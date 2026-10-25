Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les smartphones Android haut de gamme disposent aujourd’hui d’une puissance suffisante pour faire tourner des jeux autrefois réservés aux PC. Pourtant, une limitation logicielle continue de freiner cette évolution : la compatibilité avec les jeux Windows utilisant DirectX 12.

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Qualcomm travaillerait justement sur ce problème. Selon des informations rapportées par la chaîne chinoise Geekerwan, le fabricant développerait de nouveaux pilotes GPU destinés spécifiquement à améliorer la traduction des jeux PC sur Android, avec à plus long terme la possibilité d’une prise en charge plus directe de DirectX 12.

Des Snapdragon capables de beaucoup plus

Lors du Snapdragon Summit 2026, Qualcomm a présenté les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et 8 Elite Extreme Gen 6, ses nouvelles plateformes mobiles haut de gamme. Les deux puces utilisent une architecture CPU Oryon composée de deux cœurs Prime pouvant atteindre 5 GHz et de six cœurs Performance montant jusqu’à 4 GHz.

La version Extreme va encore plus loin avec des cœurs Adreno Matrix dédiés à certaines fonctions d’IA graphique, notamment la super-résolution et la génération d’images intermédiaires.

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Qualcomm a notamment montré ces technologies dans des jeux comme Diablo Immortal, War Thunder Mobile et Farming Simulator 26. La puissance graphique des smartphones n’est donc plus réellement le principal obstacle.

DirectX 12 reste le gros problème

La difficulté apparaît lorsqu’on cherche à exécuter des jeux PC Windows conçus pour DirectX 12. Aujourd’hui, des solutions comme Winlator ou GameHub, associées à des pilotes graphiques communautaires comme Turnip, permettent déjà de lancer certains jeux Windows et x86 sur Android. Ces outils utilisent notamment Wine et différentes couches de traduction pour faire communiquer les API et architectures.

Mais les résultats restent très variables. Certains jeux fonctionnent correctement, tandis que d’autres rencontrent des problèmes de performances, de compatibilité ou de stabilité.

C’est précisément là que Qualcomm pourrait intervenir.

Qualcomm travaillerait sur des pilotes dédiés

Selon Geekerwan, Qualcomm développerait des pilotes GPU officiels optimisés pour la traduction des jeux PC. L’entreprise étudierait également une prise en charge plus directe de DirectX 12 sur Android. Il ne s’agirait donc pas simplement d’augmenter la puissance des futurs Snapdragon. L’objectif serait de réduire les obstacles logiciels qui empêchent cette puissance d’être correctement exploitée avec des jeux Windows.

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Cependant, Qualcomm n’a pas confirmé officiellement l’arrivée d’un support natif de DirectX 12 sur les Snapdragon 8 Elite Gen 6. Lors des échanges avec la presse au Snapdragon Summit, les réponses de l’entreprise sont restées prudentes.

Il faut donc distinguer les travaux d’ingénierie rapportés des fonctionnalités qui seront effectivement proposées aux utilisateurs.

Cyberpunk 2077 dépasse les 30 images/s

Les premiers tests réalisés sur un appareil de référence Qualcomm montrent néanmoins que la technologie progresse. Avec un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, des ingénieurs ont réussi à faire fonctionner Cyberpunk 2077 et Black Myth : Wukong en mode DirectX 12 à travers une couche de traduction.

Les deux jeux particulièrement exigeants ont atteint un peu plus de 30 images par seconde en moyenne lors de ces essais. Ce résultat ne signifie évidemment pas que les futurs smartphones pourront faire tourner tous les jeux PC à 60 images/s. Les conditions du test, les réglages graphiques et la couche de traduction jouent un rôle important.

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Mais réussir à faire fonctionner ces titres sur un appareil Android équipé d’une puce mobile constitue un indicateur intéressant de ce que les Snapdragon récents peuvent déjà accomplir.

Vers de véritables consoles portables Android ?

Si Qualcomm fournit effectivement des pilotes officiels optimisés pour ce type d’utilisation, le changement pourrait être significatif. Une meilleure prise en charge de DirectX 12 réduirait potentiellement les problèmes de compatibilité rencontrés avec les outils communautaires et pourrait également diminuer une partie de la surcharge liée aux couches de traduction.

Cela pourrait rendre les smartphones Snapdragon plus intéressants comme machines de jeu portables capables d’exécuter des titres PC, sans nécessiter systématiquement des solutions expérimentales.

Le marché pourrait aussi en profiter au-delà des smartphones. Des consoles portables Android utilisant des SoC Snapdragon pourraient bénéficier directement de ces améliorations, à condition que Qualcomm et les fabricants rendent les pilotes suffisamment accessibles et optimisés.

Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que d’une piste explorée par Qualcomm et rapportée par des sources spécialisées. Le support officiel et natif de DirectX 12 sur Android n’est pas encore annoncé. Mais avec des puces mobiles dépassant désormais les limites traditionnelles du jeu Android, le prochain obstacle à franchir semble de moins en moins être la puissance brute et de plus en plus être le logiciel.