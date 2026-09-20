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Rumeurs · Produit

Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 6 Pro : tout ce que l’on sait

Deux puces en 2 nm, un CPU Oryon jusqu'à 5 GHz, une IA intégrée au GPU et une version Pro à plus de 300 dollars pour les constructeurs : Qualcomm dévoile sa nouvelle génération du 22 au 24 septembre à Hawaï. Une partie du CPU et du GPU est déjà officielle, mais les noms, la gravure et les variantes restent des fuites. Voici le tri, à deux jours du Snapdragon Summit.

Lancement attendu 22 – 24 septembre 2026 (Snapdragon Summit)
Rumeurs depuis Novembre 2025
Sources 6

Yohann Poiron

Mobile

Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 6 Pro : tout ce que l’on sait
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 20 septembre 2026 · 30 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • La tenue du Snapdragon Summit du 22 au 24 septembre 2026 à Maui, à Hawaï.
  • L'intégration d'un CPU Oryon atteignant un pic impressionnant de 5 GHz.
  • Des innovations graphiques majeures avec les Adreno Matrix Cores et l'Adreno Neural Fusion.
  • Une gravure avancée et de nouvelles options de mémoire très haut débit.
  • L'arrivée prochaine de ces puces sur les flagships des plus grands constructeurs.

Qualcomm présentera sa nouvelle génération de puces mobiles haut de gamme au Snapdragon Summit, du 22 au 24 septembre 2026 à Maui, à Hawaï. Nous suivons le sujet depuis novembre 2025. Contrairement à un smartphone, une puce se dévoile par morceaux : Qualcomm a déjà détaillé une partie du CPU fin août et du GPU début septembre, mais n’a ni annoncé de noms commerciaux ni de fiche complète.

Ce dossier sépare ce que Qualcomm a lui-même dit, ce que les fuites décrivent avec constance, et ce qui se contredit encore — le nom des puces et leur fondeur en tête.

Le Snapdragon Summit se tient du 22 au 24 septembreSolide

Qualcomm a officialisé dès le 30 juin la neuvième édition du Snapdragon Summit, à Maui. C’est là que la marque doit détailler sa prochaine plateforme, ses performances et ses fonctions d’IA. Elle a jusqu’ici teasé deux nouvelles puces Snapdragon 8 Elite sans en révéler les spécifications finales ni les noms commerciaux.

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Une fuite de novembre 2025 évoquait un lancement « probablement en novembre 2026 » : ce calendrier est caduc.

Un CPU Oryon jusqu’à 5 GHz, avec FlexCacheSolide

Le 27 août, Qualcomm a levé le voile sur le CPU. La marque annonce une fréquence maximale de 5 GHz et le présente comme le « CPU mobile le plus rapide au monde ». Chaque cœur peut gérer sa fréquence indépendamment, et une nouvelle architecture FlexCache mutualise un pool de cache entre les cœurs pour limiter les allers-retours vers la mémoire — un gain visé pour le jeu, le multitâche et les agents IA.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm confirme un CPU Oryon à 5 GHz avec FlexCache
Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm confirme un CPU Oryon à 5 GHz avec FlexCache

Qualcomm n’a pas précisé quelle variante atteint ce seuil. Les fuites l’attribuent au modèle Pro. Le chiffre est un pic : tout se jouera sur les performances soutenues et la chauffe.

Adreno : trois Matrix Cores et Neural Fusion, une IA graphique annoncéeSolide

Le 8 septembre, c’est le GPU qui est détaillé. Qualcomm confirme trois Adreno Matrix Cores dédiés aux calculs d’IA et une technologie baptisée Adreno Neural Fusion, pour l’upscaling et la génération d’images dans les jeux, avec un gain d’énergie pouvant atteindre 40 % selon la marque. Le GPU grimpe à 1,45 GHz (environ 1,2 GHz sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5), garde 18 Mo de mémoire haute performance et gagne environ 12 % d’efficacité énergétique. Unreal Engine et Unity sont déjà pris en charge.

La plateforme comprendrait aussi le modem X105 et la solution FastConnect 8800. Ces chiffres restent des affirmations constructeur, à vérifier dans des jeux réels. Le NPU, lui, n’a pas encore été détaillé.

