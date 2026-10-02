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Samsung Galaxy Z Fold 8 : Design et formatC’est ici que tout se joue. Le Galaxy Z Fold 8 abandonne le format allongé habituel au profit d’un châssis plus court et plus trapu. Fermé, il a littéralement la taille d’un passeport (ou d’un carnet B7) : il tient presque intégralement dans la paume de ma main et se glisse dans une poche mieux qu’aucun smartphone récent — y compris les flip phones comme le Motorola Razr Ultra. Les chiffres traduisent cette philosophie : 201 grammes sur la balance, 4,5 mm d’épaisseur déplié et 9,7 mm plié, pour des dimensions de 123,9 × 81,9 mm fermé. Je l’ai trouvé fin, léger et remarquablement agréable à manipuler. Le cadre en aluminium Advanced Armor, la façade en Gorilla Glass Ceramic 3 (écran externe) et le dos en Gorilla Glass Victus 2 assurent une finition premium. La certification IP48 protège contre la poussière (particules > 1 mm) et l’immersion jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes. Le point fort structurel de cette génération est la nouvelle technologie d’écran Titanium Flex, qui rend le pli central quasiment imperceptible — à mes yeux, le grand progrès de cette génération. J’ai tout de même deux réserves : l’absence d’aimants Qi2 (pas de recharge magnétique type MagSafe), et surtout l’impossibilité pour la charnière de rester bloquée à différents angles au-delà de 90°. Résultat : pas de mode Flex sur le Z Fold 8, contrairement au Fold 8 Ultra et au Flip 8 — une occasion manquée pour le visionnage mains libres.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : ÉcransLe Galaxy Z Fold 8 mise sur deux dalles au format inédit. L’écran externe de 5,5 pouces (LTPO AMOLED, 120 Hz, 1 248 × 1 972 pixels, Gorilla Glass Ceramic 3) adopte un ratio large 16:10. J’atteins quasiment les coins de l’écran d’une seule main — une ergonomie que j’avais oubliée sur les smartphones barre modernes de 6,5 à 6,9 pouces. La contrepartie de cet écran court et large : le contenu des applications est un peu tassé verticalement, ce qui m’oblige à défiler davantage que sur un écran classique. Les vidéos verticales s’affichent avec de fines bandes latérales, mais l’expérience reste agréable — les éléments d’interface sont repoussés hors de la zone vidéo. Les contenus longs (films, séries, YouTube) passent très bien. Déplié, l’écran interne de 7,6 pouces (Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, 3 000 nits en pic) adopte un format plus carré (proche du 4:3). C’est exactement ce qu’un pliable devrait offrir : un téléphone une fois fermé, une tablette une fois ouverte, avec un pli à peine visible grâce au Titanium Flex. Le format large ouvre aussi davantage d’options de disposition : lecture d’e-books, réseaux sociaux à l’horizontale ou à la verticale selon le contenu.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : Performances et multitâcheLe Z Fold 8 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) épaulé par 12 Go de RAM en configuration de base (16 Go sur la version 1 To), avec un stockage UFS 4.x de 256 Go à 1 To. Les performances sont excellentes et sans accroc pour l’ensemble des usages. Seule réserve : j’ai constaté que le téléphone chauffe notablement en jeu, ce que j’attribue à la compacité du châssis, qui laisse peu de place à la dissipation thermique. Le format large déplié bénéficie particulièrement au multitâche. Je peux afficher trois applications côte à côte de manière plus équilibrée qu’auparavant, avec glisser-déposer de contenu entre apps et redimensionnement à volonté. Comme sur toute tablette, le Z Fold 8 ouvre certaines applications (Gmail, Chrome, YouTube Music) en mode tablette, avec une barre des tâches accessible depuis n’importe quel écran. En revanche, toutes les applications ne se mettent pas parfaitement à l’échelle — c’est surtout vrai pour les jeux à orientation verticale (Pokémon Go, notamment), qui m’ont obligé à jouer avec les options de scaling pour trouver un affichage acceptable.