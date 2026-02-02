Migration Fitbit : Google repousse la date limite au 19 mai 2026

On pouvait croire l’échéance gravée dans le marbre. Mais, Google vient de redonner un peu d’oxygène aux retardataires : la migration des anciens comptes Fitbit vers un compte Google n’est plus attendue début février… elle est désormais fixée au 19 mai 2026.

Et, derrière ce simple décalage de calendrier, c’est une réalité très concrète : sans migration, l’accès au service s’arrête — et vos historiques finissent par disparaître.

Une date de plus, mais une vraie ligne rouge

Le changement a été mis à jour sur la page d’aide officielle : le 19 mai 2026 devient la date limite pour continuer à utiliser Fitbit avec un ancien identifiant. Passé ce point, il faudra obligatoirement un compte Google pour se connecter, synchroniser et exploiter l’app.

Et, ce n’est pas tout : Google précise désormais une deuxième échéance, plus silencieuse, mais potentiellement plus douloureuse : à partir du 15 juillet 2026, Google commencera à traiter les suppressions de données pour les comptes non migrés (ou pour les données que vous choisissez de ne pas transférer).

Traduction : vous gagnez du temps, oui — mais la logique reste la même. L’écosystème se referme, et l’ancien « Fitbit login » devient une porte qui se verrouille.

Pourquoi Google force la main (et pourquoi maintenant) ?

Il y a l’argument officiel : simplifier la gestion des appareils, unifier l’identifiant, renforcer la sécurité (2FA, contrôles centralisés). Sur sa documentation, Google met aussi en avant un point sensible : les données santé Fitbit ne seraient pas utilisées pour Google Ads et resteraient gérées via des contrôles de confidentialité dédiés.

Mais, il y a aussi l’argument stratégique, beaucoup plus structurel : depuis l’intégration progressive de Fitbit dans la galaxie Pixel, la montre et la santé deviennent un pilier de la plateforme. Le compte unique, c’est le prérequis pour faire circuler sans friction capteurs, sauvegardes, abonnements et services — bref, pour industrialiser.

Ce que vous risquez si vous ne faites rien

Ce n’est pas une simple « reco » : c’est une condition de continuité. Après le 19 mai, vous pouvez vous retrouver avec : un compte inutilisable pour la synchro et l’app, un accès coupé à vos historiques, puis, à terme, une suppression de données lors du cycle de juillet.

Si vous avez des années de sommeil, de fréquence cardiaque, d’entraînements, ou des tendances de long terme, l’enjeu est moins « administratif » que patrimonial.

Comment migrer en 2 minutes (et quoi vérifier avant) ?

La procédure est simple : elle se fait dans l’app Fitbit.

Ouvrez l’app Fitbit Allez dans Paramètres Choisissez Déplacer le compte (« Changer de compte ») Suivez l’assistant à l’écran.

Deux détails importants à connaître : c’est irréversible : une fois migré, vous ne pouvez pas « revenir en arrière ».

Certaines configurations peuvent bloquer : par exemple, Google indique qu’on ne peut pas lier Fitbit à un compte Google Workspace (pro/école). Il faut un compte Google standard.

Le vrai sujet : la confiance, pas le mot de passe

Derrière cette bascule, il y a une question que les marques évitent souvent : qui détient la relation — et à quelles conditions ?

Un compte unique peut être plus pratique, mais il augmente aussi le « coût de sortie » : tout devient plus intégré, plus dépendant, plus difficile à quitter proprement. Et quand l’objet est un bracelet, mais que la valeur est dans vos données, c’est l’archive qui compte.

Le paradoxe, c’est que cette consolidation arrive au moment où les utilisateurs demandent l’inverse : plus de contrôle, plus d’export, plus de clarté sur les usages. Google dit aller dans ce sens via des contrôles renforcés. La suite se jouera sur un point très simple : est-ce que l’utilisateur comprend et maîtrise ce qu’il transfère ?