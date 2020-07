Les smart displays de Microsoft Teams facilitent le télétravail

En plus de détailler les nouvelles fonctionnalités de son logiciel Teams, Microsoft a également levé le voile sur les smart displays dédié à Microsoft Teams, qui est de petits écrans portables comprenant des microphones, des haut-parleurs et des webcams de haute qualité pour les chats vidéo.

Selon l’entreprise, ces nouveaux smart displays sont des appareils tout-en-un conçus spécialement pour les utilisateurs de Teams, leur offrant un accès vocal à Cortana et un écran tactile.

Microsoft Teams est, bien entendu, une plateforme de collaboration qui aide les employés à accomplir leurs tâches tout en travaillant à distance ou simplement dans différents services. Les smart displays de Microsoft Teams sont des écrans connectés exposant Cortana qui s’ajoutent au flux de travail quotidien et qui s’associent à un ordinateur portable et à d’autres équipements pour fournir des outils de communication à distance de haute qualité ainsi qu’une interface d’accès rapide plus pratique.

Les smart displays Teams sont dotés de ce que Microsoft appelle une interface « consultable » qui offre un accès rapide au chat, aux appels, aux contacts, au calendrier, à la messagerie vocale, etc. Les utilisateurs peuvent rapidement consulter les messages et les mentions, leurs réunions et autres rendez-vous à venir, et bien plus encore. De plus, les écrans permettent un accès vocal à l’assistant personnel de Microsoft, Cortana.

Les utilisateurs ont un certain degré de contrôle sur la personnalisation de l’écran Microsoft Teams, y compris la possibilité de changer le fond d’écran. Le smart display s’intègre au PC principal de l’utilisateur, ce qui signifie qu’il peut déverrouiller et verrouiller le smart display à l’aide de son ordinateur portable ou de bureau. De plus, cette intégration permet aux utilisateurs de participer aux réunions des Teams en utilisant l’un ou l’autre de leurs appareils.

Multiplier l’utilisation de Teams

Microsoft affirme que ses smart displays Teams offrent une sécurité de niveau entreprise et les fonctions de sécurité nécessaires, notamment des volets pour couvrir la webcam, des interrupteurs de sourdine pour les microphones, des ouvertures de session à l’aide des identifiants Azure Active Directory, un portail d’administration pour la gestion et la mise à jour des appareils, et les services Cortana de niveau entreprise.

Le premier smart display de Microsoft Teams sera le Lenovo ThinkSmart View, et il sera bientôt rejoint par un modèle de Yealink.