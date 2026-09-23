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Comparatif

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vs Snapdragon 8 Elite Gen 6 : une seule puce, deux étiquettes ?

Qualcomm a dévoilé au Snapdragon Summit 2026 deux puces qui partagent exactement les mêmes cœurs CPU, les mêmes fréquences et la même gravure 2 nm. La différence se joue ailleurs : mémoire LPDDR6, cache doublé, GPU et IA embarquée dopés sur l'Extreme Gen 6, quand le Elite Gen 6 reste bridé pour équiper les flagships qui n'ont pas le budget de la version « Ultra ».

ANNONCÉES LE 22/09/2026 · AUCUN TÉLÉPHONE COMMERCIAL ENCORE ÉQUIPÉ · BENCHMARKS GEEKBENCH 7 NON CERTIFIÉS 4 MIN DE LECTURE
QUALCOMM

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Notre noteNote
8,6
Prix d'entrée
Réservé aux flagships « Ultra »
Vainqueur globalVainqueur
VS
QUALCOMM

Snapdragon 8 Elite Gen 6

Notre noteNote
8,2
Prix d'entrée
Flagships standards
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Critère
Snapdragon 8 Elite Gen 6
8,7
CPU +0,2
8,5
9,0
GPU et jeu +1,0
8,0
9,2
IA embarquée (NPU) +1,2
8,0
9,0
Mémoire et stockage +2,0
7,0
8,0
Efficacité énergétique +0,5
8,5
4
Manches gagnées
1

Qualcomm a présenté ses puces mobiles phares de la rentrée au Snapdragon Summit, le 22 septembre 2026, à Hawaï. Nouveauté cette année : au lieu d’une seule puce, deux versions sortent en même temps — le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et le Snapdragon 8 Elite Gen 6 — avec un cœur CPU rigoureusement identique et des écarts concentrés sur la mémoire, le GPU et l’IA embarquée.

Aucun téléphone commercial n’embarque encore l’une ou l’autre puce au moment de la rédaction : ce comparatif s’appuie sur les fiches techniques et déclarations officielles de Qualcomm, et des scores Geekbench 7 présentés comme « early » — non certifiés, à prendre avec prudence.

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CPU : le même cœur, un turbo différent

Les deux puces partagent la même configuration : 8 cœurs Oryon de 4ᵉ génération, deux cœurs Prime à 5,0 GHz et six cœurs Performance à 4,0 GHz, gravés chez TSMC en 2 nm (N2P). Sur le papier, rien ne distingue les deux CPU — Qualcomm annonce toutefois +13 % de performance face à la génération précédente pour l’Extreme, contre +10 % pour le Elite Gen 6, et seul l’Extreme reçoit 16 Mo de cache partagé Oryon Flex Cache supplémentaire.

GPU : jusqu’à 44 % de gain, mais pas pour tout le monde

Les deux puces embarquent un GPU Adreno 850 repensé, mais avec des ressources différentes. L’Extreme Gen 6 revendique +44 % de performance graphique face à la génération précédente, avec 18 Mo de mémoire dédiée (Adreno HPM) et des cœurs matriciels IA intégrés pour l’upscaling génératif. Le Elite Gen 6 se contente de +35 %, avec 12 Mo de mémoire GPU — un écart net pour qui joue en haute résolution ou en ray tracing.

IA embarquée : le vrai fossé

C’est sur l’IA locale que l’écart se creuse le plus. Le NPU Hexagon de l’Extreme Gen 6 gagne 35 % de performance et une mémoire partagée 50 % plus grande, suffisante selon Qualcomm pour faire tourner localement des modèles à mélange d’experts (MoE) de plus de 30 milliards de paramètres. Le Elite Gen 6 progresse de 14 % seulement, avec un accélérateur Element classique plutôt que la version élargie de l’Extreme.

Mémoire, stockage et vidéo

Plusieurs médias spécialisés rapportent que le Extreme Gen 6 est le seul à prendre en charge la LPDDR6 et l’UFS 5.0, quand le Elite Gen 6 reste sur LPDDR5X et UFS 4.1 — un point non confirmé mot pour mot dans les communiqués officiels consultés, mais cohérent avec le reste de la fiche. Côté vidéo, l’Extreme filme jusqu’en 8K/60 avec un ralenti 4K/240, quand le Elite Gen 6 plafonne à 4K/120 avec un ralenti 1080p/960.

