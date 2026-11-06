X s’apprête à accélérer sensiblement son expérience sur navigateur avec une nouvelle version de son application web. Le réseau social affirme avoir entièrement revu son architecture afin de réduire les temps de chargement, notamment sur les connexions lentes. Le déploiement a commencé et s’effectue progressivement, pays par pays, pour les utilisateurs connectés.

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Yagiz Nizipli, ingénieur principal chez X, a détaillé les améliorations dans un article de blog. Il prend notamment l’exemple de l’ouverture d’un profil sur X.com avec une connexion limitée. Sur l’ancienne version, l’utilisateur pouvait attendre plus de 22 secondes avant de voir apparaître la première publication. Avec la nouvelle application, ce délai serait ramené à seulement 2,7 secondes.

Une architecture technique entièrement revue

Au-delà de l’amélioration des performances, X explique avoir simplifié l’infrastructure qui alimente son site. La nouvelle architecture remplace trois serveurs distincts, auparavant utilisés pour les utilisateurs, les robots d’indexation des moteurs de recherche et les aperçus de liens, par un système unifié.

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Cette approche doit permettre de réduire la complexité technique tout en accélérant l’affichage des contenus. Elle vise également à rendre l’expérience plus cohérente entre les différentes manières d’accéder aux pages du réseau social.

Les premiers retours semblent encourageants. La chercheuse en sécurité Jane Manchun Wong, qui indique avoir eu accès à la nouvelle application, décrit une interface plus réactive, des chargements rapides et plusieurs éléments visuels mieux aboutis.

Un déploiement progressif pour les utilisateurs connectés

La nouvelle version est déjà disponible pour les visiteurs non connectés de X.com ainsi que pour les pages explorées par les moteurs de recherche. Pour les utilisateurs authentifiés, le déploiement se poursuit progressivement, avec une activation pays par pays.

X n’a pas communiqué de calendrier précis pour une disponibilité mondiale. L’entreprise met néanmoins en avant une amélioration importante des performances, avec l’objectif de rendre son application web plus agréable à utiliser, y compris lorsque la connexion Internet est limitée.

Si les résultats annoncés se confirment à grande échelle, cette refonte pourrait constituer une évolution notable pour les utilisateurs qui privilégient la version web de X plutôt que ses applications mobiles.