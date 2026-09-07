Huawei a enfin officialisé le prix du Pura X View, son nouveau smartphone au format particulièrement large présenté pour la première fois le mois dernier. Les précommandes ouvriront le 9 septembre en Chine, avec un tarif de départ fixé à 5 999 yuans (770 euros).

Le Pura X View mise sur une proposition assez inhabituelle dans un marché dominé par les écrans très allongés. Son ratio 16:9.5, ses bordures extrêmement fines et son épaisseur de seulement 6,68 mm en font un appareil pensé autant pour la consommation de contenus que pour la productivité mobile.

Un écran 6,39 pouces beaucoup plus large que la moyenne

Le Pura X View adopte un écran de 6,39 pouces affichant une définition de 2 232 × 1 320 pixels et un ratio de 16:9.5. Huawei cherche ici à proposer une surface visuelle plus large sans simplement augmenter la diagonale ou transformer le téléphone en appareil massif.

Publicité

Cette géométrie doit notamment réduire les bandes noires dans certains contenus vidéo, mais aussi améliorer le confort de lecture pour les livres, les jeux et les documents. Elle donne surtout au smartphone une silhouette très différente des modèles classiques en 19.5:9 ou 20:9.

Huawei annonce également des bordures de seulement 1,05 mm sur les quatre côtés, ce qui participe fortement à l’impression de largeur. La luminosité maximale atteint 6 500 nits dans certaines conditions, tandis que la gradation PWM à 2 160 Hz vise à limiter l’inconfort visuel lors d’un usage prolongé.

Avec seulement 6,68 mm d’épaisseur et un poids de 201 grammes, le Pura X View reste par ailleurs étonnamment fin étant donné sa batterie et de son format.

Un design qui cherche à casser le format vertical classique

Le principal intérêt du Pura X View réside donc moins dans sa seule diagonale que dans son orientation générale. Les smartphones sont devenus progressivement plus étroits et plus hauts, notamment pour faciliter la prise en main tout en conservant de grandes surfaces d’affichage. Huawei prend ici le chemin inverse en proposant davantage de largeur utile.

Cette approche peut avoir un réel intérêt pour le multitâche, les documents ou certaines applications créatives. Une interface plus large laisse davantage d’espace pour afficher plusieurs colonnes ou davantage d’informations sans avoir à faire défiler constamment le contenu.

Le défi sera surtout logiciel. Une dalle atypique n’a d’intérêt que si HarmonyOS et les applications savent exploiter correctement cette largeur supplémentaire, sans simplement étirer des interfaces prévues pour des écrans traditionnels.

Un capteur principal de 200 mégapixels

La partie photo est également ambitieuse. Le Pura X View embarque un capteur principal RYYB de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1,8. Huawei avait déjà exploité une configuration proche sur certains modèles Pura haut de gamme. Le constructeur l’associe à un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, un ultra grand-angle offrant un champ de vision de 112 degrés ainsi qu’à un capteur Red Maple dédié à la restitution des couleurs.

Huawei ajoute également plusieurs fonctions logicielles, notamment des suggestions de poses générées par IA et des photos dynamiques 3D.

Comme souvent sur les smartphones Huawei récents, l’objectif semble moins être de multiplier les modules que d’associer de gros capteurs à un traitement colorimétrique spécifique.

Kirin 9030S et refroidissement par chambre à vapeur

Le Pura X View repose sur le Kirin 9030S, une puce déjà utilisée dans d’autres appareils premium récents de Huawei. Le constructeur l’accompagne d’un système de refroidissement à chambre à vapeur couvrant une large partie du châssis, afin de mieux contrôler les températures lors des charges prolongées.

Huawei mentionne également une antenne circulaire à gain renforcé, destinée à maintenir de meilleures performances réseau dans certaines conditions.

Cette partie technique sera particulièrement importante compte tenu du format de l’appareil. Avec une dalle large et un positionnement clairement premium, le Pura X View doit pouvoir maintenir de bonnes performances sur le multitâche, la vidéo ou le jeu sans compromettre son profil extrêmement fin.

