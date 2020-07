Oculus Quest 2 : date de lancement et d’autres images en fuite

Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à une nouvelle série d’images du futur casque de réalité virtuelle de Oculus. Ce nouveau casque n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais nous avons un nombre de détails qui font l’objet de fuites ces derniers jours. Nous voyons le casque sous quelques angles clés.

Bien que le plus probable est qu’il soit connu comme le Oculus Quest 2, ou le Oculus Quest (2020), nous ne savons pas encore le nom que la société va donner à son nouveau casque. Quoi qu’il en soit, le casque que nous avons sous les yeux ressemble beaucoup à son prédécesseur, à quelques différences près. Il semblerait que le casque ne dispose d’aucun contrôle manuel de la distance entre les yeux — qui se trouve normalement juste devant la zone laissée pour le nez. Une autre différence est la couleur.

Nous avons toujours le système audio intégré — dirigé du casque vers les tempes et les oreilles de l’utilisateur par le biais du bandeau et du support de tête. Nous avons toujours le port USB-C et une prise casque standard également. Vous pourrez probablement utiliser vos propres écouteurs si vous le souhaitez.

Il semblerait qu’il y ait trois de microphone dans le casque, deux situés en bas de chaque côté, permettant à l’utilisateur d’envoyer des commandes vocales et/ou de communiquer avec d’autres personnes participant également à l’univers de réalité virtuelle en ligne. Un troisième trou de microphone semble être placé juste à côté du bouton d’alimentation du casque, sur la droite.

Le long bouton en bas du casque est certainement un contrôleur de volume, et les nombreux grands cercles noirs autour de l’avant sont des caméras/capteurs permettant au casque de fonctionner sans l’aide de capteurs 3D placés dans la pièce.

Lancement le 15 septembre ?

Les contrôleurs semblent être fonctionnellement identiques à leurs prédécesseurs, à l’exception peut-être d’une poignée légèrement modifiée. L’ensemble de l’installation est élégant, simple et beau.

D’après les fuites de @h0x0d, nous verrons ce casque apparaître lors d’un événement virtuel le 15 septembre 2020. Ce sera probablement un événement Oculus, avec la possibilité d’une présence majeure de Facebook.