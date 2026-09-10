02 Sur les forums, la question centrale reste celle de l’utilité

Les premières réactions des utilisateurs montrent une fracture assez nette. Une partie du public apprécie le format plus large, la qualité perçue du design et surtout les adaptations d’iOS 27. Le multitâche, le Dock, l’affichage de deux applications côte à côte ou les différents modes liés à la charnière donnent au Duo des usages qui dépassent le simple argument d’un écran plus grand.

Pour ces utilisateurs, l’intérêt du produit est précisément là : disposer d’un iPhone compact lorsqu’il est fermé et d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert.

Les critiques partent d’un raisonnement totalement différent. Beaucoup d’utilisateurs ne voient pas ce que l’iPhone Duo remplacerait réellement dans leur quotidien. S’il ne remplace pas complètement un iPhone classique et qu’il ne remplace pas davantage un iPad, le produit risque d’apparaître comme un appareil supplémentaire plutôt qu’un appareil capable d’en supprimer un autre.

À 2 339 euros, cette distinction devient essentielle. Un smartphone de ce prix doit proposer plus qu’un effet de nouveauté. Il doit résoudre suffisamment de problèmes pour justifier son poids, sa complexité et son tarif.

Le prix devient naturellement le carburant des memes

Comme souvent avec les produits Apple les plus chers, les réseaux sociaux ont rapidement transformé le prix en matière première pour les memes. Les plaisanteries autour du « rein à vendre » ou du téléphone coûtant l’équivalent d’un salaire sont prévisibles, mais elles mettent le doigt sur un vrai problème de perception.

À partir de 2 339 euros, l’iPhone Duo entre dans une catégorie où le prix cesse d’être un simple détail technique. Il devient une caractéristique du produit. Apple peut justifier ce montant par la complexité de la charnière, le double écran, le nouveau système de refroidissement, le châssis en titane ou l’A20 Pro, mais l’utilisateur compare naturellement le Duo à d’autres appareils.

Pour le même budget, il est possible d’acheter un iPhone Pro accompagné d’un iPad, ou plusieurs produits différents au sein de l’écosystème Apple. C’est là que le Duo doit convaincre par son expérience, pas uniquement par sa fiche technique.

La caméra pourrait devenir son principal compromis

Le second point de friction concerne la photographie. Le Duo utilise une caméra principale de 48 mégapixels, mais il ne reprend pas l’ensemble du système photo des iPhone 18 Pro.

La comparaison est d’autant plus délicate qu’Apple a présenté les deux familles de produits lors du même événement.

L’iPhone 18 Pro dispose notamment d’une caméra principale de 48 mégapixels avec ouverture variable mécanique, une architecture davantage orientée vers les usages photo et vidéo avancés.

L’iPhone Duo doit composer avec des contraintes physiques différentes. Un smartphone pliable doit intégrer deux parties extrêmement fines, une charnière, deux écrans et une batterie répartie sur plusieurs zones. Cela laisse moins de place pour les grands modules photo et les systèmes optiques complexes. Le compromis est donc compréhensible, mais il crée une hiérarchie inhabituelle.

Le modèle le plus cher de la gamme n’est pas nécessairement celui qui possède le meilleur appareil photo. Pour les utilisateurs qui choisissent traditionnellement un iPhone haut de gamme en priorité pour la photographie, l’iPhone 18 Pro pourrait donc rester plus cohérent malgré son tarif inférieur.