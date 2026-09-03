iRobot muscle sérieusement sa gamme de robots aspirateurs avec le Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash Dock, présenté comme son modèle le plus avancé à ce jour. Le constructeur mise ici sur trois axes : une aspiration plus efficace sur les moquettes, un lavage chauffé plus agressif sur les taches et une station d’entretien largement automatisée.

Sur le papier, la fiche technique est particulièrement ambitieuse : 35 000 Pa de puissance d’aspiration, un débit d’air annoncé à 20 L/s, un rouleau de lavage tournant à 300 tr/min, de l’eau chauffée jusqu’à 80 °C dans la station et une navigation combinant LiDAR et reconnaissance d’objets par IA.

SealForce : iRobot ne mise pas uniquement sur les 35 000 Pa

Comme beaucoup de concurrents, iRobot communique sur une puissance d’aspiration particulièrement élevée. Mais, le constructeur veut surtout se différencier avec sa nouvelle technologie SealForce.

Au lieu de simplement augmenter la dépression générée par le moteur, le Roomba Max 875 Combo peut abaisser une sorte de jupe autour de son châssis lorsqu’il évolue sur une moquette. L’objectif est de réduire les fuites d’air sur les côtés et de concentrer davantage le flux directement dans les fibres.

iRobot annonce un débit pouvant atteindre 20 litres par seconde, associé à une aspiration maximale de 35 000 Pa.

Selon les mesures du constructeur, ce système permettrait d’obtenir un nettoyage des moquettes jusqu’à trois fois plus profond qu’avec une aspiration comparable dépourvue de SealForce. Une affirmation qu’il faudra évidemment confronter à des tests indépendants, d’autant que la comparaison utilisée par iRobot porte précisément sur un aspirateur fonctionnant sans cette technologie.

ThermaMist attaque les taches avec une brume chaude

Le lavage bénéficie lui aussi d’une approche assez différente de celle des générations précédentes. Le Roomba Max 875 Combo inaugure la technologie ThermaMist, qui projette en continu une brume chauffée sur le sol. Celle-ci doit humidifier et ramollir les salissures avant le passage du système de lavage.

iRobot annonce ainsi une efficacité de détachage deux fois supérieure à un nettoyage effectué sans ThermaMist. Ce prétraitement est complété par le nouveau PowerSpin Max Roller Mop, un rouleau de lavage qui se nettoie en continu pendant son utilisation.

Le rouleau tourne à 300 tr/min et applique une pression de 18 newtons sur le sol. D’après iRobot, il est 44 % plus grand que son rouleau PowerSpin standard et tourne 2,5 fois plus rapidement que celui du Roomba Max 775.

Le fabricant promet ainsi un nettoyage jusqu’à 3,75 fois plus profond par rapport à ce dernier.

Le Roomba protège automatiquement les tapis pendant le lavage

Le principal problème des robots aspirateurs-laveurs reste leur capacité à alterner correctement entre sols durs et tapis. iRobot répond à cette problématique avec DriLift. Grâce à la détection assistée par intelligence artificielle, le Roomba identifie automatiquement la moquette, relève son rouleau de lavage et abaisse simultanément une protection. L’objectif est simple : éviter qu’un rouleau encore humide ne vienne frotter sur une moquette ou un tapis.

Cette approche est intéressante, car elle va plus loin que le simple relevage de la serpillière désormais courant sur les robots haut de gamme.

Le nettoyage des bords reste une priorité

Le Roomba Max 875 Combo dispose également de la technologie PerfectEdge. Le rouleau peut se déplacer latéralement jusqu’à 45 mm afin de se rapprocher des murs et des plinthes. La brosse latérale Edge-Sweeping peut elle aussi s’écarter vers l’extérieur afin d’aller chercher les poussières dans les coins.

iRobot ajoute un double système anti-enchevêtrement composé de cette brosse latérale spiralée et d’une brosse principale conçue pour couper ou évacuer plus facilement les cheveux.

Le constructeur cible ainsi explicitement les foyers avec animaux ou personnes aux cheveux longs.

Une station AutoWash très complète

Comme la plupart des robots haut de gamme actuels, le Roomba Max 875 Combo est accompagné d’une station multifonction. Le AutoWash Dock lave le rouleau avec de l’eau chauffée jusqu’à 80 °C, avant de le sécher avec de l’air chaud à 55 °C. Elle peut également distribuer automatiquement le produit de lavage StayClean Mopping Concentrate et vider le bac à poussière du robot dans un sac AllergenLock en carbone.

iRobot annonce jusqu’à 90 jours d’utilisation sans intervention manuelle sur la partie collecte des poussières, selon les conditions d’utilisation.

Autrement dit, l’objectif est clairement de réduire au maximum les manipulations quotidiennes, même si l’utilisateur devra toujours gérer l’eau propre, l’eau sale et l’entretien périodique de la station.

LiDAR et IA pour éviter plus de 300 objets

Pour se déplacer, le Roomba Max 875 Combo utilise un système ClearView Pro Dual-Line LiDAR. Il est complété par la technologie PrecisionVision, reposant sur l’intelligence artificielle pour reconnaître et contourner plus de 300 types d’objets courants. Cette combinaison doit notamment permettre au robot de cartographier le logement, de naviguer d’une pièce à l’autre et d’éviter les petits obstacles laissés au sol.

Malgré toute cette technologie, le robot conserve un profil relativement bas avec une hauteur annoncée de 9,98 cm. Il peut également franchir des seuils pouvant atteindre 3,5 cm.

Une application Roomba Home pour personnaliser le nettoyage

L’application Roomba Home permet de définir des programmes, de cibler certaines pièces ou de donner la priorité à des zones spécifiques, notamment celles fréquentées par les animaux. Le robot est également compatible avec les commandes vocales via Alexa, Siri et Google Assistant.

iRobot tente donc de réunir dans ce Max 875 Combo l’ensemble des fonctions désormais attendues sur le très haut de gamme : cartographie précise, détection d’obstacles, lavage chauffé, entretien automatisé et stratégies de nettoyage adaptées à chaque surface.

Roomba Max 875 Combo : prix et disponibilité

Le Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash Dock sera disponible à partir du 2 septembre 2026 sur le site d’iRobot. Il sera disponible à partir du 2 septembre 2026 au prix conseillé de 1 199 €.

À ce niveau de prix, iRobot arrive directement sur le segment premium, déjà particulièrement disputé. Reste à voir si SealForce, ThermaMist et le nouveau rouleau PowerSpin Max lui permettront réellement de reprendre l’avantage face aux meilleurs robots aspirateurs-laveurs du moment.