Une batterie de 7 000 mAh malgré seulement 6,68 mm d’épaisseur

L’un des chiffres les plus impressionnants de la fiche technique reste probablement la batterie. Huawei intègre une unité silicium-anode de 7 000 mAh, tout en maintenant l’épaisseur sous les 7 mm. Cette densité énergétique permet au constructeur de proposer une capacité habituellement associée à des smartphones nettement plus volumineux.

Le choix est cohérent avec les usages visés. Un écran large utilisé pour la lecture, la vidéo ou le travail consomme davantage d’énergie sur de longues sessions, et une grande batterie permet de limiter les compromis liés à cette orientation.

Le Pura X View dispose également de quatre microphones pour les appels et les commandes vocales. Huawei ne mise donc pas uniquement sur le design : l’autonomie semble clairement faire partie des piliers du produit.

HarmonyOS 7 apporte un nouveau Huawei Share

Le smartphone fonctionne directement sous HarmonyOS 7. Huawei introduit notamment une nouvelle fonction de partage à distance permettant d’envoyer des photos, vidéos, documents ou fichiers compressés à des contacts qui ne se trouvent pas à proximité immédiate.

C’est une évolution intéressante de Huawei Share, historiquement surtout associé aux transferts locaux entre appareils de l’écosystème.

Cette extension correspond à la stratégie plus large de Huawei autour d’HarmonyOS : transformer le système en couche de continuité entre smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils, plutôt que de simplement reproduire les fonctions traditionnelles d’Android.

L’intérêt réel dépendra évidemment de la profondeur d’intégration et de la compatibilité entre appareils, mais le Pura X View devient ici l’un des premiers vitrines de cette nouvelle génération logicielle.

Quatre coloris et plusieurs accessoires dédiés

Le Pura X View sera disponible en Shadow Red, Linen Gray, Zero White et Phantom Black. Huawei commercialisera également deux coques officielles. La première, en cuir végétal et compatible avec la fixation magnétique, sera vendue 129 yuans. Une seconde coque de type étui, capable d’accueillir un stylet, coûtera 469 yuans.

Le constructeur cherche manifestement à rapprocher le Pura X View d’un outil hybride entre smartphone multimédia et appareil de travail léger.

La possibilité de transporter un stylet renforce cette orientation, même si Huawei n’a pas encore fait du stylet l’élément central du produit comme Samsung peut le faire sur certains Galaxy.

À partir de 5 999 yuans en Chine

Huawei propose trois configurations principales. Le modèle équipé de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affiché à 5 999 yuans. La version 512 Go passe à 6 999 yuans, tandis que la déclinaison 1 To atteint 8 499 yuans.

Les premières précommandes débuteront le 9 septembre. Huawei prévoit également plusieurs cadeaux de lancement et des remises destinées aux étudiants, avec des avantages pouvant atteindre 944 yuans selon les configurations.

Ce positionnement place clairement le Pura X View dans le segment premium, mais sous les tarifs beaucoup plus élevés du Mate XT 2 tri-pliable présenté lors du même événement.

Huawei expérimente avec les formats plutôt qu’avec la simple taille

Le Pura X View est intéressant parce qu’il illustre une autre manière d’innover sur les écrans. L’industrie a longtemps augmenté la diagonale tout en conservant des proportions relativement proches. Huawei choisit ici de modifier directement la géométrie du téléphone afin d’offrir davantage de largeur utile.

Ce choix ne conviendra pas à tout le monde. Une prise en main plus large peut être moins confortable à une main, et certaines applications devront probablement être adaptées pour réellement exploiter la dalle.

Mais, l’approche a le mérite de répondre à un problème réel : les smartphones modernes sont parfois devenus tellement étroits que leur grande diagonale ne se traduit pas toujours par une grande surface utile pour le travail.

Entre le Pura X View et le Mate XT 2 tri-pliable, Huawei semble donc vouloir explorer plusieurs chemins en parallèle. L’un pousse le smartphone classique vers davantage de largeur, l’autre cherche à transformer le téléphone en tablette. Dans les deux cas, la marque tente surtout de sortir d’un marché où les différences de design deviennent de plus en plus difficiles à percevoir.