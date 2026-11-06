Instagram étend son application de montage vidéo Edits aux ordinateurs Mac. Jusqu’ici réservée aux smartphones, cette solution s’enrichit d’une version de bureau pensée pour les créateurs qui souhaitent travailler sur des projets plus complexes, avec un écran plus grand, une souris et un clavier.

Publicité

Une évolution stratégique pour Meta, qui cherche depuis le lancement d’Edits à concurrencer directement CapCut, l’outil de montage vidéo de ByteDance.

La version Mac reprend les fondamentaux de l’application mobile, tout en ajoutant des fonctions de montage plus avancées. Instagram entend ainsi accompagner les créateurs à toutes les étapes de leur production, sans les obliger à passer d’un ordinateur à un smartphone pour finaliser leurs vidéos.

Une véritable timeline multipiste pour les montages complexes

La principale nouveauté d’Edits sur Mac réside dans son interface de montage. L’application propose une timeline multipiste complète, des images clés pour gérer les transitions et des formes d’onde audio permettant de réaliser des découpes plus précises. Les créateurs peuvent également importer leurs propres fichiers de polices et personnaliser les raccourcis clavier, ou reprendre ceux qu’ils utilisent déjà dans d’autres logiciels de montage.

Publicité

Instagram intègre aussi plusieurs ressources directement accessibles depuis l’application : musiques sous licence et libres de droits, effets sonores, effets vidéo et sous-titres automatiques disponibles dans plusieurs langues. Les styles de texte et les paramètres audio enregistrés dans la version mobile sont synchronisés avec l’application de bureau.

L’objectif est de proposer un environnement suffisamment complet pour gérer des projets comportant de nombreux clips et des montages plus précis. Brett Westervelt, responsable d’Edits, explique que les créateurs finissent souvent par atteindre les limites pratiques du montage sur smartphone, notamment lorsque la timeline devient difficile à manipuler sur un petit écran.

Publier directement sur Instagram sans repasser par le smartphone

Autre avantage de cette version de bureau : les créateurs peuvent publier leurs vidéos directement sur Instagram depuis leur Mac. Les fonctionnalités natives de la plateforme, comme l’identification de comptes et l’ajout d’une localisation, sont intégrées au processus de publication.

Cette approche évite une étape souvent contraignante : exporter une vidéo depuis un logiciel sur ordinateur, transférer le fichier vers un smartphone, puis effectuer les dernières modifications avant de publier. Instagram souhaite ainsi rendre son outil plus cohérent avec les méthodes de travail des créateurs professionnels.

Edits prend en charge les formats vidéo horizontaux et verticaux. Les exports peuvent atteindre une résolution 4K et ne comportent aucun filigrane, ce qui permet également de réutiliser les vidéos sur d’autres plateformes ou pour des usages personnels.

Meta veut concurrencer plus directement CapCut

Avec cette arrivée sur Mac, Edits se rapproche du territoire occupé depuis plusieurs années par CapCut. L’application de ByteDance est disponible sur ordinateur, Windows comme Mac, depuis 2021 et s’est imposée auprès de nombreux créateurs grâce à ses outils de montage accessibles.

Meta cherche à proposer une alternative mieux intégrée à Instagram, notamment grâce à la publication directe et à la synchronisation des paramètres entre mobile et ordinateur. L’enjeu est de réduire la dépendance des créateurs à des outils externes pour produire leurs contenus destinés au réseau social.

L’entreprise prévoit par ailleurs de publier des mises à jour hebdomadaires pour améliorer progressivement l’éditeur desktop. Elle travaille notamment sur la possibilité de commencer un projet sur ordinateur et de le poursuivre sur mobile, ou inversement, de manière transparente.

Instagram affirme également vouloir continuer à développer l’application mobile Edits, qui compte désormais plus de 50 millions de créateurs. Avec cette extension au Mac, Meta ne cherche donc pas seulement à ajouter une version supplémentaire : le groupe veut faire d’Edits un véritable environnement de création vidéo, capable de rivaliser avec les outils déjà bien installés sur le marché.