Face au ralentissement du marché des smartphones, Qualcomm cherche de nouveaux relais de croissance. Lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre 2026, le fabricant a détaillé ses ambitions dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

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L’entreprise compte notamment s’appuyer sur ses partenariats avec Amazon et Meta, annoncés plus tôt cette année, pour s’imposer sur le marché des centres de données.

Les objectifs financiers affichés sont particulièrement ambitieux. Qualcomm prévoit environ 650 millions de dollars de revenus issus des centres de données dès le premier trimestre 2027. Le groupe espère ensuite atteindre 5 milliards de dollars à la fin de 2027, avant de porter cette activité à 15 milliards de dollars d’ici 2029.

Les centres de données pour compenser le ralentissement des smartphones

Cette stratégie intervient alors que les ventes de smartphones connaissent une forte baisse. Selon les chiffres avancés dans la source, le marché du smartphone reculerait d’environ 20 % par rapport à 2025. Pour Qualcomm, dont l’activité reste historiquement très liée aux processeurs mobiles et aux technologies de connectivité, cette évolution renforce l’intérêt d’une diversification vers les infrastructures d’intelligence artificielle.

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Le potentiel financier est considérable. Qualcomm indique que les centres de données pourraient représenter à terme environ 30 % de son activité. Le groupe cherche ainsi à construire une nouvelle source de revenus, moins dépendante du renouvellement des smartphones et de la demande des fabricants de téléphones.

Amazon et Meta au cœur de la stratégie de Qualcomm

Pour accélérer son développement, Qualcomm mise sur des partenariats avec des acteurs majeurs du secteur technologique, notamment Amazon et Meta. Ces collaborations, annoncées plus tôt en 2026, doivent contribuer à positionner l’entreprise sur le marché des infrastructures d’IA.

La demande en capacités de calcul pour entraîner et exécuter les modèles d’intelligence artificielle pousse les grands acteurs du cloud et les entreprises technologiques à investir massivement dans leurs centres de données. Qualcomm entend profiter de cette dynamique pour élargir son activité au-delà des smartphones.

Une ambition moins élevée que celle d’AMD

Qualcomm n’est toutefois pas le seul fabricant de semi-conducteurs à vouloir profiter de cette transformation. AMD affiche des ambitions encore plus importantes et estime que les centres de données pourraient représenter à terme plus de 80 % de son chiffre d’affaires.

Avec un objectif de 30 %, Qualcomm adopte une trajectoire moins radicale, mais qui pourrait tout de même transformer profondément son modèle économique. Le groupe entend conserver ses activités historiques tout en faisant des infrastructures d’intelligence artificielle un pilier majeur de sa croissance.

La demande en capacités de calcul reste un moteur important pour l’industrie des semi-conducteurs. Reste à savoir si Qualcomm parviendra à convertir ses partenariats et ses ambitions commerciales en revenus récurrents à la hauteur de ses prévisions pour 2027 et 2029.