité à faire fonctionner un tel appareil sur un chipset rapide et puissant et à inclure une caméra haut de gamme.

Selon Gurman, Apple envisage de rendre cet iPad avec un écran plus large plus épais afin de supporter des haut-parleurs plus puissants. En outre, les appareils pourraient avoir en premier lieu une orientation paysage, une prise d’alimentation à l’arrière et un support mural.

Un iPad de 15 pouces pourrait faire double emploi, posé sur un bureau dans le salon ou transporté comme une tablette à l’extérieur de la maison. Bien qu’il s’agisse d’un produit qu’Apple pourrait produire, le prix d’un tel appareil pourrait être prohibitif. En outre, un écran intelligent nécessite l’inclusion d’un assistant numérique performant tel qu’Alexa ou Google Assistant. Siri n’est pas considéré comme étant au même niveau que ces deux assistants numériques.

Un nouvel iPad Pro en 2022

Comme je l’ai mentionné précédemment, Gurman pense qu’Apple sortira l’année prochaine un iPad Pro remanié, dont les modèles de 11 et 12,9 pouces seront équipés d’écrans Mini-LED, de la prise en charge de la plateforme de recharge magnétique sans fil MagSafe et de la possibilité de partager l’autonomie de la batterie à l’aide de capacités de recharge sans fil inversées.

Alors, que pensez-vous d’un iPad à écran plus grand ?