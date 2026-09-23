Qualcomm a présenté ses puces mobiles phares de la rentrée au Snapdragon Summit, le 22 septembre 2026, à Hawaï. Nouveauté cette année : au lieu d’une seule puce, deux versions sortent en même temps — le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et le Snapdragon 8 Elite Gen 6 — avec un cœur CPU rigoureusement identique et des écarts concentrés sur la mémoire, le GPU et l’IA embarquée.

Aucun téléphone commercial n’embarque encore l’une ou l’autre puce au moment de la rédaction : ce comparatif s’appuie sur les fiches techniques et déclarations officielles de Qualcomm, et des scores Geekbench 7 présentés comme « early » — non certifiés, à prendre avec prudence.

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CPU : le même cœur, un turbo différent

Les deux puces partagent la même configuration : 8 cœurs Oryon de 4ᵉ génération, deux cœurs Prime à 5,0 GHz et six cœurs Performance à 4,0 GHz, gravés chez TSMC en 2 nm (N2P). Sur le papier, rien ne distingue les deux CPU — Qualcomm annonce toutefois +13 % de performance face à la génération précédente pour l’Extreme, contre +10 % pour le Elite Gen 6, et seul l’Extreme reçoit 16 Mo de cache partagé Oryon Flex Cache supplémentaire.

GPU : jusqu’à 44 % de gain, mais pas pour tout le monde

Les deux puces embarquent un GPU Adreno 850 repensé, mais avec des ressources différentes. L’Extreme Gen 6 revendique +44 % de performance graphique face à la génération précédente, avec 18 Mo de mémoire dédiée (Adreno HPM) et des cœurs matriciels IA intégrés pour l’upscaling génératif. Le Elite Gen 6 se contente de +35 %, avec 12 Mo de mémoire GPU — un écart net pour qui joue en haute résolution ou en ray tracing.

IA embarquée : le vrai fossé

C’est sur l’IA locale que l’écart se creuse le plus. Le NPU Hexagon de l’Extreme Gen 6 gagne 35 % de performance et une mémoire partagée 50 % plus grande, suffisante selon Qualcomm pour faire tourner localement des modèles à mélange d’experts (MoE) de plus de 30 milliards de paramètres. Le Elite Gen 6 progresse de 14 % seulement, avec un accélérateur Element classique plutôt que la version élargie de l’Extreme.

Mémoire, stockage et vidéo

Plusieurs médias spécialisés rapportent que le Extreme Gen 6 est le seul à prendre en charge la LPDDR6 et l’UFS 5.0, quand le Elite Gen 6 reste sur LPDDR5X et UFS 4.1 — un point non confirmé mot pour mot dans les communiqués officiels consultés, mais cohérent avec le reste de la fiche. Côté vidéo, l’Extreme filme jusqu’en 8K/60 avec un ralenti 4K/240, quand le Elite Gen 6 plafonne à 4K/120 avec un ralenti 1080p/960.

Benchmarks : un écart net, à confirmer

Les scores Geekbench 7 présentés comme précoces et non certifiés, donnent l’Extreme Gen 6 nettement devant : 3 582 points en mono-cœur et 12 247 en multi-cœur, contre 3 220 et 9 646 pour le Elite Gen 6 — un écart de près de 27 % en multi-cœur qui dépasse la seule différence de fréquence CPU annoncée par Qualcomm. Ces chiffres seront à vérifier dès les premiers appareils commerciaux testés.

Quels téléphones vont les embarquer ?

Les premiers modèles qui ont officialisé l’intégration de l’une des deux puces : le Motorola Signature 27 et la série Xiaomi 18 Pro / 18 Pro Max. Ensuite, on peut s’attendre à voir apparaître la puce dans les futurs Samsung Galaxy S27 Ultra, ou encore le OPPO Find X10 Ultra, le OnePlus 16 et le iQOO 16.

Le schéma qui se dessine : l’Extreme Gen 6 pour les versions « Ultra » ou « Max » haut de gamme, le Elite Gen 6 pour les modèles standards de la même génération — une répartition à confirmer constructeur par constructeur à mesure des annonces.

Une seule puce, deux étiquettes ?

Qualcomm n’a pas conçu deux puces distinctes cette année, mais une seule — puis a bridé l’autre pour contenir les coûts. Le Elite Gen 6 reste un CPU flagship crédible, avec le même cœur que son grand frère. Mais sur l’IA locale, le GPU et la mémoire, l’écart devient un vrai argument commercial pour les modèles « Ultra » qui embarqueront l’Extreme — au prix fort qui va avec.

Comparatif établi le 23 septembre 2026 à partir des annonces officielles de Qualcomm au Snapdragon Summit 2026. Aucun téléphone commercial n’embarque encore l’une ou l’autre puce ; les scores Geekbench 7 cités sont précoces et non certifiés. Cette page sera mise à jour dès les premiers tests indépendants.