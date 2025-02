Apple : Un robot-lampe expressif et mignon comme dans Pixar !

Apple a partagé un premier aperçu de son prototype de lampe robotisée qui semble aussi mignonne que celle qui orne les titres d’ouverture des films Pixar.

Les informations proviennent d’un document de recherche intitulé « ELEGNT : Expressive and Functional Movement Design for Non-Anthropomorphic Robot » (conception de mouvements expressifs et fonctionnels pour un robot non anthropomorphe), rédigé par l’équipe Machine Learning Research.

L’article porte sur la conception et le prototypage d’un robot en forme de lampe qui « explore l’interaction entre les objectifs fonctionnels et expressifs dans la conception des mouvements ». Le processus de conception du matériel est également détaillé, ainsi qu’un certain nombre de scénarios.

Cependant, le robot ne ressemble pas à ceux auxquels d’autres entreprises nous ont habitués, puisqu’il prend la forme d’une lampe au lieu de chercher à ressembler à un être humain.

Il semble que la recherche ait été menée pour essayer de créer un robot dont la conception des mouvements peut « intégrer des qualités expressives — telles que l’intention, l’attention et les émotions — aux côtés des considérations fonctionnelles traditionnelles, telles que l’accomplissement d’une tâche, les contraintes spatiales et l’efficacité temporelle ».

Apple crée un robot-lampe capable d’agir avec excitation et de montrer des émotions

Bien qu’il n’en soit encore qu’au stade du prototype, le robot a été mis à l’épreuve, l’équipe ayant exploré différents comportements. Dans l’état initial, la lampe observe et peut s’allumer.

Elle peut également communiquer son intention en s’approchant de la personne qui lui parle, et manifester son attention en levant les yeux vers elle ou en fixant un objet. L’attitude peut se manifester par un hochement de tête en cas d’accord. Le robot peut danser et montrer qu’il est excité en se secouant, ce qui témoigne également d’une émotion.

Les résultats d’une étude comparant les mouvements axés sur l’expression et les mouvements axés sur la fonction dans 6 scénarios de tâches suggèrent que les mouvements axés sur l’expression renforcent l’engagement de l’utilisateur et les qualités perçues du robot. Les participants à l’étude ont même décrit le robot comme incarnant un « sens de l’humour » et comme étant « amusant à regarder ».

Tout au long de l’article, il est clair que l’utilisation de mouvements expressifs a été appréciée, mais pas dans tous les cas. Certains ont déclaré que les comportements expressifs du robot pouvaient être « trop exagérés », ce qui pouvait les rendre distrayants ou dérangeants.