Apple n’a encore rien officialisé, mais Dbrand agit déjà comme si l’iPhone Duo (ou iPhone Ultra) pliable était une réalité commerciale. Le fabricant d’accessoires propose près d’une cinquantaine de coques Grip conçues spécifiquement pour le futur appareil, quelques heures seulement avant l’événement Apple du 9 septembre.

La démarche ne confirme évidemment pas l’existence du produit, mais elle ajoute un nouvel indice à un lancement déjà largement anticipé. Surtout, elle montre à quel point l’effet de surprise autour du premier iPhone pliable d’Apple semble désormais presque impossible à préserver.

Dbrand mise déjà sur près de 50 coques pour l’iPhone Duo

Le fabricant d’accessoires a ouvert une page dédiée à des coques destinées à l’iPhone Ultra, alors même qu’Apple n’a encore ni confirmé le nom de l’appareil ni présenté officiellement son design. D’ailleurs, selon la dernière rumeur, l’iPhone Ultra pourrait être lancé par Apple comme étant l’iPhone Duo. Dbrand propose déjà de nombreuses variantes de sa coque Grip, avec différents habillages et finitions.

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Le pari est particulièrement agressif, car une coque pour smartphone pliable demande beaucoup plus de précision qu’un accessoire classique. Le positionnement des charnières, des capteurs photo, des boutons ou des deux parties du châssis laisse peu de place à l’approximation.

Cela ne signifie pas nécessairement que Dbrand dispose d’informations officielles. Les accessoiristes travaillent régulièrement à partir de fichiers industriels, de dimensions obtenues auprès de fournisseurs ou de fuites issues de la chaîne de production.

Mais, mettre autant de références en vente avant l’annonce montre au minimum que l’entreprise estime le design suffisamment stabilisé pour prendre le risque.

Un iPhone pliable attendu depuis plusieurs années

L’idée d’un iPhone pliable circule depuis longtemps. Les premières informations autour d’expérimentations menées par Apple remontent à plusieurs années, avec de nombreux brevets, prototypes supposés et changements de calendrier évoqués depuis.

Le projet aurait connu plusieurs retards liés notamment à la qualité de l’écran, à la charnière et à la durabilité générale du format. Cette prudence serait cohérente avec la stratégie habituelle d’Apple. La marque préfère généralement entrer tardivement sur une catégorie lorsqu’elle estime pouvoir proposer une expérience suffisamment mature, plutôt que de multiplier les prototypes commerciaux.

Le marché des pliables a justement changé depuis les premières générations. Les appareils sont aujourd’hui plus fins, plus légers et beaucoup plus fiables, ce qui rend une arrivée d’Apple moins risquée qu’elle ne l’aurait été cinq ans plus tôt.

L’iPhone Duo devrait adopter un format livre

Les différentes rumeurs convergent vers un appareil de type « livre », comparable dans son principe aux Galaxy Z Fold de Samsung ou aux Pixel Fold de Google. Fermé, l’iPhone Duo fonctionnerait comme un smartphone traditionnel. Une fois ouvert, il offrirait un écran beaucoup plus large, proche d’une petite tablette. L’idée serait donc de réunir dans un même appareil l’expérience d’un iPhone et celle d’un iPad mini.

Cette approche paraît plus logique pour Apple qu’un modèle à clapet.

Elle permettrait d’exploiter la continuité existante entre iOS et iPadOS, notamment pour le multitâche, les applications à plusieurs colonnes et les interfaces adaptées aux grands écrans. Certaines rumeurs évoquent d’ailleurs une version modifiée d’iOS capable de basculer vers une présentation plus proche de celle de l’iPad lorsque l’appareil est déplié.

Ce point pourrait devenir déterminant : sur un pliable, la valeur ne vient pas seulement de l’écran flexible, mais de la capacité du logiciel à utiliser réellement la surface supplémentaire.

La pliure de l’écran resterait l’un des principaux défis

Les caractéristiques techniques exactes restent encore largement inconnues. Cependant, parmi les rumeurs les plus persistantes figure l’utilisation d’une nouvelle technologie d’écran destinée à réduire fortement la visibilité de la pliure centrale.

C’est un enjeu important pour Apple. Les smartphones pliables modernes ont fait d’énormes progrès, mais la marque laissée par la charnière reste souvent visible sous certains angles ou perceptible au toucher. Pour un produit Apple probablement vendu bien au-delà de 2 000 dollars, ce type de compromis pourrait être difficile à accepter.

