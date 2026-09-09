Après des années de rumeurs, Apple entre enfin sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Duo. Le constructeur arrive plus de sept ans après le premier Galaxy Fold, mais il choisit une approche très Apple : un format compact proche d’un passeport, un écran intérieur de 7,6 pouces, un châssis en titane et une forte attention portée à la pliure, au toucher et à la durabilité.

Le positionnement est tout aussi ambitieux. L’iPhone Duo débutera à 2 339 euros pour 256 Go de stockage, avec des configurations pouvant aller jusqu’à 2 To. Les précommandes ouvriront le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre, soit environ un mois après les iPhone 18 Pro.

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Un format passeport avec deux écrans au même ratio

Fermé, l’iPhone Duo adopte un format relativement court et large avec un écran externe de 5,4 pouces. Une fois déployé, il révèle une dalle de 7,6 pouces, la plus grande jamais intégrée à un iPhone.

Apple insiste sur un détail intéressant : les deux écrans utilisent exactement le même ratio d’affichage. Cela devrait faciliter la continuité entre l’écran externe et la dalle interne, notamment lorsqu’une application passe d’un mode à l’autre.

L’écran intérieur est annoncé comme 50 % plus grand que celui de l’iPhone 18 Pro Max et 80 % plus grand que celui de l’iPhone 18 Pro.

Les deux dalles prennent en charge ProMotion, l’affichage permanent et une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits. Apple prévoit également la prise en charge de l’Apple Pencil plus tard dans l’année, ce qui pourrait devenir l’un des principaux arguments du produit pour la prise de notes, l’annotation ou certains usages créatifs.

Apple veut surtout faire oublier la pliure

La vraie bataille technologique du Duo se joue toutefois au niveau de l’écran interne. Johny Srouji, désormais Chief Hardware Officer d’Apple, explique que la marque voulait éviter deux défauts classiques des pliables : une pliure trop visible et une sensation plastique sous le doigt.

Apple utilise pour cela un matériau d’affichage à nano-texture présenté comme « perceptuellement plat ». Son rôle est de réduire les reflets et de rendre la pliure moins perceptible visuellement, tout en améliorant la sensation au toucher.

Le constructeur a également développé une structure multicouche utilisant des adhésifs spécifiques. Ceux-ci permettent aux différentes couches de l’écran de « glisser » légèrement les unes sur les autres lors du pliage, afin de réduire les contraintes mécaniques et d’éviter que la pliure ne s’accentue au fil du temps.

C’est probablement sur ce point que l’iPhone Duo sera le plus attendu. Oppo, Samsung et plusieurs autres constructeurs ont déjà considérablement amélioré leurs écrans pliables ces dernières années, et Apple devra démontrer que son arrivée tardive apporte réellement un gain visible.

Titane, fibres céramiques et certification IP68

Le châssis repose principalement sur du titane, renforcé à l’intérieur par des fibres céramiques. Apple affirme que ce matériau interne est trois fois plus résistant que le titane Grade 5, avec l’objectif évident de rigidifier un appareil soumis à des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes qu’un smartphone classique.

La protection évolue également selon les faces.

L’arrière utilise un verre Ceramic Shield, tandis que l’écran externe bénéficie du Ceramic Shield 2. L’iPhone Duo obtient surtout une certification IP68, ce qui le place à un niveau de protection élevé contre l’eau et la poussière pour un appareil pliable.

Deux coloris seront proposés au lancement : Blanc stellaire et Ciel nocturne, un bleu foncé.

Apple évite ici les options plus audacieuses proposées sur les iPhone 18 Pro et semble privilégier une esthétique plus sobre, probablement cohérente avec le positionnement très premium du Duo.

Face ID disparaît au profit de Touch ID

L’architecture pliable impose également plusieurs changements ergonomiques importants. L’écran externe intègre une caméra selfie dans un coin arrondi, mais il n’y a ni Dynamic Island, ni système Face ID traditionnel. Sur l’écran intérieur, aucune caméra n’est visible. Apple utilise une caméra sous la dalle, spécialement développée pour ce format pliable.

La disparition de Face ID conduit au retour d’une technologie familière : Touch ID, intégré à un bouton latéral. Ce choix est assez logique. Les composants nécessaires à Face ID occupent beaucoup d’espace en façade et auraient compliqué la conception de deux écrans aux bordures réduites. Un capteur d’empreintes intégré au bouton latéral permet de simplifier l’architecture tout en conservant une authentification biométrique rapide.

C’est aussi l’un des rares cas où un produit Apple très haut de gamme revient à Touch ID après plusieurs années dominées par Face ID.

