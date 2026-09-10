À peine dévoilé, l’iPhone Duo a déjà réussi ce qu’Apple sait faire mieux que beaucoup de ses concurrents : monopoliser la conversation. Le premier iPhone pliable, annoncé le 9 septembre à partir de 2 339 euros, suscite autant d’enthousiasme pour son design que de critiques sur son prix, son utilité réelle et son arrivée tardive face à Samsung.
Cette polarisation raconte assez bien la position d’Apple sur le marché des pliables. Sept ans après le premier Galaxy Fold, la marque n’arrive pas pour inventer une catégorie, mais pour tenter de la rendre suffisamment désirable pour son propre écosystème.
Un premier pliable qui fait immédiatement parler
L’iPhone Duo adopte un format proche d’un petit passeport, avec un écran intérieur de 7,6 pouces et une dalle extérieure de 5,4 pouces. Il embarque le A20 Pro, une caméra principale de 48 mégapixels et sera proposé à partir de 2 339 euros en version 256 Go.
Les précommandes débuteront le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre.
Sur le papier, Apple ne cherche donc pas à positionner le Duo comme un remplaçant direct de l’iPhone classique. Son tarif, son format et son approche logicielle en font d’abord un produit premium destiné aux utilisateurs attirés par le multitâche et par le grand écran pliable.
C’est précisément ce positionnement qui nourrit le débat.
Pour certains, le Duo ressemble enfin à un pliable Apple suffisamment abouti pour justifier des années d’attente. Pour d’autres, il reste un objet spectaculaire, mais difficile à intégrer dans un usage quotidien, surtout à près de 2 400 euros.
Samsung ne pouvait évidemment pas laisser passer l’occasion
Samsung a rapidement profité du lancement pour rappeler son ancienneté sur le marché. Le constructeur coréen commercialise des smartphones pliables depuis 2019 et a multiplié les messages moqueurs sur les réseaux sociaux pendant la présentation d’Apple. Le sous-texte est évident : tout ce qu’Apple présente aujourd’hui comme une nouveauté fait partie de l’univers Galaxy depuis plusieurs générations.
Cette communication n’a rien de surprenant.
Let us know when you’re done reheating our leftovers 😉
– Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026
Samsung possède désormais une expérience considérable avec ses Galaxy Z Fold et voit arriver un concurrent capable de donner une visibilité nouvelle à une catégorie qu’il a contribué à installer.
La bataille ne porte donc pas seulement sur les caractéristiques techniques. Pour Samsung, il s’agit aussi de défendre sa légitimité historique. Pour Apple, l’enjeu est inverse : prouver qu’arriver tard n’empêche pas de proposer une expérience suffisamment différente ou mieux intégrée.
Le duel rappelle d’autres périodes de l’histoire du smartphone où Apple n’était pas systématiquement le premier à adopter une technologie, mais cherchait à la transformer en usage plus accessible pour son public.
Sur les forums, la question centrale reste celle de l’utilité
Les premières réactions des utilisateurs montrent une fracture assez nette. Une partie du public apprécie le format plus large, la qualité perçue du design et surtout les adaptations d’iOS 27. Le multitâche, le Dock, l’affichage de deux applications côte à côte ou les différents modes liés à la charnière donnent au Duo des usages qui dépassent le simple argument d’un écran plus grand.
Pour ces utilisateurs, l’intérêt du produit est précisément là : disposer d’un iPhone compact lorsqu’il est fermé et d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert.
Les critiques partent d’un raisonnement totalement différent. Beaucoup d’utilisateurs ne voient pas ce que l’iPhone Duo remplacerait réellement dans leur quotidien. S’il ne remplace pas complètement un iPhone classique et qu’il ne remplace pas davantage un iPad, le produit risque d’apparaître comme un appareil supplémentaire plutôt qu’un appareil capable d’en supprimer un autre.
À 2 339 euros, cette distinction devient essentielle. Un smartphone de ce prix doit proposer plus qu’un effet de nouveauté. Il doit résoudre suffisamment de problèmes pour justifier son poids, sa complexité et son tarif.
Le prix devient naturellement le carburant des memes
Comme souvent avec les produits Apple les plus chers, les réseaux sociaux ont rapidement transformé le prix en matière première pour les memes. Les plaisanteries autour du « rein à vendre » ou du téléphone coûtant l’équivalent d’un salaire sont prévisibles, mais elles mettent le doigt sur un vrai problème de perception.
