CES 2025 : Belkin Stage Power Grip, transformez votre iPhone en appareil photo pro !

Lors du CES 2025, Belkin a annoncé le Stage Power Grip, un accessoire innovant destiné à transformer l’iPhone en véritable appareil photo numérique.

Conçu pour améliorer l’expérience photographique, ce grip ergonomique promet une prise en main stable et une réduction significative des tremblements pour des clichés dignes des plus grands photographes.

Le Stage Power Grip : allier photographie et autonomie

Le Stage Power Grip se fixe magnétiquement à l’iPhone via MagSafe, offrant une prise plus confortable pour les utilisateurs passionnés de photographie. Il intègre également un bouton physique pour déclencher des photos, rendant l’expérience plus intuitive qu’avec l’écran tactile seul.

En plus de ses fonctions dédiées à la photographie, l’accessoire inclut une batterie externe de 10 000 mAh, permettant de maintenir votre iPhone chargé tout au long de la journée.

Pour plus de polyvalence, le grip comprend un câble USB-C intégré, capable de recharger d’autres appareils en plus de l’iPhone. Belkin espère commercialiser cet accessoire à un prix inférieur à 80 dollars et envisage une sortie en mai 2025, bien que la date et le tarif exacts restent à confirmer.

Une gamme complète d’accessoires dévoilée

En plus du Stage Power Grip, Belkin a présenté une série d’accessoires, notamment le Stage Creator Bundle, la station de recharge sans fil BoostCharge Pro Magnetic, le chargeur compact BoostCharge USB-C, une nouvelle batterie externe BoostCharge Power Bank, et deux nouvelles options audio : les écouteurs Soundform Anywhere et le casque audio Soundform Isolate.

Stage Creator Bundle: un atout pour les créateurs de contenu

Destiné aux vloggers et créateurs de contenu, le Stage Creator Bundle inclut un trépied avec un support MagSafe pour une meilleure stabilité, ainsi que deux microphones à clip pour un enregistrement audio de haute qualité. Le kit comprend également un récepteur audio et un étui de chargement pour les microphones, offrant une solution complète pour les créateurs souhaitant produire des vidéos avec une qualité sonore professionnelle.

Chargeurs et autonomie : compacts et performants

Belkin enrichit sa gamme BoostCharge avec deux nouveaux modèles :

Le BoostCharge Compact USB-C Charger, un chargeur ultra-compact disponible en versions 45 W et 65 W, parfait pour recharger rapidement des appareils en déplacement.

Le BoostCharge Pro Magnetic Wireless Charging Pad, qui utilise la norme Qi2 pour une recharge sans fil rapide à 15 W, tout en intégrant un support inclinable pour faciliter la consultation de l’écran pendant la charge.

Enfin, la BoostCharge Power Bank 20K, équipée d’une batterie de 20 000 mAh et d’un câble USB-C intégré, propose une solution élégante et performante pour recharger vos appareils où que vous soyez.

Disponibilité et attentes

La plupart de ces nouveaux produits sont prévus pour une sortie à partir d’avril 2025. Avec ces annonces, Belkin continue de renforcer sa position en tant que fabricant d’accessoires innovants et polyvalents, répondant aux besoins des photographes amateurs, des créateurs de contenu et des utilisateurs en quête de solutions pratiques et performantes.

Reste à voir si le Stage Power Grip et ses fonctionnalités seront à la hauteur des attentes des utilisateurs, mais cette gamme promet déjà de dynamiser l’écosystème des accessoires mobiles en 2025.