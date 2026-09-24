Qualcomm passe un nouveau cap symbolique sur smartphone. Présenté au Snapdragon Summit 2026 aux côtés du Snapdragon 8 Elite Gen 6, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 devient la première puce mobile annoncée avec un CPU capable d’atteindre 5 GHz.

Mais cette fréquence record ne représente qu’une partie des évolutions. Gravé en 2 nm par TSMC, le nouveau SoC premium de Qualcomm promet également 44 % de performances graphiques supplémentaires, intègre des cœurs dédiés à l’IA directement dans son GPU et peut exécuter localement des modèles Mixture-of-Experts dépassant 30 milliards de paramètres. Vidéo 8K à 60 images/s, Wi-Fi 8, modem 5G à 14,8 Gb/s, LPDDR6 et communication satellite complètent une fiche technique particulièrement ambitieuse.

Les premiers benchmarks montrent néanmoins que les 5 GHz ne permettent pas systématiquement à Qualcomm de battre l’Apple A20 Pro.

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Qualcomm franchit la barre des 5 GHz

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 inaugure la quatrième génération de CPU Qualcomm Oryon. La configuration comprend huit cœurs, deux cœurs Prime peuvent atteindre 5 GHz, tandis que six cœurs Performance montent jusqu’à 4 GHz. Qualcomm revendique une progression de 13 % des performances CPU par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

L’amélioration de l’efficacité énergétique serait beaucoup plus importante, avec un gain annoncé de 37 %. Cette évolution est notamment rendue possible par le passage à une gravure de nouvelle génération chez TSMC.

Une gravure TSMC en 2 nm

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 utilise le procédé 2 nm de TSMC. Cette finesse de gravure doit permettre à Qualcomm de pousser davantage les fréquences tout en limitant l’augmentation de la consommation électrique. En effet, atteindre 5 GHz sur un smartphone n’a d’intérêt que si cette fréquence peut être exploitée sans provoquer immédiatement une consommation ou une chauffe excessive.

Les performances réelles dépendront donc largement de l’intégration réalisée par chaque constructeur : système de refroidissement, limites thermiques, batterie et réglages logiciels joueront un rôle essentiel.

Un smartphone particulièrement fin pourrait ainsi exploiter la puce très différemment d’un smartphone gaming doté d’un système de refroidissement actif.

Jusqu’à 24 Go de LPDDR6

Qualcomm modernise également la mémoire et le stockage. La puce prend en charge jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X ou LPDDR6, avec une fréquence pouvant atteindre 5 300 MHz. Pour le stockage, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 prend notamment en charge UFS 5.0, tout en restant compatible avec UFS 4.1.

Ces évolutions deviennent particulièrement importantes avec l’arrivée de modèles d’intelligence artificielle exécutés directement sur le smartphone. Plus les modèles deviennent volumineux, plus la bande passante et la capacité mémoire jouent un rôle important dans leurs performances.

+44 % de performances pour le GPU Adreno

La partie graphique bénéficie d’une évolution encore plus importante que le CPU. Qualcomm annonce une amélioration pouvant atteindre 44 % des performances GPU par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’efficacité énergétique progresserait simultanément de 40 %. Le nouveau GPU Adreno dispose également de 18 Mo de mémoire Adreno High Performance Memory, destinée à accélérer certaines charges graphiques.

Mais la principale nouveauté réside dans l’arrivée de cœurs spécialisés dans l’intelligence artificielle directement au niveau du GPU.

L’IA arrive directement dans le GPU Adreno

Apple et MediaTek ont récemment adopté une approche similaire avec leurs nouvelles puces. Qualcomm rejoint désormais cette tendance avec des cœurs matriciels dédiés à l’IA et une technologie baptisée Adreno Neural Fusion. Le GPU peut ainsi utiliser l’intelligence artificielle pour différentes opérations graphiques, notamment la super résolution, la génération d’images intermédiaires et la reconstruction d’image.

L’objectif ressemble à celui des technologies utilisées depuis plusieurs années sur PC et consoles : calculer le jeu dans des conditions moins coûteuses, puis utiliser l’IA pour reconstruire une image plus détaillée ou augmenter artificiellement la fluidité.

Qualcomm évoque des graphismes proches des consoles avec une consommation adaptée aux contraintes d’un smartphone. Les jeux compatibles devront toutefois réellement exploiter ces technologies pour que les utilisateurs puissent constater ces gains.

+35 % pour le NPU Hexagon

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 améliore également son NPU Hexagon. Qualcomm revendique 35 % de performances supplémentaires et une efficacité énergétique en progression de 33 % par rapport à la génération précédente. Mais, les chiffres bruts ne constituent pas l’évolution la plus intéressante. Le nouveau SoC est conçu pour exécuter localement des modèles Mixture-of-Experts dépassant 30 milliards de paramètres.

