OPPO préparerait un smartphone haut de gamme au format large, avec une fiche technique qui miserait autant sur la photographie que sur l’autonomie. Selon une nouvelle fuite du leaker Digital Chat Station, ce modèle en développement embarquerait une puce MediaTek Dimensity 9600M, deux appareils photo de 200 mégapixels et une batterie pouvant atteindre 8 000 mAh.

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Ces informations complètent de précédentes révélations qui évoquaient déjà un processeur haut de gamme MediaTek et deux capteurs de 200 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique. La capacité de la batterie constitue la principale nouveauté de cette fuite, puisqu’elle dépasserait les 7 000 mAh initialement évoqués.

Le smartphone pourrait être commercialisé sous le nom de Reno X, selon une précédente rumeur. OPPO n’a cependant confirmé ni son nom ni son existence, et les caractéristiques rapportées proviennent d’un prototype d’ingénierie susceptible d’évoluer avant sa commercialisation.

Deux capteurs de 200 mégapixels pour la photographie

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Le prototype serait équipé de deux capteurs Samsung : un ISOCELL HPE et un ISOCELL HP5. La fuite ne précise pas lequel serait utilisé pour l’appareil photo principal et lequel serait associé au téléobjectif périscopique. La présence de deux capteurs de 200 mégapixels laisse néanmoins entrevoir une configuration photographique ambitieuse, avec une attention particulière portée à la polyvalence entre les prises de vue classiques et le zoom.

Toutefois, la résolution ne suffit pas à déterminer la qualité finale des photos. La taille des capteurs, les optiques, le traitement logiciel et les capacités du téléobjectif seront tout aussi importants pour évaluer les performances de ce modèle. En l’absence de détails supplémentaires, il est encore trop tôt pour mesurer les progrès que OPPO pourrait proposer face aux autres smartphones haut de gamme.

Une batterie de 8 000 mAh dans un format inhabituel

La capacité annoncée de 8 000 mAh serait particulièrement notable au regard du format d’écran évoqué par les précédentes fuites. Le smartphone disposerait d’une dalle de 6,35 pouces, avec un ratio de 16:9 et une définition de 2 560 × 1 440 pixels.

Une telle batterie pourrait offrir une réserve d’énergie importante, mais l’autonomie réelle dépendra aussi de l’efficacité de la puce, de la technologie d’affichage et de l’optimisation logicielle. Aucune information n’a encore été communiquée sur la puissance de recharge, l’épaisseur ou le poids de l’appareil.

Le choix d’un écran au format 16:9 serait également atypique pour un smartphone contemporain. Si ces dimensions se confirment, Oppo miserait sur une approche différente des appareils classiques à écran allongé, avec un format plus large. La fuite ne permet toutefois pas encore de savoir comment ce choix se traduira dans le design final.

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Un lancement possible au premier trimestre 2027

Selon les informations précédemment rapportées, OPPO pourrait présenter ce smartphone en Chine au premier trimestre 2027, en même temps que le modèle pliable OPPO Find N7. Cette échéance reste hypothétique, tout comme l’appellation Reno X.

Le Dimensity 9600M, les deux capteurs de 200 mégapixels et la batterie de 8 000 mAh sont, à ce stade, des caractéristiques attribuées à un prototype. OPPO pourrait encore modifier certains éléments avant le lancement, et aucune date de présentation, aucun prix ni aucune disponibilité internationale n’ont été annoncés.

Si cette configuration se confirme, le Reno X pourrait se distinguer par l’association d’un grand système photographique et d’une batterie généreuse. Cependant, il faudra attendre des informations officielles pour savoir si ce projet aboutira et si son format singulier sera conservé.