Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

La polémique autour de l’écran pliable de l’iPhone Duo prend une nouvelle ampleur. Alors qu’Apple reconnaît qu’un « petit nombre » d’appareils est touché par des problèmes de fissures, Mark Gurman 93 % fiable, journaliste de Bloomberg, estime que ce chiffre pourrait en réalité se compter en milliers.

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Il affirme également avoir vérifié plusieurs signalements provenant de véritables utilisateurs, dont les appareils auraient été endommagés dans des conditions normales d’utilisation.

Les témoignages décrivent un scénario récurrent : la charnière devient anormalement difficile à ouvrir, un craquement se fait entendre, puis une fissure apparaît sur l’écran intérieur. Plusieurs photographies montrent une ligne de pixels défectueux au niveau de la pliure, parfois prolongée vers le côté droit de la dalle. Ces incidents alimentent ce que les internautes ont surnommé « Crackgate ».

Une charnière défectueuse pourrait être à l’origine des fissures

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman avance une hypothèse : certains iPhone Duo pourraient appartenir à un lot équipé d’un composant de charnière défectueux. Celui-ci ne se déploierait pas correctement lors de l’ouverture de l’appareil, exerçant alors une pression sur l’écran jusqu’à l’endommager depuis l’intérieur.

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Le journaliste réfute également les interprétations qui attribuent les incidents à des erreurs de manipulation, à des images générées par IA ou à des témoignages exagérés. Selon lui, les appareils qu’il a pu examiner étaient bien ceux de véritables clients et les dommages sont apparus pendant une utilisation normale.

Apple a reconnu le problème, mais n’a communiqué aucun chiffre précis. L’expression « petit nombre » laisse donc planer le doute sur l’ampleur réelle des défaillances. L’hypothèse d’un lot de charnières défectueux pourrait expliquer pourquoi certains appareils sont concernés sans que l’ensemble de la gamme présente nécessairement le même problème.

iFixit pointe également plusieurs défauts possibles de la charnière

Les observations de Mark Gurman rejoignent certaines hypothèses avancées par iFixit lors du démontage de l’iPhone Duo. Deux mécanismes pourraient notamment être en cause. La barre de soutien centrale ne descendrait pas complètement lors de la fermeture du smartphone, ou les rails de guidage incurvés pourraient remonter et exercer une pression sur la dalle.

Dans les deux cas, le mécanisme exercerait une contrainte sur l’écran depuis l’intérieur, à proximité de la zone où les fissures sont observées. Il ne s’agit toutefois que de pistes techniques : iFixit n’a pas établi de diagnostic définitif et Apple n’a pas officiellement identifié l’origine du problème.

Un symptôme mérite néanmoins l’attention des propriétaires : une charnière qui devient soudainement plus rigide ou difficile à manipuler. Dans ce contexte, mieux vaut contacter AppleCare sans attendre qu’une fissure apparaisse.

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Apple remplace les appareils concernés

Apple recommande aux propriétaires d’un iPhone Duo touché par ce problème de contacter AppleCare afin d’obtenir un remplacement. Selon les informations rapportées, il n’est pas nécessaire de souscrire à AppleCare+ pour bénéficier de cette prise en charge.

La disponibilité des appareils de remplacement pourrait toutefois poser problème. Les stocks étant limités, certains clients pourraient devoir patienter avant de recevoir un nouvel exemplaire. La rapidité avec laquelle Apple a reconnu les signalements est un élément rassurant, mais la capacité du groupe à traiter efficacement les demandes sera tout aussi importante.

Les incidents rapportés sur l’iPhone Duo se distinguent par ailleurs de ceux observés sur le Galaxy Z Fold 8. Sur ce dernier, certains utilisateurs avaient remarqué un léger enfoncement des coins de l’écran intérieur sous la pression. Samsung avait expliqué qu’il s’agissait d’un mécanisme de protection intégré, et non d’un défaut. Les problèmes actuels de l’iPhone Duo semblent, eux, davantage liés à la conception de sa propre charnière.

Pour Apple, l’enjeu dépasse désormais le remplacement de quelques appareils. Le groupe doit aussi rassurer les acheteurs sur la fiabilité de son premier smartphone pliable, alors que son concurrent Samsung dispose de plusieurs générations d’expérience sur ce marché.