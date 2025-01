CES 2025 : UGREEN Revodok Max 2131, le dock Thunderbolt 5 le plus puissant du marché

Annoncé au CES 2025, le tout nouveau Revodok Max 2131 de UGREEN promet de redéfinir les standards de la connectivité avec ses ports multiples et ses capacités vidéo avancées. Doté de la technologie Thunderbolt 5, ce dock de nouvelle génération dépasse largement ses homologues Thunderbolt 4, offrant des vitesses de transfert inédites et une flexibilité accrue pour les configurations multi-écrans.

Le Thunderbolt 5, tout juste introduit sur les derniers appareils comme le MacBook Pro M4 d’Apple, propose jusqu’à 80 Gb/s de bande passante bidirectionnelle. Avec son mode Bandwidth Boost, il peut atteindre 120 Gb/s pour les sorties vidéo externes, surpassant les limitations des docks Thunderbolt 4 à 40 Gb/s et des USB4 V2 plafonnés à 80 Gb/s.

Le Revodok Max 2131 exploite pleinement ces capacités, permettant des transferts rapides de fichiers et des options de sortie vidéo impressionnantes. Ce dock prend en charge DisplayPort 2.1, USB4 V2, et PCI Express Gen 4, garantissant une compatibilité étendue et des performances exceptionnelles.

Performance vidéo adaptée à chaque plateforme

Sur Windows, le dock offre une résolution maximale de 8K à 60 Hz, tandis que sur macOS, la résolution est limitée à 6K à 60 Hz, en raison des restrictions du système d’exploitation. Pour des fréquences d’images plus élevées, il prend en charge des résolutions comme 2560×1440 à 120 Hz ou 1080p à 120 Hz.

En mode double écran, les utilisateurs de Mac équipés de puces Pro ou Max (M1, M2, M3, M4) peuvent connecter deux écrans externes. Cependant, les Mac dotés de puces standards (M1, M2, etc.) sont limités à une seule sortie vidéo via le dock. Pour les Mac Mini, un second écran peut être connecté via le port HDMI intégré à l’appareil, mais cela ne passe pas par le Revodok Max 2131.

Connectivité polyvalente et puissance de charge

Le Revodok Max 2131 ne s’arrête pas aux écrans et propose une connectivité étendue grâce à ses multiples ports :

Trois ports Thunderbolt 5 : chacun capable de transférer des données à 80/120 Gb/s ou de gérer des sorties vidéo 8K.

Un port USB-C 3.2 : pour des transferts jusqu’à 10 Gb/s.

Quatre ports USB-A : deux en 3.2 Gen2 (10 Gb/s) et deux en 3.0 Gen2 (5 Gb/s) pour des appareils plus anciens.

Lecteurs de cartes SD et microSD 4.0 : prenant en charge des vitesses UHS-II jusqu’à 312 Mo/s et des capacités allant jusqu’à 2 To.

Port Ethernet RJ45 : offrant une connexion Internet ultra-rapide jusqu’à 2.5 Gb/s.

Prise audio 3,5 mm : pour vos besoins en podcasting ou en audio général.

Le dock se connecte à votre machine via une interface USB-C, offrant jusqu’à 85W de Power Delivery pour charger simultanément votre ordinateur portable et d’autres appareils. L’ensemble est alimenté par un adaptateur GaN de 180W, assurant une efficacité énergétique optimale.

Design compact et pratique

Malgré sa puissance, le Revodok Max 2131 conserve un format compact et fonctionnel. Avec des dimensions de 14,9 x 5,28 x 9,62 cm et un poids d’environ 782 grammes, il s’intègre facilement à tout espace de travail. Sa finition professionnelle en gris mat et noir s’harmonise parfaitement avec des configurations modernes.

UGREEN commencera à accepter les précommandes pour le Revodok Max 2131 au premier trimestre 2025 via son site officiel. Si le prix reste à confirmer, ce dock Thunderbolt 5 devrait rapidement devenir un incontournable pour les utilisateurs exigeants recherchant polyvalence et performance.

Avec le Revodok Max 2131, UGREEN consolide sa position en tant que leader dans l’univers des accessoires de connectivité de pointe.