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : Logiciel et IALe Galaxy Z Fold 8 tourne sous One UI 9 (Android 17), avec un engagement de 7 ans de mises à jour majeures. Je l’ai trouvée fluide, riche et amusante à utiliser sur les deux écrans. Samsung y a disséminé de nombreuses fonctionnalités Galaxy AI : outils de rédaction, traduction, suggestions de réponses contextuelles, actions proactives (ouvrir le calendrier, partager sa position), et intégration de Gemini Intelligence capable d’agir dans un nombre croissant d’applications. Cela dit, l’IA est à mon sens l’aspect le moins déterminant du Z Fold 8 — le vrai attrait reste le matériel et le format. Mon bémol récurrent : le clavier Samsung, à mon goût toujours médiocre, reste un point de friction quotidien. Parmi les nouveautés, celle qui m’a le plus plu : My FanCam, une fonction qui identifie une personne dans une vidéo et la suit en recadrant automatiquement le reste — idéale pour les réseaux sociaux. J’ai trouvé le suivi du sujet efficace, même si les mouvements de caméra peuvent être un peu tremblants. Le gain de temps en montage est réel.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : Photo et vidéoLe Z Fold 8 adopte une configuration double capteur : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels (120°). Une caméra frontale de 10 mégapixels équipe chacun des deux écrans (interne et externe). La perception de cet ensemble dépend du référentiel. Vu comme le successeur du Fold 7 (capteur principal 200 mégapixels), on pourra ressentir une régression sur le capteur principal — mais l’ultra grand-angle, lui, progresse nettement. Surtout, il n’y a pas de téléobjectif, sacrifié faute de place dans ce châssis compact. Ceux qui veulent un triple module avec zoom optique devront se tourner vers le Fold 8 Ultra. En pratique, j’ai obtenu de bonnes images avec les deux capteurs 50 mégapixels en conditions correctes, avec le traitement Samsung habituel. Côté vidéo, Samsung introduit des fonctionnalités appréciées des créateurs : la capture en LOG et l’ajout de LUTs pour un rendu cinématographique. L’édition photo par IA reste par ailleurs l’une des meilleures du marché.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : Autonomie et rechargeLa batterie de 4 800 mAh (technologie silicium-carbone) ne bat aucun record — le châssis compact laisse peu de place. Mais en usage réel, mes résultats sont satisfaisants et le Galaxy Z Fold 8 tient sans difficulté une journée complète. Mon regret : avec le passage au silicium-carbone, Samsung aurait pu loger une batterie de plus grande capacité — le Razr Ultra 2026, pourtant plus petit, embarque 5 000 mAh avec une charge plus rapide. La recharge filaire est limitée à 45 W (63 % en 30 minutes), complétée par une recharge sans fil de 20 W. Correct, mais loin des standards de la concurrence chinoise.
Samsung Galaxy Z Fold 8 : Face à la concurrenceReste à situer le Z Fold 8 face à ses concurrents directs. Voici, d’après nos fiches produit, comment il se place sur le papier face au Fold 8 Ultra, à l’iPhone Duo et au Pixel 11 Pro Fold.
|Galaxy Z Fold 8
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|iPhone Duo
|Pixel 11 Pro Fold
|Prix de lancement
|1 999 €
|2 199 €
|2 339 €
|1 999 €
|Écran interne
|7,6 po
|8 po
|7,6 po
|8 po
|Poids
|201 g
|215 g
|254 g
|239 g
|Batterie
|4 800 mAh
|5 000 mAh
|4 700 mAh
|4 750 mAh
|Charge filaire
|45 W
|45 W
|60 W
|30 W
|Mémoire vive
|12 Go
|12 Go
|12 Go
|16 Go
|Certification
|IP48
|IP48
|IP68
|IP68
Samsung Galaxy Z Fold 8 : VerdictLe Samsung Galaxy Z Fold 8 est, à mes yeux, une petite révolution de format. En combinant la compacité d’un flip phone (format passeport, tenue en main idéale) avec l’utilité d’un pliable livre (grand écran tablette, multitâche à trois apps), il crée peut-être le format pliable ultime pour le grand public. Le pli quasi invisible du Titanium Flex, les performances de haut vol, l’autonomie sur une journée et One UI 9 en font un appareil aussi abouti qu’agréable à utiliser. Mais, le format impose ses compromis. Pas de téléobjectif, pas d’aimants Qi2, pas de mode Flex, une chauffe en jeu, un clavier Samsung perfectible, et certaines applications qui ne se mettent pas parfaitement à l’échelle sur les deux écrans inhabituels. Ceux qui veulent le meilleur des specs (grand écran interne, téléobjectif, plus grosse batterie) devront viser le Fold 8 Ultra, plus cher. Reste le prix : à 1 999 €, le ticket d’entrée est élevé. Mais pour qui rêve d’un pliable réellement pocketable, sans renoncer à un grand écran, le Z Fold 8 pourrait, selon moi, être le téléphone qui fait enfin basculer le format pliable dans le grand public.
