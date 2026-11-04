Vous prenez connaissance d’une réorganisation d’envergure chez Canva impliquant des suppressions de postes et des modifications des conditions de travail.

Ce que ça change pour vous

Le nombre exact de salariés contraints de changer de fonction ou de se relocaliser à Sydney n’est pas précisé.

Canva engage une restructuration majeure qui touchera 1 271 personnes, soit environ 22 % de ses effectifs. La cofondatrice et directrice générale de l’entreprise australienne, Melanie Perkins, a annoncé cette décision dans un message adressé aux salariés, évoquant la nécessité de repenser profondément l’organisation pour préparer la prochaine décennie.

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Les changements ne se limiteront pas à des suppressions de postes. Certains collaborateurs devront également changer de fonction ou envisager une relocalisation vers des bureaux centralisés. « Malheureusement, cela signifiera aussi dire au revoir à des collègues et amis qui ont contribué à faire de Canva ce qu’il est aujourd’hui », explique Melanie Perkins.

Canva veut revenir à des équipes plus petites et autonomes

Pour justifier cette transformation, la dirigeante estime que des ajustements progressifs ne suffiraient plus. Après avoir étudié plusieurs alternatives, elle considère nécessaire de « refonder Canva » en revenant à ses principes fondateurs : des équipes réduites, responsabilisées et disposant d’une plus grande liberté de décision.

L’objectif affiché est de renforcer l’autonomie, la prise de responsabilité et la capacité des équipes à se concentrer sur les besoins de la communauté. Cette réorganisation doit également simplifier la structure interne, devenue selon l’entreprise trop complexe pour accompagner efficacement sa prochaine phase de développement.

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Concrètement, Canva va réunir ses équipes Produit, Growth et Platform au sein d’une seule organisation produit. L’entreprise prévoit également de réduire les niveaux hiérarchiques et de regrouper les responsabilités qui se chevauchent.

Sydney devient le principal centre des équipes produit

La restructuration s’accompagnera aussi d’une évolution géographique. Sydney deviendra le principal centre d’activité pour une plus grande partie des équipes produit, ainsi que pour certains postes relevant d’autres spécialités nécessitant davantage de collaboration et de proximité.

Canva prévoit par ailleurs de faire évoluer sa politique de travail hybride. À partir de janvier, la majorité des salariés concernés devront s’attendre à travailler au bureau deux à trois jours par semaine, selon les besoins de leur équipe et de leur activité.

Ces changements pourraient donc affecter des collaborateurs au-delà des seules personnes dont le poste est supprimé, notamment ceux qui devront envisager une mobilité géographique ou une modification de leurs conditions de travail.

Un accompagnement prévu pour les salariés concernés

Canva annonce plusieurs mesures destinées aux personnes qui quitteront l’entreprise. Elles bénéficieront notamment d’une indemnité correspondant à au moins six mois de salaire, de douze mois de couverture santé et de ressources d’accompagnement pour retrouver un emploi.

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Cette restructuration intervient dans un contexte plus large de réorganisation du secteur technologique. La veille, Squarespace avait également annoncé une réduction de ses effectifs touchant 19 % de ses salariés.

Pour Canva, l’enjeu est désormais de réussir à simplifier son organisation sans perdre les capacités d’innovation et la dynamique collective qui ont contribué à son développement. Avec plus d’un salarié sur cinq concerné, cette transformation constitue l’un des changements internes les plus importants de l’histoire de l’entreprise.