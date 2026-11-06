Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier iPhone pliable d’Apple présente une limitation logicielle pour le moins surprenante. Sur l’iPhone Duo, les utilisateurs ne peuvent plus modifier la taille du texte et des icônes après la configuration initiale de l’appareil. Pour changer ce réglage, ils doivent actuellement effacer l’ensemble du smartphone et recommencer son installation depuis le début.

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Le problème concerne le paramètre « Display Zoom », qui permet habituellement d’adapter l’affichage aux préférences de chacun. Lors du premier démarrage de l’iPhone Duo, Apple propose trois options dans un écran baptisé « Apparence » : Default, Medium et Large. Ces choix déterminent la taille du texte et des icônes du système.

Un réglage disponible uniquement pendant la configuration initiale

Sur les autres iPhone, le réglage Display Zoom reste accessible à tout moment depuis les paramètres d’affichage. Les utilisateurs peuvent ainsi passer d’une interface standard à des éléments plus grands, sans perdre leurs données ni modifier le reste de leur configuration.

Sur l’iPhone Duo, cette possibilité disparaît une fois l’installation terminée. L’option n’est plus accessible dans les réglages, ce qui empêche de modifier simplement la taille des éléments affichés après avoir commencé à utiliser le smartphone.

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Le problème a d’abord été signalé sur Reddit. Un utilisateur, identifié sous le pseudonyme u/earthdog, a notamment contacté l’assistance Apple. Un conseiller senior lui aurait confirmé qu’aucun menu ni interrupteur ne permet actuellement de modifier ce paramètre après la configuration initiale.

La seule solution consiste à effacer entièrement l’iPhone

Pour retrouver les options d’apparence, les utilisateurs doivent passer par une réinitialisation complète. Il faut effacer les contenus et réglages de l’appareil, redémarrer le smartphone, puis recommencer toute la procédure de configuration afin de faire réapparaître les trois choix d’affichage.

Une contrainte particulièrement pénible pour ceux qui découvrent, après plusieurs jours ou semaines d’utilisation, qu’ils préfèrent une interface avec des caractères plus grands ou des icônes plus petites. La manipulation implique en effet de supprimer les applications, les données et les personnalisations présentes sur le téléphone.

MacRumors indique avoir vérifié que le réglage reste absent, y compris sur la dernière version logicielle mentionnée dans son article, iOS 27.2. La limitation semble donc bien spécifique au modèle pliable, et ne concerne pas les autres iPhone.

Un bug logiciel ou une restriction liée à l’écran pliable ?

L’origine du problème reste inconnue. Apple pourrait avoir volontairement limité cette fonction en raison des particularités de l’écran pliable et de son interface. Il pourrait également s’agir d’un simple bug logiciel qui empêcherait l’accès au réglage après la configuration initiale.

Les médias ayant relayé l’information ont sollicité Apple pour obtenir des explications, mais l’entreprise n’a pas encore indiqué si cette option serait réintroduite dans une prochaine mise à jour.

Pour les utilisateurs satisfaits de leur choix initial, cette limitation peut passer inaperçue. Mais pour un smartphone haut de gamme qui mise notamment sur la flexibilité de son grand écran, l’impossibilité de modifier un réglage aussi élémentaire sans réinitialisation constitue une expérience particulièrement frustrante.