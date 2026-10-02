Le verdict

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est une petite révolution de format. En combinant la compacité d’un flip phone avec l’utilité d’un pliable livre, il crée peut-être le format pliable ultime pour le grand public.

Mais le format impose ses compromis : pas de téléobjectif, pas d’aimants Qi2, pas de mode Flex, une chauffe en jeu. Ceux qui veulent le meilleur des specs devront viser le Fold 8 Ultra, plus cher.