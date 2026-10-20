Samsung pourrait réserver l’une des principales améliorations photo de sa future gamme Galaxy S27 aux modèles les plus haut de gamme. Selon une nouvelle rumeur relayée par Galaxy Club, les Galaxy S27 et Galaxy S27+ conserveraient leur caméra frontale de 12 mégapixels, tandis que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra bénéficieraient d’un nouveau capteur.

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Si cette information se confirme, les deux modèles classiques continueraient d’utiliser une technologie introduite avec la série Galaxy S23 en 2023. Une décision qui risque de décevoir les utilisateurs espérant une évolution plus marquée, d’autant que de précédentes rumeurs évoquent une possible hausse des prix de la prochaine génération.

Un capteur selfie de 12 mégapixels toujours au programme

D’après Galaxy Club, les Galaxy S27 et S27+ conserveraient le capteur frontal de 12 mégapixels utilisé sur les générations précédentes. Samsung ne proposerait donc pas de mise à niveau matérielle notable pour les selfies sur ses deux modèles les plus accessibles.

Ce choix prolongerait une stratégie déjà observée sur les Galaxy S23, S24, S25 et S26. Depuis 2023, Samsung aurait ainsi conservé la même résolution pour la caméra frontale de ses modèles classiques, malgré le renouvellement annuel de ses smartphones.

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Il faut néanmoins distinguer la réutilisation d’un capteur de l’absence totale de progrès photographiques. Le traitement logiciel, les algorithmes de réduction du bruit et la gestion des couleurs peuvent améliorer les résultats sans changement majeur de matériel. La question est donc de savoir si Samsung apportera suffisamment d’améliorations concrètes pour compenser cette stagnation apparente.

Les Galaxy S27 Pro et Ultra profiteraient d’un nouveau capteur

Les précédentes fuites évoquaient une évolution plus importante pour les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Ces deux appareils pourraient intégrer un capteur frontal carré de 16 mégapixels, une configuration qui rappellerait celle utilisée sur les iPhone 17.

Un capteur carré peut offrir davantage de souplesse pour cadrer les selfies et adapter les images à différents formats. Il pourrait notamment faciliter le passage entre les prises de vue verticales et horizontales, sans imposer systématiquement une orientation précise du smartphone.

Cette évolution reste cependant hypothétique. Samsung n’a confirmé ni la résolution de ce capteur ni son intégration aux futurs modèles Pro et Ultra. Par ailleurs, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer précisément les différences de qualité d’image que cette technologie apporterait en conditions réelles.

Une stratégie qui risque de frustrer les acheteurs

La différence de traitement entre les modèles classiques et les variantes haut de gamme pourrait renforcer le sentiment que Samsung concentre l’essentiel de ses innovations sur ses appareils les plus chers. Certains utilisateurs évoquent déjà cette frustration dans les discussions en ligne, estimant que les Galaxy S standard bénéficient de moins d’améliorations que les versions Ultra.

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Le contexte tarifaire rend cette question plus sensible. Si les prix des Galaxy S27 augmentent comme certaines rumeurs le suggèrent, le maintien d’un capteur selfie inchangé pourrait être plus difficile à justifier auprès des acheteurs.

Samsung n’est toutefois pas le seul constructeur à différencier les caméras frontales selon les modèles. D’après les informations citées par la source, les Pixel 11 disposeraient d’un capteur selfie de 10,5 mégapixels, contre 42 mégapixels pour les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL.

Apple adopte une approche différente sur sa gamme iPhone 17, avec un capteur frontal carré de 18 mégapixels partagé entre les modèles standard et Pro. Il reste néanmoins à confirmer si le futur iPhone 18 conservera cette configuration.

La résolution ne fait pas tout en photographie

Un capteur plus défini ne garantit pas automatiquement de meilleurs selfies. La qualité finale dépend également de la taille du capteur, de l’optique, de la gestion de la lumière et du traitement logiciel. Une hausse du nombre de mégapixels peut offrir davantage de possibilités, mais son intérêt dépend des conditions de prise de vue et du résultat recherché.

Samsung pourrait donc améliorer les performances de ses caméras frontales sans nécessairement augmenter leur résolution. Mais après plusieurs générations utilisant un capteur de 12 mégapixels, une évolution matérielle serait un moyen visible de renouveler l’expérience proposée aux acheteurs.

Pour l’instant, les Galaxy S27 et S27+ n’ont fait l’objet d’aucune annonce officielle concernant leur caméra frontale. Si la fuite se confirme, les utilisateurs devront probablement se tourner vers les versions Pro et Ultra pour bénéficier du nouveau capteur carré de 16 mégapixels. Reste à savoir si les améliorations logicielles des modèles classiques suffiront à faire oublier cette différence.