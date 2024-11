Gorilla Glass : Corning accusé de monopole par l’Union européenne

La majorité des smartphones actuels sont équipés d’un verre de protection sur l’écran, et parfois même sur le panneau arrière. Parmi les fabricants de verre protecteur, Corning, avec ses produits Gorilla Glass et Ceramic Shield, est incontestablement le leader du marché, dominant largement ce secteur.

Cette position dominante a attiré l’attention de l’Union européenne, qui a lancé une enquête antitrust pour examiner d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. L’enquête de la Commission européenne vise à déterminer si Corning a abusé de sa position sur le marché en signant des accords d’exclusivité avec des fabricants de smartphones et des entreprises de traitement de verre brut, au détriment de la concurrence.

Selon un communiqué de presse de la Commission européenne, ces accords auraient pu obliger les fabricants de smartphones à s’approvisionner exclusivement, ou presque, en verre de protection auprès de Corning. En contrepartie, des rabais auraient été offerts, et les fabricants auraient été tenus de signaler les offres concurrentielles.

Les accords avec les entreprises de traitement de verre brut comprenaient des clauses d’exclusivité similaires et des clauses empêchant la contestation des brevets de Corning.

La Commission craint que de tels contrats aient permis à Corning d’exclure les concurrents de segments importants du marché, réduisant ainsi le choix des clients, augmentant les prix et freinant l’innovation, au détriment des consommateurs du monde entier. Si l’enquête conclut que Corning a enfreint les règles de concurrence de l’UE, l’entreprise pourrait être sanctionnée par des amendes.

Des amendes pour Corning ?

Gorilla Glass, reconnu pour sa solidité et sa résistance, est devenu un standard dans l’industrie, au point d’atteindre une notoriété comparable à des marques emblématiques telles que Xerox ou Kleenex. Les versions successives de ce verre, comme le Gorilla Glass 4 et le Gorilla Glass 6, ont apporté des améliorations significatives en termes de résistance aux chutes et aux dommages répétitifs.

L’implication de Corning dans l’industrie est telle qu’Apple a investi 45 millions de dollars pour soutenir sa production aux États-Unis, considérant le verre de Corning comme essentiel pour ses produits, notamment le Ceramic Shield utilisé sur l’iPhone 12. Cette relation remonte aux débuts de l’iPhone, lorsque Steve Jobs avait insisté pour remplacer l’écran en plastique par un verre Gorilla Glass juste avant le lancement du produit.

Pour l’heure, aucune date limite légale n’a été fixée pour l’enquête antitrust.