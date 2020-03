La gamme Huawei P40 a fait l’objet d’une fuite et a été teasé dans un rendu et une vidéo

La gamme Huawei P40 a fait l'objet d'une fuite et a été teasé dans un rendu et une vidéo

La gamme de smartphones Huawei P40 va bientôt être lancée, et la société a donc commencé à teaser. Mais des fuites continuent à se produire, et nous avons vu simultanément un teaser et une fuite qui en disent un peu plus sur ce que l’on peut attendre de la nouvelle de flagships de la société.

D’abord, la fuite, parce qu’elle en montre plus. Evan Blass, une source assez fiable, a partagé un rendu montrant le Huawei P40, le Huawei P40 Pro et le Huawei P40 Pro Premium Edition dans une vaste gamme de couleurs. On ne peut voir les smartphones que de dos, mais en regardant les configurations des caméras, on peut voir qu’il existe trois modèles différents.

D’après les rumeurs, le smartphone à l’extrême gauche serait le Huawei P40 Pro à quatre lentilles, celui à l’extrême droite serait le Huawei P40 à trois lentilles, et le smartphone blanc juste au-dessus serait le Huawei P40 Pro Premium à avec cinq lentilles. Les trois smartphones apparaissent également en d’autres couleurs dans d’autres parties de l’image.

Malheureusement cela ne nous montre pas vraiment quelque chose que nous n’avons pas vu jusqu’ici, à part la gamme — peut-être complète — de couleurs, mais à cette distance du lancement et d’après une fuite fiable, c’est probablement des informations authentiques.

Quant au teaser du Huawei P40, il prend la forme d’une courte vidéo postée par l’entreprise sur Weibo (un réseau social chinois).

Une annonce le 26 mars

La vidéo montre les coins incurvés, le cadre métallique et le grand bloc de caméra de l’un des smartphones, ainsi que les mots « visionary photography », suggérant que la caméra est susceptible d’être un point culminant, ce qui n’est pas surprenant puisque Huawei met généralement beaucoup l’accent sur les appareils photo de ses vaisseaux phares.

Les futurs smartphones P40 et P40 Pro de Huawei devraient être compatibles avec la connectivité 5G et seront alimentés par un processeur Kirin 990 5G. Du côté de la photo, le P40 Pro est censé comporter un capteur primaire de 52 mégapixels avec un filtre RYYB, un objectif ultra grand-angle de 40 mégapixels, un objectif périscope avec un zoom optique 10x et un capteur ToF. Le smartphone devrait également arborer un écran AMOLED avec un rafraîchissement à 120 Hz et une double perforation pour la caméra frontale.

Bien que cela ne nous dise pas grand-chose, Huawei dévoilera bientôt la gamme complète de smartphones, puisqu’elle doit annoncer le Huawei P40 et ses grands frères le 26 mars lors d’un événement en ligne uniquement.