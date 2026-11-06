Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Après Huawei et OPPO, Xiaomi pourrait à son tour adopter le format des smartphones larges. Selon une nouvelle fuite du célèbre informateur chinois Digital Chat Station, le constructeur travaillerait sur un téléphone classique, sans écran pliable, doté d’un ratio d’affichage inhabituellement large.

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Une nouvelle approche qui pourrait remettre au goût du jour un format longtemps délaissé par les fabricants Android.

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L’information provient d’une publication sur Weibo. Le leaker évoque notamment un lecteur d’empreintes digitales placé sur la tranche de l’appareil. Ce détail est intéressant : ce type de capteur est généralement associé aux smartphones pliables, notamment parce que l’intégration d’un lecteur optique ou ultrasonique sous un écran intérieur flexible reste plus complexe. Digital Chat Station 72 % fiable précise toutefois que le modèle en développement ne serait pas pliable.

Un écran large inspiré des smartphones pliables

Les caractéristiques techniques de ce futur appareil restent largement inconnues. Xiaomi n’a pas confirmé son existence et la fuite ne donne aucune indication sur son processeur, ses appareils photo ou sa batterie.

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Une hypothèse concerne néanmoins son écran. Xiaomi ayant récemment lancé le Xiaomi 18 Fold, le nouveau modèle pourrait reprendre un format proche de celui de son écran externe. Ce dernier mesurerait 5,38 pouces, avec un ratio proche de 3:2, selon les informations rapportées dans la fuite. Un format sensiblement plus large que celui des smartphones traditionnels, généralement conçus autour d’écrans allongés.

L’idée serait de proposer les avantages visuels d’un écran large sans imposer les contraintes mécaniques et le surcoût d’un smartphone pliable. Reste à savoir comment Xiaomi compte équilibrer cette surface d’affichage avec la prise en main, notamment pour les utilisateurs habitués aux téléphones plus étroits.

Huawei, OPPO, Vivo et Honor explorent aussi ce format

Xiaomi ne serait pas le premier constructeur à explorer cette nouvelle catégorie. Huawei a déjà lancé le Pura X View, un smartphone non pliable au format large. Le modèle aurait dépassé les 775 000 ventes.

OPPO préparerait également son propre appareil, baptisé Reno X. Les rumeurs évoquent deux capteurs photo de 200 mégapixels à l’arrière, ce qui laisserait envisager un positionnement haut de gamme. Vivo et Honor seraient eux aussi en train d’étudier leurs propres déclinaisons de ce format.

Cette multiplication des projets suggère que les fabricants cherchent à renouveler le design des smartphones classiques. Le succès des appareils pliables à ouverture horizontale pourrait avoir contribué à populariser les écrans plus larges, mais les constructeurs semblent désormais vouloir transposer cette expérience dans des appareils plus simples.

Le retour des smartphones larges, au risque de sacrifier le confort ?

Ce mouvement rappelle inévitablement les phablettes des années 2010. Ces grands smartphones avaient rencontré un certain succès, mais leur largeur et leur encombrement rendaient souvent leur utilisation à une main difficile. Les fabricants avaient ensuite privilégié des écrans plus hauts et plus étroits pour améliorer la prise en main.

Le marché pourrait donc effectuer un nouveau virage, cette fois sous l’influence des formats popularisés par les pliables. Mais l’équation n’est pas évidente : un écran large peut améliorer le confort de lecture, la consultation de contenus et le multitâche, tout en rendant certaines manipulations moins naturelles.

Pour Xiaomi, l’enjeu sera de démontrer qu’un smartphone large peut offrir une expérience suffisamment confortable pour convaincre au-delà des amateurs de formats atypiques. Pour l’instant, aucune date de lancement, aucun prix et aucune fiche technique complète ne sont connus. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour savoir si ce projet deviendra un véritable produit commercial.