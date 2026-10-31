Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le lancement de l’iPhone Duo ne se déroule pas exactement comme Apple l’aurait souhaité. Moins de 30 minutes après l’ouverture des précommandes, de nombreux acheteurs se sont retrouvés face à des délais de livraison repoussés jusqu’à la fin janvier. Apple avait évoqué une demande exceptionnelle, mais une nouvelle information suggère que la répartition des stocks entre les boutiques physiques et les ventes en ligne pourrait également expliquer cette situation.

Publicité

Dans son podcast Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman affirme que Apple aurait réservé jusqu’à 80 % de son stock initial aux Apple Store physiques. Selon des sources proches de la logistique du constructeur, une grande partie des acheteurs ayant réussi à obtenir le smartphone dès son lancement serait passée directement en boutique, parfois après avoir fait la queue.

Des stocks particulièrement limités dans les Apple Store

Les quantités disponibles en magasin auraient été relativement faibles. Mark Gurman 93 % fiable évoque des boutiques disposant parfois d’une cinquantaine d’exemplaires seulement, tandis que les magasins les plus importants auraient reçu environ 250 unités. L’Apple Store de la Cinquième Avenue, à New York, aurait fait exception, avec un stock plus important en raison de la présence de dirigeants d’Apple pour le lancement.

À titre de comparaison, les boutiques Apple reçoivent habituellement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’exemplaires pour des modèles classiques comme l’iPhone 18 Pro. Les volumes évoqués pour le modèle pliable seraient donc particulièrement modestes.

Publicité

Cette répartition pourrait expliquer pourquoi les précommandes en ligne ont rapidement affiché des délais très longs. Plusieurs utilisateurs ont également rapporté sur Reddit avoir réussi à acheter un iPhone Duo directement en magasin, ce qui leur a permis d’annuler leur commande en ligne.

Une disponibilité compliquée, mais surtout un problème de production ?

Il reste difficile de mesurer précisément l’ampleur du problème. Apple ne communique pas publiquement le nombre d’iPhone Duo fabriqués pour le lancement ni la répartition exacte des appareils entre ses différents canaux de vente.

La proportion de 80 % avancée par Mark Gurman ne signifie donc pas nécessairement que la stratégie de distribution est la seule responsable des difficultés. Le volume total de production pourrait également être insuffisant face à la demande. Si les appareils disponibles se vendent rapidement, quel que soit le canal de distribution, le problème relève aussi de l’approvisionnement.

Cette situation intervient alors que le smartphone a déjà connu un lancement mouvementé. Quelques heures après sa commercialisation, des signalements de fissures sur les écrans internes de certains exemplaires ont commencé à circuler. Le phénomène, surnommé « Crackgate » sur Internet, a alimenté les interrogations sur la résistance du premier iPhone pliable d’Apple.

Publicité

Apple pourrait malgré tout s’imposer sur le marché des pliables

Malgré ces difficultés, les perspectives commerciales de l’iPhone Duo resteraient importantes. Le cabinet TrendForce estime qu’Apple pourrait expédier 5 millions d’exemplaires d’ici la fin de l’année, ce qui lui donnerait environ 25 % du marché mondial des smartphones pliables en 2026.

Samsung devrait toutefois conserver sa position de leader en 2026 et en 2027. Le constructeur dispose d’une expérience plus importante sur ce segment avec sa gamme Galaxy Z Fold, même si ses propres contraintes de production restent à prendre en compte.

Pour Apple, les retards de livraison et les difficultés de disponibilité ne semblent donc pas nécessairement compromettre le potentiel commercial de l’iPhone Duo. Ils compliquent surtout l’achat pour les consommateurs qui souhaitent obtenir rapidement l’appareil. La question centrale reste désormais celle de la capacité du constructeur à augmenter suffisamment sa production pour répondre à la demande.