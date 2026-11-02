Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

À peine lancé, l’iPhone Duo fait déjà face à une première polémique. Le premier smartphone pliable d’Apple, commercialisé fin octobre 2026 après des années d’attente, serait touché par des problèmes de fragilité au niveau de sa charnière et de son écran intérieur.

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Une situation dont Samsung a rapidement décidé de tirer parti, en lançant des publicités qui mettent en avant l’expérience acquise avec ses Galaxy Z Fold.

Les premiers signalements sont apparus quelques jours seulement après la commercialisation. Des utilisateurs aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans d’autres pays rapportent avoir entendu un craquement ou un claquement en ouvrant leur appareil. Dans certains cas, le bruit aurait été suivi de fissures ou de lignes lumineuses de pixels défectueux traversant l’écran au niveau de la pliure. Sur les réseaux sociaux, le phénomène a rapidement été surnommé « Crackgate ».

Apple reconnaît un problème sur certains iPhone Duo

Apple a fini par reconnaître l’existence d’un défaut affectant « un petit nombre d’unités d’iPhone Duo ». L’entreprise indique que le problème concerne l’écran intérieur et procède au remplacement des appareils touchés dans le cadre d’AppleCare.

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Le vidéaste JerryRigEverything s’est également penché sur la question dans une vidéo de démontage. Selon son analyse, certains points de tension de la charnière de première génération pourraient exercer une pression excessive sur le verre ultra-fin de l’écran. Un angle particulièrement marqué sur un composant de la charnière serait notamment susceptible de concentrer cette pression lors des mouvements d’ouverture et de fermeture.

Ces premières observations ne permettent toutefois pas de conclure à un défaut généralisé. Apple évoque pour sa part un nombre limité d’appareils concernés, sans que l’ampleur exacte du problème soit connue à ce stade.

Samsung transforme les fissures en argument publicitaire

Samsung n’a pas tardé à réagir. Sur plusieurs marchés, notamment au Canada, en Malaisie et en Australie, des publicités ont commencé à reprendre des motifs visuels rappelant les fissures signalées sur l’écran de l’iPhone Duo. Certaines mettent en scène une ligne lumineuse horizontale traversant des scènes du quotidien, une référence assez transparente aux problèmes rencontrés par le pliable d’Apple.

Le message de Samsung repose sur son expérience. Le fabricant commercialise des smartphones pliables depuis le premier Galaxy Fold, lancé en 2019, et en est désormais à la huitième génération de son modèle Fold. Plusieurs années d’améliorations lui ont permis de faire évoluer la charnière et la structure de ses appareils.

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Samsung dispose également d’un avantage industriel avec Samsung Display, qui fournit une part importante des écrans OLED flexibles et du verre ultra-fin utilisés dans le secteur. Le Galaxy Z Fold 8 est par ailleurs présenté comme plus fin et plus léger que l’iPhone Duo, deux caractéristiques que la communication de Samsung n’hésite pas à mettre en avant.

Une première bataille d’image pour Apple

Apple corrigera probablement les éventuels défauts de conception de la charnière dans une prochaine révision de son appareil. Mais, pour le moment, chaque nouvel exemplaire endommagé alimente la communication de Samsung et renforce l’image d’une plateforme Galaxy Z Fold plus éprouvée.

Pour les consommateurs qui envisagent d’acheter un smartphone pliable, cet épisode rappelle un élément essentiel : dans une catégorie où les écrans et les mécanismes articulés restent particulièrement complexes, l’expérience accumulée au fil des générations compte autant que les innovations annoncées. Apple devra désormais démontrer que son entrée sur ce marché peut s’accompagner du niveau de fiabilité attendu de ses produits.