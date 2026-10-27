Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Quelques jours seulement après son lancement, l’iPhone Duo fait déjà face à des signalements de casses de son écran pliable. Des utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux des photos de dalles endommagées, présentant des lignes de pixels défectueux à la verticale, le long de la pliure, mais aussi à l’horizontale.

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Apple a désormais reconnu l’existence du problème et indique que les appareils concernés peuvent être remplacés par l’intermédiaire d’AppleCare.

Dans une déclaration transmise à Bloomberg, l’entreprise précise que tous les iPhone Duo ne sont pas touchés et que les défauts observés ont tendance à apparaître tôt après l’achat. Le fabricant recommande aux utilisateurs rencontrant des problèmes d’affichage de contacter son service AppleCare afin d’obtenir un remplacement.

Cette prise de position apporte une première réponse aux propriétaires concernés, mais elle ne permet pas encore de comprendre l’origine technique des défaillances. Apple n’a communiqué ni le nombre d’appareils touchés ni les circonstances exactes qui provoquent ces dommages.

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Des lignes de pixels défectueux autour de la pliure

Les premiers témoignages décrivent des symptômes similaires. Certains propriétaires rapportent avoir entendu un craquement avant de constater l’apparition de lignes de pixels défectueux sur l’écran interne. D’autres évoquent des difficultés à ouvrir ou à refermer le smartphone au niveau de la charnière. Dans les cas rapportés, l’écran externe continuerait de fonctionner normalement.

Le problème ne concernerait pas uniquement les appareils vendus aux particuliers. Des unités de démonstration présentes dans les magasins auraient également présenté des défauts, ce qui suggère que les signalements ne se limitent pas à un usage individuel particulier.

Toutefois, il reste impossible de déterminer, à partir de ces seuls témoignages, la fréquence réelle de l’incident.

La charnière au centre des premières hypothèses

Les analyses réalisées par des spécialistes indépendants orientent les soupçons vers le mécanisme de la charnière. Dans son démontage de l’iPhone Duo, iFixit a notamment identifié une zone sensible près du support central de la charnière et du câble reliant les composants de l’écran flexible.

Selon l’un des scénarios envisagés, la barre centrale de soutien pourrait ne pas s’abaisser complètement lorsque le téléphone se replie. L’écran subirait alors une pression localisée susceptible de provoquer une rupture et l’apparition de pixels défectueux. Cette explication reste une hypothèse : le mécanisme n’a pas été reproduit de manière concluante.

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Un autre propriétaire a signalé la rupture d’une pièce annulaire de la charnière. Il estime que cette défaillance mécanique aurait pu provoquer les dommages sur l’écran. Ces observations suggèrent plusieurs pistes possibles, mais aucune ne constitue à ce stade une explication confirmée par Apple.

Un remplacement prévu, mais des délais incertains

Pour les utilisateurs concernés, la consigne est désormais claire : contacter AppleCare plutôt que tenter de manipuler davantage un appareil dont la charnière présente une résistance anormale ou des bruits inhabituels. Apple indique que les unités présentant un défaut d’écran peuvent être remplacées.

La disponibilité pourrait néanmoins compliquer la procédure. L’iPhone Duo étant encore récent et les stocks étant limités dans certains magasins, l’obtention d’un appareil de remplacement pourrait prendre du temps. Apple n’a pas annoncé de calendrier précis pour les échanges.

Le constructeur n’a pas non plus détaillé les causes techniques du problème ni indiqué si une modification de fabrication était envisagée. À ce stade, sa réponse porte essentiellement sur la prise en charge des appareils défectueux. La suite dépendra des investigations techniques et de la capacité d’Apple à déterminer si les incidents observés ont une origine commune.