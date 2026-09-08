Xiaomi a officiellement dévoilé le Xiaomi 18 Fold, son nouveau smartphone pliable haut de gamme, lors de son événement automnal en Chine. Cette génération inaugure un format « mid-fold » plus compact, une nouvelle puce maison XRING O3, de la mémoire LPDDR6 domestique et une batterie de 6 000 mAh, tout en conservant une configuration photo ambitieuse développée avec Leica.

Le constructeur ne cherche pas seulement à affiner son précédent pliable. Avec un écran externe de 5,38 pouces, une dalle interne de 7,58 pouces et un châssis de 219 grammes, Xiaomi tente de proposer un compromis entre smartphone compact et tablette, avec une ergonomie nettement différente des grands modèles Fold traditionnels.

Un format « mid-fold » qui change les proportions

Le Xiaomi 18 Fold adopte une architecture inhabituelle avec un écran externe de 5,38 pouces et une dalle intérieure de 7,58 pouces. Les deux affichages utilisent un ratio proche de √2:1, inspiré des proportions du papier standard, afin de faciliter la continuité entre les deux formats.

Publicité

Cette géométrie donne au téléphone une silhouette plus large et plus courte que celle des pliables classiques. Une fois fermé, Xiaomi affirme que le clavier affiché à l’écran est environ 8 % plus large que sur un smartphone bar traditionnel de 6,9 pouces, ce qui devrait rendre la saisie plus confortable malgré la diagonale extérieure relativement modeste.

Les deux écrans utilisent une dalle LTPO capable de faire varier automatiquement le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Xiaomi annonce également une luminosité maximale de 4 000 nits dans certaines conditions, ainsi qu’une gradation DC.

Une fois ouvert, le smartphone mesure 117,8 × 163,8 mm pour seulement 5,02 mm d’épaisseur. Replié, il atteint 10,68 mm, avec un poids de 219 grammes.

Xiaomi retravaille la charnière et la résistance du châssis

Le design repose sur un cadre en aluminium série 7 associé au Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 sur l’écran extérieur. La partie pliable utilise une nouvelle génération de charnière Dragon Bone, combinée à une structure UTG double couche et à des matériaux d’isolation organiques flexibles. Xiaomi indique avoir réalisé 492 optimisations structurelles à partir de simulations et de tests réalisés sous différents angles et environnements.

Le constructeur revendique également une résistance aux chutes jusqu’à 1,2 mètre.

Comme toujours avec ce type de données, les tests indépendants permettront de vérifier la solidité réelle du produit dans la durée. Mais le travail consacré à la structure est particulièrement important sur un format aussi atypique, où la charnière doit gérer des contraintes différentes d’un Fold plus traditionnel.

Le choix d’un design plus compact pourrait d’ailleurs faciliter la prise en main, tout en réduisant légèrement l’effet de levier exercé sur le mécanisme lorsqu’il est ouvert.

XRING O3 : Xiaomi place sa propre puce au cœur du pliable

Le Xiaomi 18 Fold inaugure surtout la nouvelle puce XRING O3, gravée en 3 nm chez TSMC. Le SoC peut atteindre jusqu’à 4,35 GHz avec une architecture CPU à dix cœurs. Xiaomi annonce une progression de 60 % des performances multicœurs tout en réduisant la consommation jusqu’à 25 % sous des charges faibles et moyennes.

La partie graphique profiterait d’un gain de 85 % en performances, avec une baisse de consommation pouvant atteindre 64 %. Le NPU maison délivre pour sa part jusqu’à 200 TOPS de calcul Tensor et 3,13 TFLOPS en calcul vectoriel.

Ces chiffres sont ceux du constructeur et devront être vérifiés dans des tests comparatifs. Mais leur intérêt est surtout stratégique : Xiaomi ne dépend plus uniquement de Qualcomm pour animer ses appareils les plus ambitieux.

Le Xiaomi 18 Fold devient ainsi l’un des principaux produits vitrines de la stratégie silicium maison du groupe.

Première utilisation commerciale de mémoire LPDDR6 chinoise

Xiaomi met également en avant l’utilisation de LPDDR6 développée avec Changxin Memory, présentée comme une première commerciale pour de la mémoire mobile domestique de cette génération.

Toutefois, toutes les configurations ne semblent pas utiliser nécessairement le même type de mémoire. Les modèles les plus haut de gamme sont explicitement associés à la LPDDR6, tandis que certaines variantes inférieures peuvent rester en LPDDR5X selon la configuration. Le stockage repose sur de l’UFS 4.1, avec des capacités allant de 256 Go à 1 To.

Cette évolution est importante au-delà du simple Xiaomi 18 Fold. Elle montre que le constructeur cherche progressivement à bâtir une chaîne technologique plus intégrée autour de composants chinois, tout en conservant TSMC pour la fabrication du SoC.

Le résultat reste donc hybride, mais la dépendance à des fournisseurs étrangers diminue progressivement sur certaines briques clés.

