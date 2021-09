Google One, une nouvelle option de 5 To à 24,99 euros par mois

Le plan d’abonnement de la société qui comprend un espace de stockage dans le cloud, Google One, a ajouté un nouveau plan de 5 To pour ceux qui ont besoin de plus de 2 To mais qui ne sont pas prêts à payer pour le niveau supérieur suivant, 10 To. Cette nouvelle option de 5 To vient s’ajouter aux plans plus petits existants, notamment les options de 100 et 200 Go, ainsi qu’aux énormes plans de 20 et 30 To.

Jusqu’à présent, Google One proposait une série de formules de stockage sur le cloud quelque peu incohérentes : vous pouviez obtenir 100 Go, 200 Go ou passer directement à 2 To. Si 2 To n’étaient pas suffisants, vous pouviez passer à l’option 10 To, ce qui pouvait être excessif pour un certain nombre d’utilisateurs. C’est là qu’intervient le nouveau plan de stockage sur le cloud de 5 To.

Ce changement est intervenu discrètement après que Google a mis fin cette année au stockage gratuit illimité et compressé de Photos, ce qui signifie qu’un grand nombre d’utilisateurs de Google se sont retrouvés avec une masse de vidéos et de photos à imputer sur leur espace de stockage.

Ces fichiers sont rejoints par tout ce que vous avez dans Gmail et Drive. En conséquence, certains utilisateurs de Google ont dû souscrire des plans Google One pour augmenter leur capacité de stockage.

D’autres avantages

Le plan de 2 To est proposé à 9,99 euros par mois, ce qui est assez confortable pour de nombreux utilisateurs, mais la seule option suivante – jusqu’à présent – était un saut énorme vers le plan de 10 To à 49,99 euros par mois. Le plan de 5 To comble ce fossé à un prix plus acceptable de 24,99 euros par mois ou à un prix légèrement réduit de 249,99 euros si vous êtes prêt à payer un an à l’avance.

Comme pour le forfait 2 To, les abonnés à Google One qui souscrivent à l’option 5 To bénéficieront également d’un crédit de 10 % sur les achats effectués dans la boutique Google Store, d’un accès à un VPN pour les smartphones Android, d’un support Google prioritaire et d’autres avantages.