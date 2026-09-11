Chapitre 02

Le nom est nouveau. La catégorie, elle, ne l’est absolument pas. Lorsque l’iPhone Duo arrivera en boutique le 23 octobre, plus de sept ans se seront écoulés depuis le premier Galaxy Fold de Samsung. Huawei, Honor, OPPO, Xiaomi, Motorola et Google ont depuis largement exploré le concept. Certains constructeurs en sont déjà à plusieurs générations de pliables et les appareils les plus récents ont fortement réduit les compromis de poids, d’épaisseur ou de qualité d’écran.

Apple ne peut donc absolument pas revendiquer l’invention du smartphone pliable. Elle peut en revanche tenter quelque chose qu’elle connaît bien : arriver lorsque la technologie commence à mûrir et transformer une niche en catégorie beaucoup plus visible.

C’est précisément le pari de l’iPhone Duo.

Fermé, l’appareil dispose d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. Il s’ouvre comme un livre pour dévoiler une dalle de 7,6 pouces, soit le plus grand écran jamais proposé sur un iPhone. Apple affirme que cette surface est 50 % supérieure à celle de l’iPhone 18 Pro Max. Plus intéressant encore : les écrans intérieur et extérieur utilisent le même ratio, afin que les interfaces puissent passer de l’un à l’autre sans être entièrement recomposées.

Ce détail résume probablement mieux la philosophie Apple que l’écran pliable lui-même.

Le constructeur n’a pas simplement cherché à produire deux iPhone reliés par une charnière. iOS 27 a été adapté à ce nouveau format : Dock déplacé, éléments de navigation repositionnés, Dynamic Island verticale, possibilité d’utiliser deux applications côte à côte avec Split View, deux fenêtres d’une même application ou encore des paires d’applications mémorisées.

Ce n’est pas révolutionnaire pour quelqu’un ayant déjà utilisé un Galaxy Z Fold. Le multitâche existe depuis longtemps chez Samsung et plusieurs concurrents Android vont encore plus loin. Mais Apple dispose d’une arme particulière : son contrôle simultané du matériel, du système d’exploitation et d’un écosystème applicatif capable de suivre rapidement les nouvelles conventions d’interface.

C’est peut-être ici, davantage que dans les caractéristiques techniques, que le Duo devra faire ses preuves.

Le pli devient une interface

Apple a également tenté d’utiliser physiquement la charnière plutôt que de simplement la faire oublier. L’iPhone peut être posé partiellement ouvert, utilisé pour un appel FaceTime mains libres, transformé en support pour une photo ou exploiter son second écran pour afficher un aperçu au sujet photographié. La fonction Duo Preview permet ainsi à la personne devant l’objectif de voir son cadrage sur l’écran extérieur.

Apple ajoute Smart Take, qui analyse la scène pour déclencher automatiquement une photo lorsque les sujets semblent prêts, et autorise également les selfies avec les caméras arrière de 48 mégapixels en utilisant l’écran externe comme viseur.

Même l’authentification change. Face ID laisse ici la place à Touch ID intégré au bouton latéral, un choix beaucoup plus facile à rendre cohérent quelle que soit la position de l’appareil. Et pour la première fois sur un iPhone, l’Apple Pencil USB-C sera pris en charge plus tard dans l’année. Le Duo commence alors à empiéter sur un territoire jusque-là réservé à l’iPad.

Voilà probablement la question la plus intéressante posée par cet appareil : est-ce encore simplement un grand iPhone ou Apple vient-elle de créer un petit iPad que l’on peut mettre dans sa poche ?

Apple essaie aussi de résoudre les vieux défauts du pliable

La charnière compte plus de cent composants. Le châssis utilise du titane Grade 5, tandis qu’Apple associe plusieurs couches de verre, polymère et adhésifs autour de la dalle flexible. Une finition nano-texturée doit réduire les reflets, mais aussi rendre la pliure centrale moins visible. Il faudra évidemment attendre de véritables tests de durabilité avant de juger ces promesses.

La première génération d’un produit entièrement nouveau demeure toujours un achat plus risqué qu’un smartphone classique, y compris lorsqu’un logo Apple est placé au dos. La résistance à l’eau et à la poussière IP68 annoncée par le constructeur constitue néanmoins un signal intéressant pour la maturité du produit.

Sous les deux écrans se trouve l’A20 Pro, gravée en 2 nm, également utilisée par les iPhone 18 Pro. Apple lui associe une chambre à vapeur et deux batteries réparties dans les deux moitiés de l’appareil. Le constructeur annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran intérieur et 44 heures sur l’écran extérieur.

En revanche l’eSIM devient obligatoire partout dans le monde sur ce modèle.

2 339 euros pour entrer dans le futur d’Apple

Et puis, vient le prix. En France, l’iPhone Duo coûtera 2 339 euros en 256 Go, 2 589 euros en 512 Go, 3 089 euros en 1 To et culminera à 3 839 euros en 2 To. Les précommandes ouvriront le 16 octobre à 14 heures, avant une commercialisation le 23 octobre.

Apple n’essaie donc absolument pas de démocratiser le pliable. Elle le positionne au-dessus de l’iPhone Pro Max comme une nouvelle catégorie d’ultra-premium, pratiquement au prix d’un MacBook bien équipé. L’objectif initial pourrait d’ailleurs être moins de vendre des dizaines de millions de Duo que de créer un nouveau sommet dans la gamme.

Le contexte de marché rend l’opération fascinante. Selon Counterpoint Research, les pliables ne représentent encore qu’environ 2 % du marché mondial des smartphones. Pourtant, le cabinet estime que les expéditions cumulées de pliables dépasseront 100 millions d’unités d’ici fin 2026 et prévoyait, avant même l’annonce, qu’Apple pourrait s’emparer d’environ 25 % du segment dès sa première année, malgré une commercialisation très tardive.

Samsung a eu huit générations pour installer le marché.

Apple va maintenant tenter de démontrer qu’il lui suffisait d’une seule génération pour le bouleverser.