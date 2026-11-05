Huawei semble avoir trouvé une formule qui séduit les amateurs de smartphones haut de gamme en Chine. Son Pura X View, un modèle au format large qui ne se plie pas, aurait déjà dépassé les 755 000 unités vendues quelques semaines seulement après son lancement. Une performance notable sur un marché particulièrement concurrentiel, d’autant que le constructeur a longtemps eu du mal à répondre à la demande.

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Selon le blogueur chinois RDObservation, qui suit les parts de marché des fabricants de smartphones, les ventes du Pura X View atteignaient environ 755 300 exemplaires lors de la 43e semaine de 2026, du 19 au 25 octobre. Lancé le 9 septembre, le smartphone aurait donc conservé une dynamique commerciale importante malgré des disponibilités limitées depuis ses débuts.

Un succès commercial accompagné de tensions sur les stocks

Les ruptures de stock ont régulièrement compliqué l’achat du Pura X View. Certains revendeurs tiers auraient même profité de la situation pour vendre les exemplaires disponibles à des prix supérieurs au tarif officiel. Le leaker Digital Chat Station 72 % fiable le présente comme le flagship chinois le plus populaire de l’année, avec un prix de vente moyen estimé à environ 7 000 yuans.

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Selon cette même source, près de 30 % des acheteurs auraient auparavant utilisé un iPhone. Ce chiffre suggère que Huawei pourrait attirer une partie des utilisateurs de l’écosystème Apple, même si cette estimation doit être considérée avec prudence.

Pour mieux gérer la demande, Huawei avait mis en place, à partir du 20 octobre, une campagne de précommande et de réservation sur une période de 60 jours. La situation semble désormais s’améliorer : le Pura X View est directement disponible à l’achat sur la boutique officielle chinoise du constructeur, avec une possibilité de paiement en 12 mensualités sans intérêts.

Un smartphone large sans écran pliable

La particularité du Pura X View tient à son format. Contrairement aux smartphones pliants qui cherchent à proposer une surface d’affichage plus importante, Huawei a opté pour un appareil classique, au format large. Il embarque un écran de 6,39 pouces avec un ratio inhabituel de 16:9,5 et une définition de 2 232 × 1 320 pixels.

La dalle affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz. Huawei annonce également une luminosité maximale de 6 500 nits. Les bordures particulièrement fines, mesurées à 1,05 mm sur les quatre côtés, permettent d’atteindre un ratio écran/façade de 96,1 %.

Ce format vise notamment le confort pour les contenus multimédias, la lecture et le multitâche, sans recourir à une charnière ou à un écran pliable. Le smartphone embarque par ailleurs le processeur Kirin 9030S et démarre à 5 999 yuans sur le marché chinois.

Huawei confirme l’intérêt pour un nouveau format premium

Le succès du Pura X View repose sur une combinaison assez particulière : un écran large dans un format non pliant, des caractéristiques d’affichage ambitieuses et un positionnement tarifaire compétitif sur le segment premium chinois. Cette proposition semble avoir trouvé son public, au point de provoquer des tensions d’approvisionnement plusieurs semaines après son lancement.

Les chiffres de ventes hebdomadaires et la disponibilité du produit pourront encore évoluer. Mais le seuil d’environ 755 300 unités rapporté pour la fin octobre, associé à l’ouverture des ventes directes sur le site officiel, témoigne déjà d’une véritable traction commerciale pour Huawei.

Le Pura X View pourrait ainsi contribuer à installer durablement le format large parmi les alternatives aux smartphones traditionnels et aux modèles pliants.