Samsung préparerait une nouvelle gamme Galaxy S27 avec une différence plus marquée entre ses modèles haut de gamme. Des photos de coques attribuées aux futurs smartphones ont été partagées par le leaker Ice Universe, donnant un premier aperçu de leur design. Si les Galaxy S27 et Galaxy S27+ conserveraient une apparence proche de leurs prédécesseurs, les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra adopteraient un module photo arrière plus imposant.

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L’arrivée d’un modèle Galaxy S27 Pro constituerait également une nouveauté dans la gamme. Ce smartphone chercherait à proposer une partie des caractéristiques de l’Ultra dans un format plus compact, mais plusieurs compromis seraient prévus, notamment sur le stylet S Pen, l’écran et les capacités photographiques.

Ces informations restent toutefois non confirmées par Samsung. Les coques divulguées donnent des indications sur les dimensions et l’agencement des composants, mais elles ne permettent pas de confirmer à elles seules les caractéristiques définitives des appareils.

Galaxy S27 et S27+ : un design dans la continuité

D’après les images relayées par Ice Universe, les Galaxy S27 et Galaxy S27+ conserveraient le design de leurs prédécesseurs, les Galaxy S26 et Galaxy S26+. Samsung continuerait notamment d’utiliser trois capteurs photo alignés verticalement au dos, une disposition devenue caractéristique de ses smartphones haut de gamme.

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Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra bénéficieraient, en revanche, d’une évolution plus visible. Les deux modèles intégreraient un bloc photo arrière plus volumineux, dans un style qui rappelle celui des iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro évoqués dans les fuites.

Une différence subsisterait dans la disposition du flash. Sur les futurs Samsung, celui-ci semblerait rester près des capteurs photo plutôt que d’être placé à l’extrémité du module, comme sur les modèles Apple auxquels leur design est comparé.

Ces changements pourraient permettre de distinguer plus facilement les modèles Pro et Ultra des versions standard. Il reste néanmoins difficile de tirer des conclusions définitives sur le design final à partir de simples coques, dont les ouvertures peuvent évoluer avant la commercialisation.

Galaxy S27 Pro : un téléobjectif moins performant que celui de l’Ultra ?

Le Galaxy S27 Pro chercherait à séduire les utilisateurs qui souhaitent un smartphone plus compact sans renoncer à l’essentiel des caractéristiques d’un modèle Ultra. Selon les informations relayées, Samsung prévoirait néanmoins plusieurs différences importantes entre les deux appareils.

La principale concernerait le téléobjectif. Le Galaxy S27 Ultra intégrerait un capteur de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x, tandis que le Galaxy S27 Pro reprendrait le téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x du Galaxy S26 Ultra.

Cette configuration créerait une distinction notable entre les deux modèles. Le téléobjectif 5x serait particulièrement intéressant pour photographier des sujets éloignés, tandis que le zoom 3x pourrait rester pratique pour les portraits et les cadrages plus rapprochés.

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La comparaison doit toutefois être nuancée : le nombre de mégapixels ne suffit pas à déterminer la qualité d’un téléobjectif. La taille du capteur, l’optique et le traitement logiciel jouent également un rôle important.

Autre point à surveiller : plusieurs fuites indiquent que Samsung pourrait supprimer le téléobjectif 3x du Galaxy S27 Ultra. Si cette information se confirme, les deux modèles feraient donc des choix différents en matière de zoom, plutôt que de proposer une hiérarchie parfaitement linéaire.

S Pen et Privacy Display : deux exclusivités réservées à l’Ultra ?

Le Galaxy S27 Pro ferait également l’impasse sur deux fonctionnalités associées au modèle Ultra. D’après les informations disponibles, il ne prendrait pas en charge le stylet S Pen et ne bénéficierait pas non plus de la fonction Privacy Display, présentée comme l’une des nouveautés importantes de la gamme Ultra.

L’absence du S Pen pourrait décevoir les utilisateurs qui apprécient la prise de notes manuscrites, les annotations et les fonctions de productivité. Le choix d’un format plus compact pourrait expliquer certaines décisions matérielles, mais aucune justification officielle de Samsung n’est disponible.

Le Privacy Display constituerait une autre différence. Cette fonction vise à limiter la visibilité du contenu de l’écran depuis certains angles, afin de mieux protéger les informations affichées dans les lieux publics. Son absence sur le modèle Pro réduirait donc l’intérêt de ce smartphone pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de cette protection.

Le Galaxy S27 Pro pourrait ainsi se retrouver dans une position délicate : plus ambitieux que le modèle standard, mais privé de plusieurs éléments distinctifs de l’Ultra.

Des prix en hausse malgré des fonctionnalités en moins ?

Le contexte économique pourrait compliquer encore le positionnement de la gamme Galaxy S27. Les précédentes informations évoquent de nouvelles hausses de prix en 2027, notamment en raison des tensions sur le marché de la mémoire vive, dont les coûts pèsent sur les fabricants de smartphones.

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Ces pressions pourraient inciter Samsung à revoir sa stratégie de production et sa segmentation tarifaire. Des informations antérieures évoquaient déjà une réduction de la production de certains modèles haut de gamme, alors que la hausse des coûts rendrait leur commercialisation moins rentable.

Le problème est que les consommateurs pourraient se retrouver à payer davantage pour des appareils qui perdent certaines fonctions. Le Galaxy S27 Ultra pourrait abandonner son téléobjectif 3x, tandis que le Galaxy S27 Pro ne disposerait ni du zoom 5x attendu sur l’Ultra ni du S Pen et du Privacy Display.

La série Galaxy Tab S12, également citée dans les informations d’origine, illustrerait cette tendance. Samsung aurait supprimé le traitement antireflet de ses écrans, en invoquant une demande insuffisante, alors que les prix des nouvelles tablettes auraient augmenté. Ces décisions pourraient alimenter les critiques des consommateurs si les tarifs progressent sans amélioration évidente sur tous les aspects.

Cependant, il faudra attendre les annonces officielles pour connaître les prix définitifs des Galaxy S27 et vérifier quelles fonctionnalités seront réellement conservées ou supprimées.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait rester une alternative intéressante

En fonction de son prix, le Galaxy S27 Pro pourrait avoir du mal à justifier sa place entre le modèle standard et l’Ultra. Un format plus compact peut constituer un avantage réel, mais les concessions sur la photographie, le stylet et l’écran risquent de peser dans la décision d’achat.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait, de son côté, rester le modèle le plus complet de la gamme, notamment grâce à son téléobjectif 5x et au Privacy Display attendu. Son intérêt dépendra toutefois de la confirmation de ces caractéristiques et de l’évolution de son prix.

Pour les acheteurs qui envisagent de changer de smartphone en 2027, conserver un Galaxy S26 Ultra pourrait aussi mériter réflexion, surtout si les différences entre les deux générations s’avèrent limitées. Il est néanmoins trop tôt pour établir une comparaison définitive sans connaître les caractéristiques et les tarifs officiels.

Samsung semble vouloir élargir sa gamme avec un Galaxy S27 Pro plus compact, mais les premières fuites suggèrent une segmentation qui pourrait frustrer certains utilisateurs. Le succès de ce modèle dépendra largement de son prix : sans avantage suffisamment clair face au S27 standard et à l’Ultra, son positionnement risque d’être difficile à défendre.