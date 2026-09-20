Qualcomm présentera sa nouvelle génération de puces mobiles haut de gamme au Snapdragon Summit, du 22 au 24 septembre 2026 à Maui, à Hawaï. Nous suivons le sujet depuis novembre 2025. Contrairement à un smartphone, une puce se dévoile par morceaux : Qualcomm a déjà détaillé une partie du CPU fin août et du GPU début septembre, mais n’a ni annoncé de noms commerciaux ni de fiche complète.

Ce dossier sépare ce que Qualcomm a lui-même dit, ce que les fuites décrivent avec constance, et ce qui se contredit encore — le nom des puces et leur fondeur en tête.

Le Snapdragon Summit se tient du 22 au 24 septembre Solide

Qualcomm a officialisé dès le 30 juin la neuvième édition du Snapdragon Summit, à Maui. C’est là que la marque doit détailler sa prochaine plateforme, ses performances et ses fonctions d’IA. Elle a jusqu’ici teasé deux nouvelles puces Snapdragon 8 Elite sans en révéler les spécifications finales ni les noms commerciaux.

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Une fuite de novembre 2025 évoquait un lancement « probablement en novembre 2026 » : ce calendrier est caduc.

Un CPU Oryon jusqu’à 5 GHz, avec FlexCache Solide

Le 27 août, Qualcomm a levé le voile sur le CPU. La marque annonce une fréquence maximale de 5 GHz et le présente comme le « CPU mobile le plus rapide au monde ». Chaque cœur peut gérer sa fréquence indépendamment, et une nouvelle architecture FlexCache mutualise un pool de cache entre les cœurs pour limiter les allers-retours vers la mémoire — un gain visé pour le jeu, le multitâche et les agents IA.

Qualcomm n’a pas précisé quelle variante atteint ce seuil. Les fuites l’attribuent au modèle Pro. Le chiffre est un pic : tout se jouera sur les performances soutenues et la chauffe.

Adreno : trois Matrix Cores et Neural Fusion, une IA graphique annoncée Solide

Le 8 septembre, c’est le GPU qui est détaillé. Qualcomm confirme trois Adreno Matrix Cores dédiés aux calculs d’IA et une technologie baptisée Adreno Neural Fusion, pour l’upscaling et la génération d’images dans les jeux, avec un gain d’énergie pouvant atteindre 40 % selon la marque. Le GPU grimpe à 1,45 GHz (environ 1,2 GHz sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5), garde 18 Mo de mémoire haute performance et gagne environ 12 % d’efficacité énergétique. Unreal Engine et Unity sont déjà pris en charge.

La plateforme comprendrait aussi le modem X105 et la solution FastConnect 8800. Ces chiffres restent des affirmations constructeur, à vérifier dans des jeux réels. Le NPU, lui, n’a pas encore été détaillé.

Deux puces, deux niveaux : SM8950 et SM8975 Prudence

Les fuites de Digital Chat Station, décrivent deux références. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) embarquerait un GPU Adreno 845 avec 12 Mo de mémoire graphique et la LPDDR5X. Le Gen 6 Pro (SM8975) recevrait un Adreno 850 avec 18 Mo, plus de cache, et la LPDDR6 en plus de la LPDDR5X. Les deux partageraient un CPU Oryon en 2 + 3 + 3 cœurs, 16 Mo de cache L2 et la prise en charge de l’UFS 5.0.

Un point reste flou : le leaker Reptalica affirme qu’il n’y aurait que deux versions du SM8975 au lancement, l’une en LPDDR5X et l’autre en LPDDR6, à fréquences identiques. La différence Pro se jouerait donc davantage sur la mémoire et le GPU que sur le CPU.

2 nm chez TSMC, mais Samsung reviendrait-il ? À vérifier

La majorité des sources donnent une gravure 2 nm de TSMC, au procédé N2P, avec une puce un peu plus grande que la génération actuelle (134 mm² contre 126,2 mm²). Qualcomm n’a rien confirmé. En janvier, un rapport affirmait même que les deux variantes resteraient chez TSMC, malgré des discussions avec Samsung évoquées par Cristiano Amon au CES.