La fenêtre de contexte peut atteindre 32K tokens. Le processeur prend également en charge de nombreux niveaux de précision, notamment INT2, INT4, INT8, INT16, FP8 et FP16, ainsi que des calculs utilisant plusieurs précisions.

Des modèles de plus de 30 milliards de paramètres dans le smartphone

Pouvoir charger un modèle de plus de 30 milliards de paramètres ne signifie évidemment pas qu’un smartphone exécutera tous les modèles de cette taille avec les mêmes performances qu’un serveur. Les modèles Mixture-of-Experts présentent justement la particularité de ne solliciter qu’une partie de leurs paramètres à chaque étape.

Mais, cette capacité montre l’évolution rapide de l’IA locale. Qualcomm prépare ses puces pour des assistants capables d’effectuer davantage de tâches sans envoyer systématiquement les informations personnelles vers le cloud. Cela concerne notamment les agents capables d’exploiter le contexte personnel de leur utilisateur.

Personal Scribe construit un graphe de connaissances local

Le Qualcomm Sensing Hub évolue lui aussi. Il dispose désormais de deux micro-NPU, avec une puissance de calcul annoncée en hausse de 85 % et une efficacité améliorée de 20 %. Qualcomm ajoute également deux ISP fonctionnant en permanence. Et, le Sensing Hub peut prendre en charge des modèles atteignant 200 millions de paramètres.

Parmi les usages mis en avant figure Personal Scribe. Cette technologie peut exploiter les messages, e-mails et conversations de l’utilisateur pour construire un graphe de connaissances personnel et privé directement sur l’appareil. L’objectif est de fournir à un agent IA un contexte beaucoup plus riche sans nécessairement transmettre toutes ces données vers un serveur distant.

C’est probablement l’une des évolutions les plus significatives de cette génération : le smartphone devient progressivement capable de maintenir en permanence une représentation locale de la vie numérique de son propriétaire.

Trois caméras de 64 mégapixels simultanément

Qualcomm fait également évoluer considérablement son pipeline d’imagerie. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dispose d’un nouveau triple ISP Spectra AI sur 20 bits. La puce peut gérer simultanément jusqu’à trois capteurs de 64 mégapixels avec Zero Shutter Lag. Pour un seul appareil photo, la définition peut atteindre 320 mégapixels, ou 108 mégapixels avec Zero Shutter Lag.

Cette capacité ouvre notamment la voie à des smartphones capables de proposer des caractéristiques plus homogènes entre leur appareil principal, leur ultra grand-angle et leur téléobjectif.

8K à 60 fps et 4K à 240 fps

La vidéo progresse également. Le nouveau Snapdragon peut enregistrer en 8K jusqu’à 60 images par seconde, le ralenti peut atteindre 4K à 240 images par seconde. En outre, Qualcomm ajoute surtout une prise en charge matérielle native du codec Advanced Professional Video, ou APV. La plateforme propose également un Elite Color Engine avec prise en charge des LUT 3D en temps réel, ainsi que le décodage matériel du codec VVC/H.266.

Qualcomm cherche ainsi à rapprocher encore davantage les smartphones haut de gamme des outils utilisés pour la production vidéo professionnelle. L’intérêt réel dépendra néanmoins des implémentations choisies par les constructeurs et des applications capables d’exploiter ces fonctions.

Un modem 5G capable de 14,8 Gb/s

La connectivité repose sur le nouveau modem Snapdragon X105 5 G, compatible avec la Release 19 de la 3GPP. Qualcomm annonce un débit descendant théorique pouvant atteindre 14,8 Gb/s, tandis que le débit montant maximal atteint 4,2 Gb/s.

Ces chiffres représentent évidemment des maximums théoriques et ne correspondent pas aux débits que les utilisateurs obtiendront habituellement sur les réseaux mobiles.

Le SoC prend également en charge jusqu’à six antennes.

Wi-Fi 8 et Bluetooth 6,0

Pour les connexions locales, Qualcomm utilise sa plateforme FastConnect 8800, qui apporte notamment le Wi-Fi 8, avec un débit théorique maximal annoncé de 11,6 Gb/s. Le Bluetooth 6.0 est également pris en charge. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 intègre par ailleurs un GNSS quadri-bande exploitant L1, L2, L5 et L6.

Les communications satellite sont elles aussi directement prises en charge. Le NB-NTN peut être utilisé pour la messagerie, tandis que le NR-NTN à plus haut débit doit permettre d’étendre ces usages à la voix, aux données et à la vidéo lorsque les réseaux et services compatibles seront disponibles.

Que donnent les premiers benchmarks ?