Deux puces, deux niveaux : SM8950 et SM8975Prudence

Les fuites de Digital Chat Station, décrivent deux références. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) embarquerait un GPU Adreno 845 avec 12 Mo de mémoire graphique et la LPDDR5X. Le Gen 6 Pro (SM8975) recevrait un Adreno 850 avec 18 Mo, plus de cache, et la LPDDR6 en plus de la LPDDR5X. Les deux partageraient un CPU Oryon en 2 + 3 + 3 cœurs, 16 Mo de cache L2 et la prise en charge de l’UFS 5.0.

Un point reste flou : le leaker Reptalica affirme qu’il n’y aurait que deux versions du SM8975 au lancement, l’une en LPDDR5X et l’autre en LPDDR6, à fréquences identiques. La différence Pro se jouerait donc davantage sur la mémoire et le GPU que sur le CPU.

2 nm chez TSMC, mais Samsung reviendrait-il ?À vérifier

La majorité des sources donnent une gravure 2 nm de TSMC, au procédé N2P, avec une puce un peu plus grande que la génération actuelle (134 mm² contre 126,2 mm²). Qualcomm n’a rien confirmé. En janvier, un rapport affirmait même que les deux variantes resteraient chez TSMC, malgré des discussions avec Samsung évoquées par Cristiano Amon au CES.

Le 16 septembre, de nouvelles informations ont relancé la piste : Qualcomm étudierait un double approvisionnement, TSMC gardant les versions les plus performantes et Samsung pouvant produire des variantes plus standard en 2 nm GAA. Le rendement de Samsung dépasserait désormais 70 %, contre 80 à 90 % chez TSMC — des chiffres non officiels. Aucun accord n’est annoncé, et deux usines pour un même nom poseraient un vrai défi de cohérence.

Gen 6 Pro, « Extreme » ou autre : le nom hésiteÀ vérifier

La plupart de nos sources parlent de Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pour le SM8975. Mais, certaines sources parlent de « Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 », et un projet de déclinaison « Extreme » revient dans des rapports plus récents sur la fabrication. Il est aussi question d’un Snapdragon 8 Gen 5 « non Elite » et d’une puce SM8845 Pro, qui pourrait s’appeler Gen 5 Pro ou Gen 6. Qualcomm n’a tranché aucun de ces noms : c’est l’une des attentes du Summit.

Des performances encore invérifiablesPrudence

Une capture attribuée à Digital Chat Station affiche 4 835 412 points sur AnTuTu pour un SM8975 avec Adreno 850 (CPU : 1 368 930 ; GPU : 1 854 826). AnTuTu n’aurait toutefois pas retrouvé ce score dans son système : il faut le tenir pour indicatif. S’il était authentique, le gain serait d’environ 6 à 7 % sur les meilleurs téléphones actuels, au-delà de 4,5 millions de points.

Le gain CPU pur pourrait d’ailleurs rester inférieur à 20 % selon certaines fuites, le progrès portant davantage sur le GPU, la mémoire, l’IA et l’efficacité. Un cœur basse consommation « LPE » avait aussi été évoqué en avril : rien n’a été confirmé.

Un coût qui s’envole : plus de 300 dollars pour le Pro ?Prudence

Selon une fuite d’Abhishek Yadav en mai, le Gen 6 Pro coûterait plus de 300 dollars aux constructeurs, contre environ 220 dollars et plus pour le Snapdragon 8 Elite et 120 à 130 dollars pour les Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm ne commente pas ses tarifs. Si le chiffre se confirme, la puce Pro serait réservée aux modèles les plus chers, et le standard aux flagships plus classiques — avec, dans tous les cas, une pression supplémentaire sur les prix, déjà tirés par la mémoire.

Les premiers téléphones : Xiaomi, Honor, OnePlus, SamsungPrudence

Xiaomi devrait être parmi les premiers : le Xiaomi 18 et le 18 Pro sous la puce standard, les modèles plus haut de gamme sous la version Pro — un partage que notre dossier Xiaomi 18 décrit encore comme flou. Chez Honor, la fuite place le Pro Max du Magic 9 sur la nouvelle génération, le Magic 9 restant sous Gen 5.