Benchmarks : un écart net, à confirmer

Les scores Geekbench 7 présentés comme précoces et non certifiés, donnent l’Extreme Gen 6 nettement devant : 3 582 points en mono-cœur et 12 247 en multi-cœur, contre 3 220 et 9 646 pour le Elite Gen 6 — un écart de près de 27 % en multi-cœur qui dépasse la seule différence de fréquence CPU annoncée par Qualcomm. Ces chiffres seront à vérifier dès les premiers appareils commerciaux testés.

Quels téléphones vont les embarquer ?

Les premiers modèles qui ont officialisé l’intégration de l’une des deux puces : le Motorola Signature 27 et la série Xiaomi 18 Pro / 18 Pro Max. Ensuite, on peut s’attendre à voir apparaître la puce dans les futurs Samsung Galaxy S27 Ultra, ou encore le OPPO Find X10 Ultra, le OnePlus 16 et le iQOO 16.

Le schéma qui se dessine : l’Extreme Gen 6 pour les versions « Ultra » ou « Max » haut de gamme, le Elite Gen 6 pour les modèles standards de la même génération — une répartition à confirmer constructeur par constructeur à mesure des annonces.

Une seule puce, deux étiquettes ?

Qualcomm n’a pas conçu deux puces distinctes cette année, mais une seule — puis a bridé l’autre pour contenir les coûts. Le Elite Gen 6 reste un CPU flagship crédible, avec le même cœur que son grand frère. Mais sur l’IA locale, le GPU et la mémoire, l’écart devient un vrai argument commercial pour les modèles « Ultra » qui embarqueront l’Extreme — au prix fort qui va avec.

Comparatif établi le 23 septembre 2026 à partir des annonces officielles de Qualcomm au Snapdragon Summit 2026. Aucun téléphone commercial n’embarque encore l’une ou l’autre puce ; les scores Geekbench 7 cités sont précoces et non certifiés. Cette page sera mise à jour dès les premiers tests indépendants.

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
QUALCOMM

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Pour vous si…
  • Vous visez le modèle « Ultra »/« Max » le plus cher de la génération
  • L'IA locale avancée (modèles 30 Md+ de paramètres) vous intéresse
  • Vous filmez en 8K/60 ou en ralenti 4K/240
  • Vous voulez le meilleur GPU Android du moment pour le jeu
QUALCOMM

Snapdragon 8 Elite Gen 6

Pour vous si…
  • Vous achetez un flagship « standard », pas la version Ultra
  • Le prix final du téléphone compte plus que le dernier pourcentage de puissance
  • Vos usages (photo, réseaux, navigation) ne saturent jamais un flagship
  • Vous n'avez pas de besoin identifié pour la LPDDR6 ou l'UFS 5.0

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Sujets abordés
QUALCOMM
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
8,6
QUALCOMM
Snapdragon 8 Elite Gen 6
8,2
Cœurs CPU 2 Prime 5,0 GHz + 6 Performance 4,0 GHz (Oryon 4) 2 Prime 5,0 GHz + 6 Performance 4,0 GHz (Oryon 4)
Gravure TSMC 2 nm (N2P) TSMC 2 nm (N2P)
Gain CPU vs Gen 5 +13 % +10 %
GPU Adreno 850, 18 Mo HPM, cœurs IA dédiés Adreno 850, 12 Mo HPM
Gain GPU vs Gen 5 +44 % +35 %
Mémoire vive LPDDR6 LPDDR5X
Stockage UFS 5.0 UFS 4.1
Cache système 8 Mo SLC + 16 Mo Oryon Flex Cache 6 Mo SLC
NPU (IA locale) +35 %, mémoire partagée +50 % +14 %
Vidéo 8K/60, ralenti 4K/240 4K/120, ralenti 1080p/960
Modem Snapdragon X105 5G Snapdragon X105 5G
Geekbench 7 (non certifié) 3 582 mono/12 247 multi 3 220 mono/9 646 multi
Verdict express

Même cœur CPU, même gravure 2 nm — mais l’Extreme Gen 6 creuse l’écart sur la mémoire (LPDDR6, UFS 5.0), le GPU (+44 % contre +35 %) et surtout l’IA locale (+35 % de NPU, mémoire partagée 50 % plus grande). Le Elite Gen 6 reste un flagship crédible, réservé aux modèles qui n’auront pas droit à l’étiquette « Ultra ».

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