La firme aurait donc intérêt à attendre jusqu’à ce qu’elle puisse proposer un écran suffisamment convaincant pour ne pas donner l’impression d’arriver simplement avec une version plus tardive de ce que Samsung et d’autres commercialisent depuis plusieurs générations.

La finesse, le poids et la résistance de la charnière seront tout aussi importants.

Un prix supérieur à 2 000 dollars paraît de plus en plus probable

L’autre grande inconnue concerne le tarif. Les estimations circulant actuellement situent l’iPhone Duo à au moins 2 000 dollars, avec certaines prévisions allant jusqu’à environ 2 400 dollars. Un tel positionnement placerait l’appareil très largement au-dessus des iPhone traditionnels. Cependant, il serait cohérent avec le marché des pliables ultra-premium, où le coût des écrans flexibles, de la charnière et des composants mécaniques reste élevé.

Apple pourrait également chercher à éviter de présenter le produit comme un simple nouveau modèle d’iPhone.

Le nom « Ultra », s’il est finalement retenu, servirait justement à créer une catégorie à part, davantage comparable à un produit halo destiné aux premiers utilisateurs qu’au véritable successeur de l’iPhone Pro Max.

Le défi sera alors de justifier ce prix autrement que par la nouveauté du format.

Un lancement pourrait intervenir plusieurs semaines après l’annonce

Même si Apple présente effectivement son smartphone pliable le 9 septembre, sa disponibilité pourrait être plus tardive. Plusieurs rapports ont récemment évoqué des difficultés de production, notamment autour de l’écran et de la charnière. Les volumes pourraient donc être limités au lancement. La crise persistante des composants mémoire pourrait également compliquer la montée en production d’un appareil qui devrait utiliser des composants haut de gamme.

Un scénario dans lequel Apple annonce le produit lors de son événement mais ne lance les premières ventes que plus tard dans l’année paraît donc crédible.

Ce ne serait pas totalement inhabituel pour la marque. Apple a déjà présenté certains produits plusieurs semaines avant leur commercialisation lorsque les contraintes industrielles ou logistiques le justifiaient. Pour un premier pliable, une montée en production prudente serait même assez logique.

Dbrand transforme la fuite en opération marketing

Pour Dbrand, le timing est évidemment idéal. La marque a construit une partie de son identité autour d’une communication volontairement provocatrice et de lancements rapides autour des appareils les plus attendus. Proposer des accessoires avant l’annonce officielle lui permet de profiter immédiatement de l’attention médiatique autour du futur iPhone.

Toutefois, la stratégie comporte un risque.

Si Apple modifie certains détails ou si le nom « iPhone Ultra » n’est finalement pas retenu, Dbrand devra ajuster rapidement sa communication, voire ses produits. Mais, ce risque est probablement calculé. Le marché des accessoires fonctionne souvent avec plusieurs semaines d’avance sur les lancements officiels, et les fabricants capables de proposer une coque dès le premier jour prennent un avantage commercial considérable.

Dans ce cas précis, Dbrand va simplement plus loin en transformant cette préparation industrielle en teasing public.

Le véritable secret d’Apple n’est peut-être plus le produit, mais sa manière de le présenter

L’iPhone Ultra pliable est désormais l’un des produits Apple les plus difficiles à garder secret. Entre les rapports de la chaîne d’approvisionnement, les rumeurs sur l’écran, les estimations de prix et maintenant les accessoires déjà disponibles, il reste relativement peu de place pour une surprise sur le principe même du produit.

Mais, Apple conserve encore plusieurs cartes importantes. Le nom définitif, la manière dont iOS exploitera l’écran intérieur, la finesse réelle, la photographie, l’autonomie et surtout le niveau de finition de la charnière pourront encore déterminer si le premier pliable d’Apple ressemble à une véritable nouvelle catégorie ou simplement à une réponse tardive à Samsung.

Dbrand vient surtout de rappeler une réalité du marché actuel : quand un smartphone aussi attendu arrive après plusieurs années de rumeurs, l’annonce officielle ne sert plus nécessairement à révéler son existence.

Le vrai enjeu pour Apple sera désormais de montrer pourquoi son iPhone pliable mérite d’arriver si tard — et pourquoi il pourrait valoir plus de 2 000 dollars malgré un marché où les concurrents ont déjà plusieurs générations d’avance.