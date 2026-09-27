Samsung pourrait profiter de la génération Galaxy S27 pour renouveler en profondeur les écrans de l’ensemble de sa gamme haut de gamme. Selon un rapport industriel d’ETNews, les quatre modèles attendus au premier trimestre 2027 changeraient de génération de matériaux OLED, avec une évolution particulièrement importante pour les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra.

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Ces deux modèles adopteraient le nouveau matériau M16 de Samsung Display, déjà utilisé sur certains smartphones premium récents. Les Galaxy S27 et S27+ passeraient quant à eux au M14, mettant fin à plusieurs générations d’utilisation du M13.

Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra passeraient au M16

La principale évolution concernerait les deux appareils placés au sommet de la future gamme Samsung. Le Galaxy S27 Pro et le Galaxy S27 Ultra seraient les premiers smartphones de la marque à adopter le nouveau jeu de matériaux OLED M16. Samsung Display fournit déjà cette technologie à d’autres constructeurs, notamment pour les iPhone 18 Pro d’Apple et le futur iQOO 16.

Son arrivée dans les propres smartphones de Samsung apparaît donc comme une évolution logique, même si les différentes dalles utilisant un même matériau OLED ne proposent pas nécessairement des caractéristiques identiques. Chaque constructeur peut définir ses propres paramètres en matière de luminosité, de consommation, de fréquence ou encore de calibration.

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Le passage au M16 devrait permettre à Samsung d’améliorer plusieurs aspects simultanément : la luminosité maximale, l’efficacité énergétique, la précision des couleurs et la durée de vie des composants organiques.

Samsung Display a déjà mis en avant des gains d’efficacité pouvant atteindre 30 % par rapport à certaines générations précédentes sur ses nouvelles dalles à haute luminosité. Il faudra toutefois attendre les caractéristiques définitives des Galaxy S27 pour savoir quelle partie de ce potentiel sera réellement exploitée.

La technologie COE pourrait supprimer le polariseur traditionnel

Le changement de matériau ne serait pas la seule nouveauté réservée aux modèles premium. Samsung prévoirait également d’utiliser la technologie Color Filter on Encapsulation, ou COE, sur les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra. Son principe consiste notamment à remplacer la structure utilisant un polariseur traditionnel par une architecture intégrant directement les filtres colorés à l’encapsulation de la dalle OLED.

Le polariseur joue habituellement un rôle important pour contrôler les réflexions et améliorer la lisibilité de l’écran, mais il absorbe également une partie de la lumière produite par les pixels. Supprimer cet élément permet donc potentiellement d’obtenir davantage de luminosité avec une consommation identique, ou de réduire la consommation pour atteindre un niveau de luminosité donné.

Cette amélioration devient particulièrement intéressante sur un smartphone haut de gamme. L’écran reste l’un des principaux consommateurs d’énergie, notamment lors d’une utilisation prolongée à l’extérieur ou avec une luminosité élevée.

Associée au matériau M16, la technologie COE pourrait ainsi permettre à Samsung de chercher davantage d’efficacité plutôt que de se lancer uniquement dans une nouvelle course aux chiffres de luminosité maximale. Sur un smartphone utilisé plusieurs heures par jour, quelques pourcents gagnés sur la consommation de l’écran peuvent avoir davantage d’impact qu’un pic lumineux spectaculaire utilisé pendant quelques instants.

Privacy Display renforcerait la différence entre Pro et Ultra

Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra devraient également bénéficier de la fonction baptisée Privacy Display. Cette technologie vise à réduire la visibilité du contenu lorsque l’écran est observé depuis un angle latéral. L’objectif rappelle celui des filtres de confidentialité utilisés sur certains ordinateurs portables et accessoires, mais avec une intégration directement au niveau de l’affichage.

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Une telle fonction est particulièrement utile dans les transports, les espaces publics ou les environnements professionnels. Les notifications, conversations ou documents resteraient plus difficiles à lire pour une personne placée à côté de l’utilisateur.

Son intégration aux seuls Pro et Ultra permettrait surtout à Samsung de créer une différenciation plus visible au sein de la gamme.

