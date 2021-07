Microsoft ressuscite Clippy, et rafraîchit également les plus de 1 800 autres emojis

Après qu’un concours sur Twitter ait montré que les gens souhaitaient vraiment le retour de Clippy, Microsoft a finalement tenu parole. Une recréation moderne en 3D de l’assistant virtuel de Microsoft Office 97, Clippy, remplacera désormais l’emoji trombone plat dans Windows, Microsoft Word et d’autres applications Microsoft 365.

En outre, Microsoft rafraîchit également les plus de 1 800 autres emojis dans Windows et ses autres services. Clippy est évidemment la star du spectacle, avec des emojis en 3D qui ont été redessinés pour ajouter beaucoup plus de personnalité.

Selon Microsoft, cette refonte est due au fait que les emojis ont évolué au cours des dernières années. Les nouveaux emojis de la société dans Windows et Microsoft 365 sont maintenant conçus pour être en 3D plutôt qu’en 2D et se sentent un peu plus fluides. Vous pouvez voir quelques exemples dans la vidéo ci-dessous. Microsoft précise avoir travaillé en étroite collaboration avec la chercheuse en design Meghan Stockdale sur les nouveaux designs, l’accent étant mis sur le concept de jeu et de « haute expressivité ».

Dans d’autres domaines de la conception de ces emojis, Microsoft a travaillé pour utiliser des formes géométriques simples comme parties de la base de chaque nouvel emoji. Le meilleur exemple en est le nouvel emoji pieuvre, qui a été réalisé à partir de cercles et de demi-cercles pour lui donner plus de personnalité et le ramener à la vie. On peut le voir à environ 39 secondes dans la vidéo ci-dessous.

« Nous voulions que les gens aient confiance en notre nouveau style d’emojis pour reconnaître leurs intentions et refléter leur humanité. Les gens ne sont pas parfaits, et il y a de la beauté dans notre originalité », a déclaré Claire Anderson, directrice artistique et émojiologiste chez Microsoft. Ces dernières années, les emojis ont pris une place de plus en plus importante dans les communications en ligne, ajoutant de l’émotion à des interactions informatiques qui seraient autrement sans vie. Microsoft affirme s’être efforcée de « repenser les expressions graphiques du professionnalisme » avec cette importante mise à jour des emojis, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte d’une pandémie qui a brouillé les frontières entre le travail et la vie privée.

Des emojis pour le télétravail

En plus de rafraîchir les emojis dans Windows, Microsoft travaille également sur cinq nouveaux emojis. Ceux-ci aideront à couvrir les réalités du télétravail. L’un d’eux montre une personne en train de faire plusieurs tâches à la fois devant un PC, un autre montre un visage avec un microphone coupé, un autre montre une webcam avec du ruban adhésif sur l’objectif, et un quatrième montre une famille devant un PC.

Microsoft prévoit de déployer ces emojis sur Microsoft 365 tout au long de cette année. Certains de ces nouveaux emojis seront en ligne sur Flipgrid, et les autres seront disponibles dans quelques semaines. L’ensemble est également prévu pour Teams et Windows pendant la période des fêtes de fin d’année. Yammer, Outlook et d’autres applications Microsoft 365 devraient être mises à jour avec le rafraîchissement au cours de l’année 2022.