À partir de 2 339 euros, l’iPhone Duo entre dans une catégorie où le prix cesse d’être un simple détail technique. Il devient une caractéristique du produit. Apple peut justifier ce montant par la complexité de la charnière, le double écran, le nouveau système de refroidissement, le châssis en titane ou l’A20 Pro, mais l’utilisateur compare naturellement le Duo à d’autres appareils.
Pour le même budget, il est possible d’acheter un iPhone Pro accompagné d’un iPad, ou plusieurs produits différents au sein de l’écosystème Apple. C’est là que le Duo doit convaincre par son expérience, pas uniquement par sa fiche technique.
La caméra pourrait devenir son principal compromis
Le second point de friction concerne la photographie. Le Duo utilise une caméra principale de 48 mégapixels, mais il ne reprend pas l’ensemble du système photo des iPhone 18 Pro.
La comparaison est d’autant plus délicate qu’Apple a présenté les deux familles de produits lors du même événement.
L’iPhone 18 Pro dispose notamment d’une caméra principale de 48 mégapixels avec ouverture variable mécanique, une architecture davantage orientée vers les usages photo et vidéo avancés.
L’iPhone Duo doit composer avec des contraintes physiques différentes. Un smartphone pliable doit intégrer deux parties extrêmement fines, une charnière, deux écrans et une batterie répartie sur plusieurs zones. Cela laisse moins de place pour les grands modules photo et les systèmes optiques complexes. Le compromis est donc compréhensible, mais il crée une hiérarchie inhabituelle.
Le modèle le plus cher de la gamme n’est pas nécessairement celui qui possède le meilleur appareil photo. Pour les utilisateurs qui choisissent traditionnellement un iPhone haut de gamme en priorité pour la photographie, l’iPhone 18 Pro pourrait donc rester plus cohérent malgré son tarif inférieur.
Apple gagne déjà la bataille de l’attention
C’est peut-être le point le plus intéressant de ce lancement. L’iPhone Duo n’a pas besoin de devenir immédiatement l’iPhone le plus vendu pour avoir un impact important. En entrant sur le marché, Apple donne une visibilité supplémentaire au format pliable et oblige toute l’industrie à se repositionner.
Samsung peut rappeler qu’il était là le premier, mais il doit désormais affronter un concurrent capable d’influencer les développeurs, les accessoires et les habitudes logicielles à une échelle considérable.
De son côté, Apple bénéficie de plusieurs années d’observation. Elle a pu voir les défauts des premiers Galaxy Fold, suivre l’évolution des charnières, des plis visibles, des formats d’écran et du multitâche avant de proposer sa propre interprétation. Cela ne garantit pas le succès. L’iPhone Duo devra encore prouver sa durabilité, la qualité réelle de ses applications optimisées et surtout la pertinence de son usage quotidien.
Mais, du point de vue de la communication, la mission est déjà en partie accomplie : tout le monde parle du premier iPhone pliable.
Un produit vitrine avant d’être un futur standard
Les réactions observées depuis l’annonce dessinent finalement un tableau assez cohérent. Les amateurs de technologie voient le Duo comme l’un des produits Apple les plus intéressants depuis longtemps. Les sceptiques y voient un appareil cher qui répond à un problème qu’ils n’ont pas. Les concurrents, eux, profitent de l’occasion pour rappeler qu’ils travaillent sur ce marché depuis des années.
Ces trois lectures peuvent coexister.
Une première génération de pliable n’a pas nécessairement vocation à remplacer immédiatement l’ensemble de la gamme. Elle sert aussi à tester un format, à construire un écosystème logiciel et à observer la manière dont les utilisateurs modifient leurs habitudes. C’est probablement ainsi qu’il faut regarder l’iPhone Duo. Le produit ressemble davantage à une nouvelle branche de l’iPhone qu’à son successeur naturel.
Si les ventes suivent et si les développeurs adoptent rapidement son interface, le format pourrait progressivement descendre en gamme et devenir plus courant. Dans le cas contraire, le Duo restera un produit de niche spectaculaire, comparable à d’autres expériences haut de gamme dans l’histoire d’Apple.
Les memes et les réactions des réseaux sociaux montrent surtout une chose : Apple a réussi à rendre le pliable impossible à ignorer. Reste maintenant à savoir si l’iPhone Duo deviendra un nouvel usage durable ou simplement l’iPhone dont tout le monde aura parlé en 2026.