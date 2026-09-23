Xiaomi sera le premier constructeur à commercialiser des smartphones équipés de la nouvelle génération de puces haut de gamme de Qualcomm. Mais tous ses flagships ne bénéficieront pas exactement du même Snapdragon.

Lors du Snapdragon Summit 2026, Xiaomi a confirmé que le Xiaomi 18 Pro utilisera le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max passera au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la version la plus performante de la nouvelle plateforme de Qualcomm.

Cette décision illustre parfaitement la nouvelle stratégie « multi-flagship » de Qualcomm : proposer plusieurs niveaux de performances au sommet de sa gamme afin que les constructeurs puissent davantage différencier leurs smartphones premium.

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Et Xiaomi sera le premier à l’exploiter.

Xiaomi inaugure les Snapdragon 8 Elite Gen 6

L’annonce a été faite par Zeng Xuezhong, vice-président senior de Xiaomi Group et président du département international, à l’occasion du Snapdragon Summit 2026.

Xiaomi disposera ainsi d’une première mondiale pour les deux nouvelles plateformes de Qualcomm. Le Xiaomi 18 Pro adoptera le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max, positionné encore plus haut dans la gamme, bénéficiera quant à lui du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ce dernier représente désormais le véritable sommet de la gamme mobile de Qualcomm.

La distinction est importante, puisque Qualcomm ne propose plus simplement une puce flagship unique que les constructeurs peuvent ensuite exploiter différemment selon leurs smartphones. Il fournit désormais directement deux niveaux de plateforme haut de gamme.

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Le Xiaomi 18 Pro Max prend l’avantage

Cette segmentation devrait permettre à Xiaomi de creuser davantage l’écart entre ses modèles Pro et Pro Max. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 est notamment capable d’atteindre une fréquence CPU allant jusqu’à 5 GHz et dispose de ressources supplémentaires pour les traitements liés à l’intelligence artificielle, au gaming et aux usages les plus exigeants.

Qualcomm réserve également certaines capacités avancées à cette déclinaison Extreme.

La plateforme est notamment conçue pour prendre en charge des modèles d’IA beaucoup plus importants directement sur l’appareil, avec la possibilité d’exécuter des modèles comptant plus de 30 milliards de paramètres dans certaines configurations. Elle dispose également de davantage de mémoire dédiée à certains traitements graphiques et de fonctions vidéo plus avancées.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 du Xiaomi 18 Pro reste néanmoins une plateforme flagship. La différence consiste donc moins à opposer une puce haut de gamme à une puce inférieure qu’à créer deux niveaux de smartphones premium.

Xiaomi veut différencier davantage ses flagships

Lu Weibing, président de la division smartphones et directeur général de la marque Xiaomi, considère justement cette nouvelle stratégie de Qualcomm comme un moyen d’obtenir davantage de flexibilité. L’entreprise pourra adapter les performances et les fonctionnalités proposées à chaque catégorie de smartphone plutôt que d’utiliser systématiquement la même plateforme sur l’ensemble de ses flagships.

Le Xiaomi 18 Pro pourrait ainsi constituer le flagship premium plus équilibré, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max servirait de vitrine technologique sans compromis. Cette différenciation pourrait également faciliter la justification d’un écart tarifaire entre les deux appareils.

Jusqu’à présent, les variantes Pro et Pro Max des smartphones se distinguaient principalement par leur taille, leur autonomie ou leur système photographique. Avec cette nouvelle génération, le processeur lui-même devient un élément de segmentation.

L’IA agentique au cœur de la nouvelle génération

Xiaomi et Qualcomm mettent également fortement l’accent sur l’intelligence artificielle exécutée directement sur les smartphones. Les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Extreme Gen 6 ont été conçus pour accélérer les traitements d’IA locale et préparer une nouvelle génération d’agents capables d’interagir davantage avec le système et les applications.

L’objectif dépasse donc les traditionnelles fonctions génératives, comme la rédaction, la retouche d’images ou la synthèse de contenus. Les constructeurs cherchent désormais à créer des smartphones capables de comprendre le contexte de leur utilisateur, d’enchaîner plusieurs opérations et d’effectuer certaines tâches de manière plus autonome.

La puissance supplémentaire du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pourrait permettre au Xiaomi 18 Pro Max d’exécuter localement les fonctions les plus exigeantes. Reste à voir quelles différences Xiaomi introduira réellement entre les deux modèles au niveau logiciel.

Une nouvelle bataille autour du Snapdragon le plus puissant

Cette stratégie pourrait également avoir des conséquences sur l’ensemble du marché Android premium. Jusqu’à présent, disposer du dernier Snapdragon haut de gamme permettait à plusieurs constructeurs de revendiquer des performances relativement similaires sur le papier. Avec deux Snapdragon Elite différents, Qualcomm donne désormais aux fabricants une possibilité supplémentaire de segmenter leurs appareils.

Un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourra être présenté comme un flagship, tandis qu’un modèle Extreme pourra occuper un niveau encore supérieur.

Pour Xiaomi, cette nouvelle hiérarchie correspond particulièrement bien à une gamme comprenant plusieurs appareils premium. Et le constructeur bénéficie d’un avantage supplémentaire : être le premier à commercialiser les deux plateformes.

Présentation des Xiaomi 18 Pro ce 23 septembre

Il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir le résultat. La série Xiaomi 18 Pro doit être officiellement présentée en Chine ce 23 septembre 2026. Le constructeur devrait profiter de l’événement pour détailler les performances des deux Snapdragon, mais également les autres différences entre le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max.

La photographie devrait notamment constituer un autre axe majeur de cette génération, Xiaomi poursuivant sa collaboration avec Leica et préparant un système particulièrement ambitieux sur ses modèles les plus haut de gamme. Les prix chinois et les différentes configurations devraient également être annoncés pendant l’événement.

Un lancement international est prévu plus tard dans l’année, mais Xiaomi n’a pas encore détaillé les pays concernés ni les configurations qui seront commercialisées hors de Chine. La question sera notamment de savoir si les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront tous les deux proposés à l’international, et si leur différence de processeur sera conservée sur les versions mondiales.