Le OnePlus 16 est attendu sous Gen 6 Pro. Côté Samsung, le Galaxy S27 Pro et Ultra utiliseraient la version Pro, tandis que les S27 et S27+ alterneraient entre Snapdragon et Exynos 2700 selon les marchés. iQOO et OPPO préparent aussi des modèles, sans que leur puce ait filtré. Attention : notre dossier Find X10 donne la gamme OPPO sous MediaTek.

Ce que Qualcomm n’a pas encore ditÀ vérifier

Les noms commerciaux et le nombre exact de variantes. La gravure et le ou les fondeurs. Le NPU, jamais détaillé. Les fréquences de chaque puce, et la disponibilité réelle de la LPDDR6. Les prix et les téléphones qui adopteront chaque variante. Et la suite côté PC, où le Snapdragon X3 Elite reste entouré de mystère.

Dossier arrêté au 20 septembre 2026, à deux jours du Snapdragon Summit. Établi à partir de notre suivi depuis novembre 2025. Il sera mis à jour dès les annonces de Maui.

Calendrier prévisionnel

Passé
Nov. 2025 Deux versions évoquées
  • Gen 6 et Gen 6 Pro selon Digital Chat Station
  • Lancement supposé en novembre 2026, démenti par le calendrier officiel
Passé
Janv. – Avril 2026 La fiche se précise
  • SM8950 et SM8975, Adreno 845 et 850, LPDDR6 réservée au Pro
  • Discussions Qualcomm-Samsung évoquées au CES, TSMC N2P privilégié
Passé
Mai – Juin 2026 Prix et Summit
  • Coût de plus de 300 dollars évoqué pour le Pro (12 mai)
  • Snapdragon Summit officialisé le 30 juin
Passé
Août 2026 Premières annonces officielles
  • Fuite sur le N2P et l'IA graphique (9 août)
  • AnTuTu à 4,84 millions, invérifiable (18 août)
  • CPU Oryon à 5 GHz et FlexCache confirmés (27 août)
Passé
8 septembre 2026 Le GPU Adreno dévoilé
  • Matrix Cores et Neural Fusion, GPU à 1,45 GHz
  • Modem X105 et FastConnect 8800
Passé
16 septembre 2026 Samsung Foundry de retour ?
  • Un double approvisionnement TSMC et Samsung en 2 nm serait à l'étude, sans accord annoncé
Prochain rendez-vous
22 – 24 septembre 2026 Snapdragon Summit à Maui
  • Noms commerciaux, fiches et variantes attendus
  • Premiers partenaires smartphones
À venir
Fin sept. 2026 – début 2027 Les premiers téléphones
  • Xiaomi 18 et Honor Magic 9 fin septembre, OnePlus 16 en octobre, Galaxy S27 début 2027

Ce qui change

8 critères
Critère Version actuelle Snapdragon 8 Elite Gen 6
Gravure 3 nm 2 nm (TSMC N2P attendu)
Configuration CPU 2 + 6 cœurs Oryon 2 + 3 + 3 cœurs Oryon (fuite)
Fréquence du GPU ≈ 1,2 GHz 1,45 GHz
IA dans le GPU Aucun Matrix Core 3 Matrix Cores et Neural Fusion
Mémoire LPDDR5X LPDDR6 sur le Pro (fuite)
Gamme haut de gamme Une seule puce Deux : Gen 6 et Gen 6 Pro
Coût pour les constructeurs 220 $ et plus (8 Elite) Plus de 300 $ pour le Pro (fuite)
Score AnTuTu Plus de 4,5 millions (meilleurs Gen 5) ≈ 4,84 millions (capture non vérifiée)

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Qualcomm Communication officielle
Très fiable 		Date du Summit, CPU à 5 GHz avec FlexCache, GPU Adreno et Neural Fusion
Digital Chat Station Leaker, Weibo
Fiable 		Références SM8950 et SM8975, Adreno 845/850, LPDDR6, AnTuTu
Gadgets 360 Média spécialisé
Fiable 		Synthèse du 20 septembre : deux variantes, 2 nm, téléphones attendus
Abhishek Yadav Leaker
À vérifier 		Coût de plus de 300 dollars pour le Pro
Rapports sur Samsung Foundry Presse spécialisée
À vérifier 		Double approvisionnement TSMC et Samsung, rendements non officiels
Capture AnTuTu Benchmark, non vérifié
À vérifier 		4 835 412 points, introuvables dans le système d’AnTuTu

Questions fréquentes

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