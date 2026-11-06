Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier iPhone pliable d’Apple devait être une opportunité en or pour les revendeurs spéculatifs. Mais le pari tourne au fiasco pour ceux qui avaient acheté des stocks importants dans l’espoir de profiter d’une pénurie au lancement.

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À peine une semaine après sa commercialisation, l’iPhone Duo voit déjà ses prix s’effondrer sur le marché de la revente en Chine.

Comme lors de précédents lancements de produits très attendus, certains revendeurs, souvent appelés scalpers en Chine, avaient acheté plusieurs appareils à prix élevé. Leur stratégie reposait sur une offre initiale limitée et sur la possibilité de revendre les smartphones avec une importante marge.

Mais, la demande s’est rapidement refroidie une fois les premiers exemplaires arrivés entre les mains des consommateurs.

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Des problèmes techniques qui refroidissent les acheteurs

Plusieurs facteurs expliqueraient cette chute rapide des prix. Des commerçants locaux évoquent notamment des problèmes liés à la charnière et une expérience logicielle encore incomplète. Ces défauts auraient contribué à réduire l’intérêt des acheteurs potentiels, alors que le prix de départ particulièrement élevé limitait déjà le nombre de clients capables de se positionner.

Un commerçant du Yigao Digital City, à Hangzhou, affirme que presque tous les revendeurs spécialisés dans l’iPhone Duo perdent désormais de l’argent. Selon des informations relayées dans le secteur, certains opérateurs plus expérimentés auraient même enregistré des pertes de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers de yuans.

Avec un taux de conversion indicatif de 1 euros pour 7,49 yuans, ces montants représentent des pertes potentiellement très importantes. Dans ce contexte, les revendeurs qui parviennent encore à récupérer leur investissement seraient considérés comme particulièrement chanceux.

La revente spéculative devient plus risquée

L’évolution du marché met également en évidence les limites d’une stratégie autrefois relativement efficace. Les revendeurs pouvaient autrefois profiter du manque d’informations disponibles et de la rareté des premiers exemplaires pour imposer des prix nettement supérieurs au tarif officiel.

Cette situation a changé. Les caractéristiques des nouveaux appareils, les premiers tests et les défauts circulent désormais presque instantanément sur les réseaux sociaux et les plateformes spécialisées. Les acheteurs disposent donc de davantage d’informations avant de prendre leur décision.

L’approvisionnement aurait également progressé plus rapidement que certains revendeurs ne l’avaient anticipé, réduisant encore la période pendant laquelle ils pouvaient espérer profiter d’une offre limitée.

Le prix élevé de l’iPhone Duo complique encore la situation

Le positionnement tarifaire du smartphone constitue un autre facteur important. Un appareil particulièrement coûteux dispose mécaniquement d’un public potentiel plus restreint. Une fois passée la curiosité initiale autour du premier iPhone pliable d’Apple, la demande sur le marché secondaire aurait rapidement diminué.

Pour les revendeurs qui avaient constitué des stocks importants, la combinaison d’une demande en baisse, d’une offre qui s’améliore et de critiques sur le produit a provoqué une situation difficile. Ils se retrouvent contraints de réduire leurs prix pour écouler leurs appareils, parfois en acceptant des pertes conséquentes.

Cette mésaventure rappelle que les lancements très médiatisés ne garantissent plus automatiquement une opération rentable sur le marché de la revente. Avec une information qui circule rapidement et des chaînes d’approvisionnement plus réactives, miser sur la rareté d’un smartphone peut désormais se révéler particulièrement risqué.