A20 Pro, modem C2 et refroidissement renforcé

À l’intérieur, Apple ne fait pas de compromis majeur sur les performances. L’iPhone Duo utilise la même puce A20 Pro que les iPhone 18 Pro, accompagnée du modem maison C2. Le SoC est gravé en 2 nm et intègre un CPU à six cœurs. Apple parle de deux « super cœurs » de classe desktop, accompagnés de quatre autres cœurs CPU, ainsi que d’un GPU à sept cœurs.

La partie IA repose sur deux Neural Engines pour un total de 32 cœurs NPU. Comme sur les modèles Pro, Apple intègre également une nouvelle chambre à vapeur destinée à maintenir les performances sur la durée.

Le choix de la même plateforme que les iPhone 18 Pro est stratégique. Apple ne veut manifestement pas que le Duo soit perçu comme un modèle expérimental ou techniquement inférieur : il doit être un véritable flagship, avec les mêmes performances de référence que le reste du haut de gamme.

L’Apple Pencil pourrait changer la nature du produit

Le support annoncé de l’Apple Pencil est probablement plus important qu’il n’y paraît. Une fois ouvert, l’iPhone Duo se rapproche davantage d’une petite tablette que d’un smartphone classique. Avec un stylet, il peut devenir un outil de prise de notes, d’annotation, de dessin ou de retouche plus crédible. Cela rapproche directement le produit de certains usages de l’iPad mini.

Apple dispose ici d’un avantage logiciel potentiel important. La marque possède déjà des années d’expérience avec l’Apple Pencil et un vaste écosystème d’applications adaptées aux interactions tactiles précises. Si ces usages sont correctement transposés à l’iPhone Duo, le pliable pourrait devenir plus qu’un simple écran plus grand.

La question sera surtout de savoir jusqu’où iOS a été adapté au multitâche et à l’utilisation simultanée de plusieurs applications. Sur un écran de 7,6 pouces, le logiciel sera au moins aussi important que le matériel.

Un prix élevé, mais volontairement placé entre les Galaxy Z Fold

À 2 339 euros, l’iPhone Duo reste extrêmement cher. Apple le positionne toutefois de manière assez calculée : plusieurs centaines d’euros au-dessus du Galaxy Z Fold 8. Cette tarification montre que la marque ne cherche pas à casser les prix pour entrer sur le marché. Elle assume au contraire une place directement au sommet de la catégorie, en misant sur la qualité de fabrication, l’écosystème logiciel et la perception premium de la marque.

Le stockage débute à 256 Go et peut monter jusqu’à 2 To, ce qui confirme aussi que le produit vise les utilisateurs avancés et ceux qui comptent l’utiliser comme appareil de création ou de productivité.

L’arrivée en magasin le 23 octobre, plus tardive que celle des iPhone 18 Pro, pourrait également refléter une production plus complexe et des volumes plus limités au lancement.

Apple arrive tard, mais sur un marché qui attend encore son décollage

Le timing est intéressant. Les premiers rapports sur un iPhone pliable remontent à 2017, et pendant ce temps Samsung, Huawei, Google, Oppo, Honor et Xiaomi ont largement expérimenté le format.

Le marché reste pourtant relativement modeste. Les pliables ne représentaient qu’environ 1,6 % des ventes mondiales de smartphones en 2025, ce qui montre qu’ils restent une catégorie premium et relativement niche.

Apple arrive donc tard, mais pas nécessairement trop tard. Le secteur n’a pas encore connu de véritable bascule grand public, et l’entrée d’Apple pourrait justement jouer un rôle d’accélérateur. L’influence de la marque semble d’ailleurs avoir précédé le produit lui-même. Ces derniers mois, plusieurs constructeurs ont adopté des formats plus courts et plus larges, proches de cette logique « passeport » que les rumeurs associaient depuis longtemps au futur iPhone pliable.

Le vrai enjeu sera l’usage, pas la charnière

L’iPhone Duo est probablement l’un des produits Apple les plus importants depuis plusieurs années, non pas parce qu’il introduit une technologie inconnue, mais parce qu’il oblige l’entreprise à repenser la frontière entre iPhone et iPad.

Sur le plan matériel, Apple semble avoir travaillé précisément sur les points faibles historiques des pliables : la pliure, la sensation de l’écran, la rigidité du châssis, l’étanchéité et la finesse de l’intégration.

Mais, le succès du produit dépendra surtout du logiciel.

Un écran de 7,6 pouces n’a de valeur que s’il permet de faire réellement plus qu’un iPhone classique. L’Apple Pencil, le multitâche, les applications adaptées et la continuité entre les deux écrans devront justifier le passage à 1 999 dollars.

Apple n’invente donc pas le smartphone pliable avec l’iPhone Duo. Son pari est plus subtil : démontrer qu’après sept années d’expérimentation chez ses concurrents, le format peut enfin devenir assez mature pour être traité comme un véritable iPhone, et non comme une curiosité technologique.