- Recommandé pour : ceux qui veulent un pliable compact et pocketable, les amateurs de multitâche et de grand écran tablette, les utilisateurs cherchant le format pliable le plus maniable du marché.
- Pas pour : les photographes ayant besoin d’un téléobjectif, ceux qui veulent la plus grosse batterie ou la charge la plus rapide, les gamers intensifs sensibles à la chauffe, les amateurs de mode Flex.
Questions fréquentes
Quelle différence entre le Galaxy Z Fold 8 et le Fold 8 Ultra ?
Le Z Fold 8 inaugure un format plus court et plus large (201 g, écran interne de 7,6 pouces, 4 800 mAh). Le Fold 8 Ultra reste le véritable héritier du Fold 7 : écran interne de 8 pouces, batterie de 5 000 mAh, téléobjectif et mode Flex. Il pèse 215 g et coûte 2 199 € contre 1 999 €. Notre prise en main du Fold 8 Ultra détaille ce qu’il apporte en plus.
Combien coûte le Galaxy Z Fold 8 et quand est-il sorti ?
Le Galaxy Z Fold 8 est disponible depuis le 7 août 2026 à partir de 1 999 € en configuration 12 Go / 256 Go. Il se décline en quatre coloris : Lavande, Graphite, Blanc et Pistache.
Le Galaxy Z Fold 8 a-t-il un téléobjectif ?
Non. Il se contente de deux capteurs de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle de 120°), faute de place dans son châssis compact. Pour un zoom optique, il faut se tourner vers le Fold 8 Ultra.
Quelle est l’autonomie du Galaxy Z Fold 8 et à quelle vitesse se recharge-t-il ?
Sa batterie de 4 800 mAh (silicium-carbone) tient sans difficulté une journée complète. La recharge filaire est limitée à 45 W (63 % en 30 minutes) et la recharge sans fil à 20 W, sans aimants Qi2.
Le Galaxy Z Fold 8 est-il étanche ?
Il est certifié IP48 : protégé contre les particules de plus de 1 mm et contre l’immersion jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes, mais pas contre les poussières fines. D’après nos fiches, l’iPhone Duo et le Pixel 11 Pro Fold sont certifiés IP68.
Le Galaxy Z Fold 8 dispose-t-il du mode Flex ?
Non. La charnière ne reste pas bloquée à des angles intermédiaires au-delà de 90°, ce qui exclut le mode Flex (visionnage mains libres), présent sur le Fold 8 Ultra et le Flip 8.
Combien de temps Samsung met-il à jour le Galaxy Z Fold 8 ?
Samsung s’engage sur 7 ans de mises à jour majeures. Le téléphone sort sous One UI 9, basé sur Android 17.
Galaxy Z Fold 8 ou iPhone Duo : lequel choisir ?
L’iPhone Duo est 340 € plus cher (2 339 €), plus lourd (254 g contre 201 g), mieux protégé (IP68) et recharge plus vite (60 W). Le Z Fold 8 l’emporte sur le prix et la compacité. Le détail est dans la section « Face à la concurrence » ci-dessus, et notre top 6 des alternatives à l’iPhone Duo élargit la comparaison.