Le 16 septembre, de nouvelles informations ont relancé la piste : Qualcomm étudierait un double approvisionnement, TSMC gardant les versions les plus performantes et Samsung pouvant produire des variantes plus standard en 2 nm GAA. Le rendement de Samsung dépasserait désormais 70 %, contre 80 à 90 % chez TSMC — des chiffres non officiels. Aucun accord n’est annoncé, et deux usines pour un même nom poseraient un vrai défi de cohérence.

Gen 6 Pro, « Extreme » ou autre : le nom hésite À vérifier

La plupart de nos sources parlent de Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pour le SM8975. Mais, certaines sources parlent de « Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 », et un projet de déclinaison « Extreme » revient dans des rapports plus récents sur la fabrication. Il est aussi question d’un Snapdragon 8 Gen 5 « non Elite » et d’une puce SM8845 Pro, qui pourrait s’appeler Gen 5 Pro ou Gen 6. Qualcomm n’a tranché aucun de ces noms : c’est l’une des attentes du Summit.

Des performances encore invérifiables Prudence

Une capture attribuée à Digital Chat Station affiche 4 835 412 points sur AnTuTu pour un SM8975 avec Adreno 850 (CPU : 1 368 930 ; GPU : 1 854 826). AnTuTu n’aurait toutefois pas retrouvé ce score dans son système : il faut le tenir pour indicatif. S’il était authentique, le gain serait d’environ 6 à 7 % sur les meilleurs téléphones actuels, au-delà de 4,5 millions de points.

Le gain CPU pur pourrait d’ailleurs rester inférieur à 20 % selon certaines fuites, le progrès portant davantage sur le GPU, la mémoire, l’IA et l’efficacité. Un cœur basse consommation « LPE » avait aussi été évoqué en avril : rien n’a été confirmé.

Un coût qui s’envole : plus de 300 dollars pour le Pro ? Prudence

Selon une fuite d’Abhishek Yadav en mai, le Gen 6 Pro coûterait plus de 300 dollars aux constructeurs, contre environ 220 dollars et plus pour le Snapdragon 8 Elite et 120 à 130 dollars pour les Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm ne commente pas ses tarifs. Si le chiffre se confirme, la puce Pro serait réservée aux modèles les plus chers, et le standard aux flagships plus classiques — avec, dans tous les cas, une pression supplémentaire sur les prix, déjà tirés par la mémoire.

Les premiers téléphones : Xiaomi, Honor, OnePlus, Samsung Prudence

Xiaomi devrait être parmi les premiers : le Xiaomi 18 et le 18 Pro sous la puce standard, les modèles plus haut de gamme sous la version Pro — un partage que notre dossier Xiaomi 18 décrit encore comme flou. Chez Honor, la fuite place le Pro Max du Magic 9 sur la nouvelle génération, le Magic 9 restant sous Gen 5.

Le OnePlus 16 est attendu sous Gen 6 Pro. Côté Samsung, le Galaxy S27 Pro et Ultra utiliseraient la version Pro, tandis que les S27 et S27+ alterneraient entre Snapdragon et Exynos 2700 selon les marchés. iQOO et OPPO préparent aussi des modèles, sans que leur puce ait filtré. Attention : notre dossier Find X10 donne la gamme OPPO sous MediaTek.

Ce que Qualcomm n’a pas encore dit À vérifier

Les noms commerciaux et le nombre exact de variantes. La gravure et le ou les fondeurs. Le NPU, jamais détaillé. Les fréquences de chaque puce, et la disponibilité réelle de la LPDDR6. Les prix et les téléphones qui adopteront chaque variante. Et la suite côté PC, où le Snapdragon X3 Elite reste entouré de mystère.

Dossier arrêté au 20 septembre 2026, à deux jours du Snapdragon Summit. Établi à partir de notre suivi depuis novembre 2025. Il sera mis à jour dès les annonces de Maui.