HyperOS 4 mise sur le multitâche à grande échelle

Le Xiaomi 18 Fold fonctionne sous HyperOS 4, avec un environnement logiciel spécifiquement adapté au grand écran. Xiaomi annonce la possibilité d’exécuter jusqu’à six fenêtres ou zones d’applications simultanément, ce qui pousse clairement le produit vers des usages de productivité. Le système s’appuie également sur le « Super Xiao Ai Inspiration Ball », pensé pour faciliter les workflows pilotés à la voix ou par IA.

C’est un point essentiel pour cette génération. Un format pliable n’a de sens que si le logiciel sait exploiter la surface disponible et proposer une continuité naturelle entre écran externe et écran intérieur.

Le choix d’un ratio proche du papier standard peut justement servir cette ambition : documents, tableaux, applications de bureau et multitâche peuvent profiter d’un espace plus équilibré que sur les écrans très allongés.

Une batterie de 6 000 mAh malgré un châssis très fin

Xiaomi équipe son pliable d’une batterie Jinshajiang de 6 000 mAh, utilisant une architecture silicium-carbone à double couche. La marque évoque une teneur en silicium de 20 % et une densité énergétique de 920 Wh/L, ce qui lui permet de maintenir une capacité élevée malgré une épaisseur de seulement 5,02 mm lorsque l’appareil est ouvert.

La recharge filaire atteint 67 W, tandis que la recharge sans fil monte à 50 W.

Cette combinaison est particulièrement intéressante sur un pliable, une catégorie où l’autonomie reste souvent pénalisée par la grande surface d’écran et la faible épaisseur disponible pour les cellules.

Xiaomi semble donc avoir fait de la densité énergétique l’un des axes prioritaires du produit, plutôt que de sacrifier la capacité au profit d’un châssis plus spectaculaire sur le papier.

Leica et capteur principal de 200 mégapixels

La partie photo repose sur un système triple caméra développé avec Leica. Le capteur principal affiche 200 mégapixels avec une ouverture f/1,7 et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x et OIS. L’ensemble utilise des optiques Leica Summilux et peut enregistrer de la vidéo jusqu’en 8K.

Xiaomi ajoute également deux caméras frontales de 16 mégapixels, une sur chaque écran.

Cette configuration montre que le constructeur ne veut pas traiter la photo comme un compromis du pliable. Le capteur principal de 200 mégapixels et le périscope rapprochent au contraire le Xiaomi 18 Fold des smartphones photo premium traditionnels.

Le véritable test sera cependant l’équilibre entre qualité d’image, température et autonomie, notamment lorsque les différents modules sont utilisés sur de longues sessions.

Une édition Ceramic limitée à 1 500 exemplaires

Xiaomi commercialisera également une Ceramic Limited Edition, fabriquée en céramique de nitrure de silicium. La marque affirme que ce matériau permet de réduire le poids tout en augmentant la dureté de surface. Cette version sera disponible uniquement avec 16 Go de RAM LPDDR6 et 1 To de stockage. La production sera limitée à 1 500 exemplaires.

Le modèle standard sera proposé en Nishino Red, Warm Gold-White et Black, tandis que l’édition céramique joue davantage la carte de l’exclusivité.

Cette stratégie rappelle celle des éditions très haut de gamme que Xiaomi réserve régulièrement à ses produits vitrines, avec des matériaux plus rares et une disponibilité volontairement restreinte.

À partir de 10 999 yuans en Chine

Le Xiaomi 18 Fold démarre à 10 999 yuans (1 410 euros) pour la version 12 Go + 256 Go. La configuration 12 Go + 512 Go passe à 11 999 yuans, tandis que la version 16 Go + 512 Go atteint 12 999 yuans. Le modèle 16 Go + 1 To avec LPDDR6 est proposé à 14 999 yuans. L’édition Ceramic Limited Edition culmine à 15 999 yuans. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une commercialisation prévue le 10 septembre à 10 heures.

À ce stade, aucune disponibilité internationale n’est annoncée.

Xiaomi cherche un autre équilibre que Samsung

Avec le Xiaomi 18 Fold, Xiaomi ne copie pas simplement la formule traditionnelle du grand pliable. Son format plus court et plus large modifie profondément l’expérience, aussi bien fermé qu’ouvert. L’écran externe devient plus adapté à la saisie, tandis que la dalle intérieure se rapproche davantage d’une feuille ou d’une petite tablette que d’un écran de smartphone simplement élargi.

À cela s’ajoutent une puce maison, de la mémoire LPDDR6 chinoise, une batterie particulièrement dense et une configuration photo haut de gamme.

Le produit arrive aussi dans un contexte où la concurrence se diversifie rapidement : Samsung affine son Galaxy Z Fold, Huawei pousse le tri-pliable et Apple s’apprête à entrer sur le marché avec son premier modèle pliable.

Xiaomi semble donc choisir une voie différente : plutôt que de chercher seulement à rendre son Fold plus fin ou plus puissant, la marque redéfinit ses proportions. Et dans une catégorie où les designs commencent à se ressembler, ce changement de format pourrait devenir son argument le plus distinctif.