Samsung pourrait avoir réussi un joli coup avec son prochain processeur haut de gamme. Selon un rapport du média sud-coréen EBN, le Exynos 2700 surpasserait le Snapdragon 8 Gen 6 Elite Extreme lors de tests internes réalisés par le constructeur. Si ces résultats se confirment, les futurs Galaxy S27 équipés d’une puce Exynos pourraient enfin rivaliser, voire prendre l’avantage, sur leurs équivalents Snapdragon.

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D’après ces informations, Samsung aurait comparé son nouveau processeur à des appareils Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max équipés de puces Qualcomm. L’Exynos 2700 aurait atteint environ 13 000 points dans Geekbench 6.5 en multicœur, contre près de 11 000 points pour le Snapdragon 8 Gen 6 Elite Extreme, soit un avantage d’environ 20 %.

L’écart serait également significatif dans Geekbench 7.0, avec une avance annoncée de 15 % pour Samsung. Face à la version standard du Snapdragon 8 Gen 6, intégrée au Xiaomi 18 Pro, l’Exynos 2700 creuserait encore davantage la différence : 44 % dans Geekbench 6.5 et 36 % dans Geekbench 7.0, toujours en faveur de Samsung.

Le Exynos 2700 serait également devant sur la partie graphique

Les performances graphiques annoncées seraient elles aussi à l’avantage de Samsung. L’Exynos 2700 aurait obtenu un score supérieur de 20 % à celui du Snapdragon 8 Gen 6 Elite Extreme lors des tests GPU. En situation de jeu, l’écart se réduirait toutefois à environ 5 %.

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Ces résultats restent à prendre avec précaution. Aucun score en monocœur n’a été communiqué, ce qui laisse ouverte la possibilité que Qualcomm conserve un avantage sur ce terrain. Surtout, les conditions précises des essais ne sont pas connues : fréquences de fonctionnement, système de refroidissement et paramètres des appareils peuvent fortement influencer les résultats.

Samsung devrait conserver sa stratégie consistant à répartir les processeurs selon les modèles de sa gamme. Selon les dernières rumeurs, les Galaxy S27 et Galaxy S27+ seraient équipés de l’Exynos 2700.

Les modèles supérieurs adopteraient des puces Qualcomm. Le Galaxy S27 Pro pourrait ainsi embarquer le Snapdragon 8 Gen 6, tandis que le Galaxy S27 Ultra serait réservé à sa déclinaison Elite Extreme. Comme à son habitude, Qualcomm pourrait également proposer une version spécialement optimisée pour Samsung, avec des fréquences légèrement revues à la hausse.

Cette répartition n’a rien d’anodin. Les processeurs Exynos ont longtemps souffert d’une réputation moins favorable que les solutions Snapdragon, notamment en matière de performances soutenues et de gestion thermique. Les premiers résultats attribués à l’Exynos 2700 pourraient changer la perception de cette gamme, à condition que les performances annoncées se retrouvent dans les smartphones commercialisés.

Le défi reste celui de la chauffe et des performances dans la durée

La puissance maximale mesurée dans un benchmark ne raconte pas toute l’histoire. Les précédentes générations Exynos ont notamment été critiquées pour leur sensibilité à la chaleur et leur tendance à réduire leurs performances lorsque la température augmente. Un processeur peut donc afficher des scores impressionnants lors d’un test court, mais se montrer moins convaincant après plusieurs minutes de jeu ou de calcul intensif.

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Le sujet est d’autant plus sensible que Samsung a récemment été condamné à une amende de 15 millions de dollars pour avoir induit des consommateurs en erreur au sujet des performances en jeu de certains Galaxy S21 et S22 équipés des Exynos 2100 et 2200. Ces puces avaient notamment été accusées de réduire leurs performances pendant les sessions de jeu.

L’Exynos 2700 devra donc faire ses preuves dans des conditions réelles, au-delà des résultats de laboratoire. La stabilité des performances, la consommation énergétique et la maîtrise de la température seront aussi importantes que les scores de référence.

Si Samsung parvient à résoudre ces problèmes, les Galaxy S27 et S27+ pourraient devenir des alternatives particulièrement intéressantes aux modèles Snapdragon. Mais à ce stade, les chiffres avancés restent issus de tests internes rapportés par la presse sud-coréenne : il faudra attendre des benchmarks indépendants et les premiers essais des smartphones pour savoir si l’Exynos 2700 tient réellement ses promesses.