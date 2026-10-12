Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo s’apprête à faire ses premiers pas sur le marché, mais obtenir le smartphone pliable d’Apple dès son lancement pourrait demander un peu d’organisation. Face à une demande attendue comme importante et à des stocks initiaux annoncés comme limités, Apple propose dès le 12 octobre une procédure permettant de préparer sa commande avant l’ouverture officielle des précommandes.

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Baptisée « Se préparer », cette fonctionnalité est accessible depuis l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store. Elle permet de renseigner à l’avance les principales informations nécessaires à l’achat, afin de finaliser la commande plus rapidement lorsque les précommandes ouvriront le 16 octobre.

L’objectif est simple : éviter de perdre du temps à remplir ses informations personnelles et à choisir sa configuration au dernier moment. Une préparation qui pourrait s’avérer utile si les premières unités disponibles partent rapidement.

Se préparer : préparer son iPhone Duo avant le 16 octobre

Le système Se préparer permet de sélectionner à l’avance la couleur et la capacité de stockage souhaitées pour l’iPhone Duo. Les acheteurs peuvent également vérifier les informations liées à leur opérateur, choisir leurs accessoires et sélectionner une formule AppleCare+.

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La procédure donne aussi la possibilité de préparer une reprise d’ancien appareil, d’ajouter un moyen de paiement et de confirmer les adresses de livraison et de facturation. Une fois ces informations enregistrées, une grande partie du parcours d’achat est déjà prête.

Lorsque les précommandes seront ouvertes, les clients pourront ainsi valider leur commande en quelques étapes, plutôt que de devoir renseigner chaque détail. Apple cherche notamment à simplifier l’achat d’un produit qui pourrait être particulièrement demandé dès ses premières heures de disponibilité.

Cette préparation ne garantit cependant pas qu’un exemplaire sera réservé. Il faudra toujours finaliser la commande une fois les précommandes ouvertes, et la disponibilité dépendra notamment de la configuration choisie et des stocks restants.

Précommandes le 16 octobre à 14 heures en France

Apple prévoit d’ouvrir les précommandes de l’iPhone Duo le vendredi 16 octobre à 8 heures, heure de la côte est américaine, soit 14 heures en France métropolitaine.

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La commercialisation est annoncée pour le vendredi 23 octobre. Les premiers acheteurs pourront donc espérer recevoir leur appareil à partir de cette date, sous réserve des disponibilités et des délais de livraison affichés lors de la commande.

Les stocks initiaux seraient limités, selon les informations rapportées par MacRumors. Des difficultés de production pourraient expliquer cette contrainte, même si Apple n’a pas communiqué officiellement de volumes disponibles.

Dans ce contexte, préparer sa commande à l’avance pourrait permettre de gagner du temps. Les configurations les plus recherchées risquent d’être particulièrement exposées aux ruptures de stock, mais il reste impossible de prévoir précisément quelles couleurs ou capacités seront les plus difficiles à obtenir.

Un lancement sous pression pour le premier iPhone pliable

L’iPhone Duo représente une nouvelle étape pour Apple, qui fait son entrée sur le marché des smartphones pliables avec un appareil particulièrement attendu. L’intérêt suscité par ce format pourrait entraîner une forte demande dès l’ouverture des précommandes.

La procédure Se préparer ne constitue pas une garantie de livraison le jour du lancement, mais elle réduit le nombre d’opérations à effectuer au moment de l’achat. Pour ceux qui souhaitent recevoir leur appareil dès le 23 octobre, le plus prudent consiste donc à préparer leur configuration et leurs informations personnelles avant le vendredi.

Le rendez-vous est fixé au 16 octobre à 14 heures en France. En cas de stocks limités, quelques minutes pourraient faire la différence entre une livraison dès le lancement et un délai supplémentaire.