Samsung pourrait enfin augmenter la capacité des batteries de ses smartphones haut de gamme avec la future série Galaxy S27. Après plusieurs rumeurs évoquant une batterie de 7 000 mAh pour le Galaxy S27 Ultra ou l’adoption d’une technologie silicium-carbone, de nouvelles photos issues d’une certification sud-coréenne apportent un premier indice concret sur les batteries en préparation.

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Repérées par Notebookcheck dans la base de données de certification Safety Korea, deux batteries seraient destinées aux futurs Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro, un modèle dont l’existence reste à confirmer. Les images permettent d’identifier les références des composants, mais pas de lire directement leur capacité. Les chiffres disponibles proviennent donc d’informations réglementaires antérieures et doivent encore être considérés avec prudence.

Deux batteries repérées dans une certification sud-coréenne

Les composants portent les références EB-BS958DBY et EB-BS957CBY, associées respectivement aux numéros de certification YU10899-26034 et YU10899-26036. Ils sont fabriqués par Zhuhai CosMX Power, une entreprise chinoise spécialisée dans les batteries.

Les photographies publiées dans la base Safety Korea constituent un indice supplémentaire du développement des prochains smartphones Samsung. Elles ne permettent toutefois pas de confirmer à elles seules les capacités finales des batteries ni les caractéristiques commerciales des appareils.

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Pour le Galaxy S27 Ultra, de précédents documents réglementaires chinois évoquaient une capacité nominale de 5 534 mAh. Celle-ci pourrait correspondre à une capacité typique annoncée d’environ 5 700 mAh. Le Galaxy S27 Pro disposerait, pour sa part, d’une batterie nominale de 5 087 mAh, susceptible d’être commercialisée avec une capacité typique de 5 200 mAh.

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Une progression face au Galaxy S26 Ultra

Si ces chiffres se confirment, le Galaxy S27 Ultra bénéficierait d’une batterie plus importante que celle de son prédécesseur. Le Galaxy S26 Ultra embarque une capacité de 5 000 mAh, ce qui représenterait une hausse d’environ 14 % pour le prochain modèle si Samsung retenait bien une capacité typique de 5 700 mAh.

Le Galaxy S27 Pro profiterait lui aussi d’une progression par rapport à cette référence de 5 000 mAh, même si les capacités des deux futurs modèles ne sont pas directement comparables à partir des seules données nominales et typiques. Ces dernières correspondent à des méthodes de mesure différentes, un point important lorsqu’on examine les chiffres avancés par les fuites.

Cette augmentation pourrait améliorer l’autonomie au quotidien, notamment lors de sessions de jeu, de prises de photos ou d’utilisation intensive de l’écran. Elle ne garantit cependant pas un gain proportionnel : la consommation du processeur, de l’écran et des autres composants jouera également un rôle déterminant.

La technologie silicium-carbone toujours à l’étude ?

Au-delà de la capacité, Samsung serait susceptible d’adopter une technologie de batterie silicium-carbone sur la série Galaxy S27. Ce type de conception peut permettre d’augmenter la densité énergétique et donc de stocker davantage d’énergie dans un volume donné.

Une telle évolution aiderait le constructeur à améliorer l’autonomie sans nécessairement augmenter fortement l’épaisseur des smartphones. Mais, à ce stade, l’utilisation de batteries silicium-carbone dans les Galaxy S27 reste une rumeur : les certifications mentionnées ne suffisent pas à confirmer cette technologie.

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Les espoirs d’une batterie de 7 000 mAh pour le Galaxy S27 Ultra pourraient donc être excessifs. Les chiffres issus des documents réglementaires évoquent plutôt une capacité typique proche de 5 700 mAh, ce qui constituerait malgré tout une évolution notable si elle se concrétise.

Une recharge filaire de 60 W évoquée

Les précédentes certifications ont également fait état d’une recharge filaire de 60 W pour les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. Cette puissance serait identique à celle annoncée pour le Galaxy S26 Ultra, ce qui suggère que Samsung pourrait privilégier une augmentation de la capacité plutôt qu’une accélération de la recharge.

Là encore, rien n’est définitif. Les batteries repérées seraient encore des composants de préproduction et Samsung n’a pas confirmé les caractéristiques finales de ses futurs smartphones. Le Galaxy S27 Pro lui-même reste un modèle hypothétique à ce stade.

Les prochaines fuites et certifications permettront de déterminer si Samsung prépare réellement une évolution importante de l’autonomie. Pour le moment, les informations disponibles dessinent surtout une progression mesurée de la capacité, loin des 7 000 mAh évoqués dans certaines rumeurs.