Des premiers tests ont déjà été réalisés sur un appareil de référence Qualcomm équipé du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Sur Geekbench 6, la puce aurait obtenu 4 291 points en monocoeur. Elle dépasse ainsi le Dimensity 9600 Pro testé dans les mêmes comparaisons, mais reste derrière l’Apple A20 Pro.

Ce résultat est intéressant puisque Qualcomm atteint pourtant une fréquence maximale de 5 GHz. Il rappelle qu’une fréquence plus élevée ne suffit pas à déterminer les performances d’une architecture CPU.

Le résultat multicœur atteint 12 686 points. Dans les tests rapportés, le Dimensity 9600 Pro obtient 12 206 points et l’Apple A20 Pro 12 746 points. Les trois puces se retrouvent donc beaucoup plus proches dans cet exercice. Le Snapdragon reste légèrement derrière Apple, mais devance la solution MediaTek dans ce test précis.

Ces résultats devront cependant être confirmés sur des smartphones commercialisés.

Plus de 5,5 millions de points sur AnTuTu

Sur AnTuTu v12, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dépasse 5,57 millions de points. Le CPU représente 1 465 243 points et le GPU 2 002 387 points. La mémoire obtient 1 008 084 points et la partie UX 1 098 574 points.

Comme toujours, un score AnTuTu doit être interprété avec prudence, il permet surtout d’observer l’évolution globale d’une plateforme dans les conditions précises du benchmark et ne garantit pas des gains équivalents dans toutes les applications.

La partie graphique obtient également de bons résultats dans 3DMark Steel Nomad Light. L’appareil de référence Qualcomm atteint une moyenne de 32,56 images par seconde. Le Dimensity 9600 Pro est mesuré à 31,92 fps dans cette comparaison et l’Apple A20 Pro à 27,80 fps. Le Snapdragon prend donc la tête dans ce test graphique. Mais les résultats changent complètement selon la charge de travail

Dans 3DMark Solar Bay Extreme, le Snapdragon n’obtient plus que 15,84 images par seconde. Le Dimensity 9600 Pro atteint 21,40 fps et l’Apple A20 Pro 20,62 fps dans les résultats rapportés. Cette différence montre pourquoi il est risqué de tirer une conclusion générale à partir d’un seul benchmark. Selon le moteur, l’API, le ray tracing ou les caractéristiques spécifiques testées, la hiérarchie peut considérablement évoluer.

Des résultats encore provisoires

Ces benchmarks ont surtout été effectués sur un Qualcomm Reference Device, et non sur un smartphone commercial. Les résultats définitifs pourront donc être différents. Les constructeurs devront intégrer la puce dans des appareils ayant chacun leurs propres contraintes de refroidissement et de consommation. Le matériel de référence utilisé pour ces premiers essais ne disposait par ailleurs pas nécessairement de tous les composants les plus récents, notamment de mémoire LPDDR6.

Les premiers chiffres donnent donc une indication du potentiel du SoC, mais pas encore de ses performances dans un Xiaomi, OnePlus ou Honor réellement commercialisé.

Quels smartphones utiliseront le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ?

Plusieurs appareils sont déjà annoncés avec la nouvelle puce premium de Qualcomm. Le Xiaomi 18 Pro Max doit notamment l’utiliser, tandis que Xiaomi réserve le Snapdragon 8 Elite Gen 6 classique au Xiaomi 18 Pro.

Le Honor Magic 9 Pro Max, l’iQOO 16, l’iQOO Pad Ultra, le Motorola Signature 27, le OnePlus 16 et le RedMagic 12 Pro+ font également partie des appareils annoncés avec la version Extreme. Cette multiplication rapide des modèles devrait permettre de comparer différentes stratégies d’intégration du même SoC.

Les smartphones gaming pourraient notamment exploiter des limites de puissance plus élevées que les modèles premium traditionnels.

Les 5 GHz attirent l’attention, l’IA locale pourrait compter davantage

Le passage à 5 GHz constitue un excellent symbole pour Qualcomm. Mais, il ne représente probablement pas la transformation la plus importante du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La véritable évolution se trouve dans la combinaison du GPU et de l’intelligence artificielle. Adreno utilise désormais des cœurs IA pour reconstruire les images et générer des frames. Le NPU peut exécuter des modèles MoE dépassant 30 milliards de paramètres. Le Sensing Hub peut construire un contexte personnel en permanence. Et l’ISP utilise toujours davantage l’IA pour traiter les images.

Qualcomm ne construit donc plus uniquement un processeur plus rapide. Le constructeur prépare une plateforme où l’intelligence artificielle devient présente dans pratiquement toutes les unités de calcul du smartphone.

Les premiers appareils permettront de déterminer si cette transformation est immédiatement perceptible pour l’utilisateur. Mais sur le papier, les 5 GHz sont presque la partie la moins intéressante de ce nouveau Snapdragon.