Depuis plusieurs générations, les écrans des Galaxy S haut de gamme sont suffisamment proches pour que la différence entre les modèles repose davantage sur les caméras, la batterie ou le S Pen. Avec le M16, le COE et Privacy Display, Samsung pourrait redonner à l’écran un véritable rôle dans la segmentation de ses flagships.

Les Galaxy S27 et S27+ auraient eux aussi droit à un nouvel OLED

Toutefois, les modèles moins chers ne seraient pas laissés avec les anciennes technologies. Le Galaxy S27 et le Galaxy S27+ abandonneraient le matériau M13 utilisé depuis plusieurs générations pour passer au M14. Il s’agirait de la première évolution significative du jeu de matériaux OLED de ces modèles depuis un certain temps.

Le M14 n’offrirait donc pas toutes les avancées du M16 réservé aux S27 Pro et Ultra, mais devrait tout de même apporter des améliorations en matière d’efficacité et de qualité d’affichage par rapport au M13.

Samsung semble ainsi vouloir éviter une segmentation trop brutale. Les quatre Galaxy S27 progresseraient, tandis que les modèles supérieurs conserveraient une génération technologique d’avance.

Tous les écrans seraient par ailleurs fournis par Samsung Display. Selon les informations actuelles, leurs diagonales commenceraient autour de 6,27 pouces pour le Galaxy S27 et atteindraient environ 6,89 pouces sur le S27 Ultra, les S27+ et S27 Pro venant occuper les formats intermédiaires.

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Ces dimensions comme l’organisation définitive de la gamme restent néanmoins à confirmer avant le lancement attendu au premier trimestre 2027.

Samsung réserve sa meilleure technologie à ses clients avant ses Galaxy

L’un des aspects les plus intéressants de cette évolution est son calendrier. Le matériau M16 n’arriverait pas d’abord sur un Galaxy. Samsung Display fournit déjà cette technologie à des marques concurrentes, notamment Apple avec les iPhone 18 Pro et iQOO avec le iQOO 16.

Cette situation peut sembler paradoxale, mais Samsung Electronics et Samsung Display fonctionnent comme des entités commerciales distinctes. Pour la division spécialisée dans les écrans, vendre ses technologies les plus avancées aux principaux fabricants mondiaux est aussi important que d’équiper les smartphones Galaxy.

Cela signifie également que la simple mention « M16 » ne suffira pas à déterminer quel smartphone possède le meilleur écran. L’architecture complète de la dalle, sa calibration, son contrôleur, sa consommation, le niveau de luminosité retenu et les traitements logiciels restent déterminants.

Samsung Electronics pourrait justement chercher à se différencier avec COE et Privacy Display plutôt qu’en s’appuyant uniquement sur le matériau émissif utilisé. Le constructeur disposerait ainsi d’un moyen de proposer une expérience spécifique à ses Galaxy même lorsque la technologie fondamentale de Samsung Display est également vendue à ses concurrents.

L’écran pourrait redevenir un argument majeur des Galaxy S27

Si ces informations se confirment, la gamme Galaxy S27 bénéficierait d’une évolution d’affichage plus homogène que lors des dernières générations. Les modèles standard et Plus gagneraient une nouvelle génération de matériaux avec le M14, tandis que les Pro et Ultra passeraient directement au M16 avec des technologies supplémentaires destinées à améliorer l’efficacité et la confidentialité.

Cette stratégie permettrait à Samsung de moderniser l’ensemble de sa gamme sans effacer les différences nécessaires entre ses différents niveaux de prix. Elle pourrait surtout devenir importante dans un contexte où les smartphones premium disposent déjà de performances considérables et où chaque fabricant cherche de nouveaux moyens de rendre les évolutions annuelles perceptibles.

L’efficacité énergétique sera probablement l’un des points à surveiller. Une dalle consommant moins peut améliorer l’autonomie sans imposer une batterie plus volumineuse, ce qui laisse davantage de liberté pour réduire l’épaisseur ou consacrer de l’espace à d’autres composants.

Avec le M16, le COE et Privacy Display, Samsung pourrait ainsi faire de l’écran autre chose qu’une simple ligne de spécifications sur les Galaxy S27. Après des années de progrès essentiellement incrémentaux, l’affichage pourrait redevenir l’un des éléments qui distinguent réellement une génération Galaxy S de la précédente.