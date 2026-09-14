Honor a fixé la date : la série Magic 9 sera présentée le 28 septembre 2026 en Chine, où les pré-réservations sont déjà ouvertes. Depuis la mi-août, le constructeur distille lui-même l’essentiel de son argumentaire, et il tient en un mot : la photo.

Nous suivons la gamme depuis les premières fuites de mai. Ce dossier trie ce que Honor a officialisé, ce que les fuites décrivent avec constance, et les points sur lesquels les informations se contredisent encore — il y en a plusieurs.

Présentation le 28 septembre, trois modèles attendus Solide

Honor a confirmé la date du 28 septembre pour la Chine. La gamme devrait compter trois modèles : Magic 9, Magic 9 Pro et Magic 9 Pro Max. La communication officielle s’est pour l’instant concentrée sur le Pro Max, vitrine technologique de la série, et sur le principe général du système photo.

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Les premières fuites évoquaient un lancement « autour d’octobre » : c’est désormais caduc.

Deux capteurs 200 mégapixels développés avec ARRI Solide

C’est le cœur du Magic 9 Pro Max. Honor confirme un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, ouvert à f/1,57, associé à un téléobjectif périscopique lui aussi de 200 mégapixels, sur un capteur de 1/1,4 pouce ouvert à f/2,6. Une taille aussi généreuse est rare pour un téléobjectif, et c’est précisément là que se joue la qualité en basse lumière à longue focale.

Le système est présenté comme développé avec ARRI, référence du cinéma professionnel. Honor met en avant la courbe ARRI LogC3, des profils ARRI Look, un mode cinéma et l’enregistrement en 10 bits 4:2:2 APV — des outils pensés pour l’étalonnage plutôt que pour un rendu prêt à publier. La portée réelle du partenariat se jugera au rendu, pas au logo.

Une stabilisation mécanique annoncée CIPA 8.0 Solide

Le capteur principal repose sur un mécanisme de type gimbal capable de compenser 3 degrés de mouvement. Honor revendique un niveau CIPA 8.0 sur le principal et CIPA 7.5 sur le périscope — des valeurs très élevées pour un smartphone.

S’y ajoute TrueShift, une prédiction du mouvement qui analyse l’image elle-même, et pas seulement les capteurs inertiels, jusqu’à 1 000 fois par seconde. L’intérêt est maximal au téléobjectif, où le moindre tremblement est amplifié.

Des téléconvertisseurs jusqu’à 500 mm Solide

Honor prépare un Photography Master Kit avec deux optiques externes. Le G500 multiplie la focale par 5,88 ; le G200, bien plus compact — 88 g pour 81 mm de long —, par 2,35. Le téléobjectif natif, lui, correspond à un 85 mm.

Attention à la lecture des exemples publiés par Honor : les clichés à 500 et 1 000 mm ont été réalisés avec ces accessoires. Ce ne sont pas des focales intégrées au téléphone.

Le module photo change, mais sa forme reste floue Prudence

Tout le monde s’accorde sur un point : Honor abandonne le grand module circulaire centré des Magic 8. Sur ce qui le remplace, en revanche, les informations divergent. Le premier visuel officiel, montré en août, présentait un imposant cercle déplacé dans le coin supérieur gauche. Une vidéo de prise en main du Pro Max, mi-septembre, montre au contraire un large bloc rectangulaire structuré autour de plusieurs anneaux.

Les deux ne sont pas forcément incompatibles — il peut s’agir de modèles différents —, mais rien ne permet de trancher avant le 28 septembre. La même vidéo montre une finition Moss Green, des bordures d’écran d’environ 1 mm, des haut-parleurs stéréo symétriques et le bouton IA maintenu sur la tranche droite.

Le Magic 9 standard : compact et endurant Prudence

Honor a très peu parlé du modèle d’entrée. Les fuites de mai, attribuées à Digital Chat Station, le décrivent comme un flagship compact : écran OLED LTPS de 6,36 pouces, batterie d’environ 8 000 mAh — un chiffre remarquable dans ce format —, recharge sans fil, lecteur d’empreintes ultrasonique et certification IP68/IP69.

Côté photo, il se contenterait d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un périscope de 64 mégapixels (OmniVision OV64D), loin du double 200 Mpx du Pro Max. Rien de tout cela n’est confirmé.

Une caméra selfie carrée, première sur Android Prudence

C’est la nouveauté la plus originale, et elle revient avec insistance depuis mai : un capteur frontal au format 1:1. L’intérêt est concret — filmer ou photographier sans choisir d’orientation, puis recadrer en portrait, en paysage ou en carré. Une fuite ancienne évoquait un capteur OVA0B de 100 Mpx en 1/1,8 pouce recadré en carré.

Honor pourrait devancer OPPO, qui explorerait la même piste. Mais le constructeur n’a toujours pas détaillé ce capteur officiellement : il reste logé dans une large découpe en forme de pilule, avec un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

La puce : un nom encore flou À vérifier

Le Magic 9 embarquera la prochaine génération haut de gamme de Qualcomm, mais son nom varie selon les sources : Snapdragon 8 Elite Gen 6, Gen 6 Pro, ou encore « Elite Extreme Gen 6 » sous la référence SM8975. Qualcomm ne l’a pas encore présentée : le nom et les caractéristiques définitives sont attendus au Snapdragon Summit, du 22 au 24 septembre, soit quelques jours avant le lancement.

Une fuite de mai donnait par ailleurs le Magic 9 standard sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, pour mieux le distinguer des Pro. Les informations plus récentes l’associent à la nouvelle génération. La question reste ouverte.

Ce que Honor n’a toujours pas dit À vérifier

Les prix, d’abord, en Chine comme ailleurs. Les batteries, la charge et les écrans des modèles Pro et Pro Max. Les modalités de vente des téléconvertisseurs. Et la question qui intéresse le plus nos lecteurs : une sortie en France. Honor commercialise ses Magic sur le marché français, mais aucun calendrier n’a été communiqué pour cette génération.

Côté logiciel, la série devrait arriver sous MagicOS 11, basé sur Android 17 et inaugurant l’interface Liquid Glass, déjà en bêta sur les Magic 8.

Dossier arrêté au 14 septembre 2026, à quatorze jours du lancement. Il sera mis à jour au fil des annonces, puis le jour de la présentation. Établi à partir de notre suivi de la série depuis mai 2026.