Apple : Une année 2025 riche en nouveautés pour les Mac !

Après une fin d’année 2024 marquée par le lancement des MacBook Pro M4, de l’iMac M4, et du Mac mini M4, Apple se prépare à une année 2025 riche en nouveautés.

Avec des mises à niveau attendues pour l’ensemble de sa gamme Mac, l’introduction de la puce M5 en fin d’année, et des rumeurs sur un Vision Pro 2, voici un aperçu des grandes annonces à venir.

MacBook Air M4 : un lancement début 2025 ?

Le MacBook Air M4 pourrait être l’un des premiers produits d’Apple pour 2025. Initialement attendu au printemps, Mark Gurman de Bloomberg suggère une sortie encore plus précoce, potentiellement en janvier.

Design attendu : Pas de changement majeur, il s’agira essentiellement d’un MacBook Air M3 doté de la puce M4.

Fuite récente : Des références à deux modèles de MacBook Air 2025 ont été repérées dans macOS Sequoia 15.2, confirmant leur arrivée prochaine.

Mac Studio M4 : un saut technologique en vue

Le Mac Studio, actuellement équipé de la puce M2 Ultra, commence à montrer son âge. Prévu pour l’été 2025, son rafraîchissement est très attendu.

Puce : Passage direct aux puces M4 Max et M4 Ultra, évitant la génération M3.

Performances : Une montée en puissance est attendue, mais les détails sur d’éventuels changements de design ou de fonctionnalités restent inconnus.

Mac Pro M4 : la puissance au rendez-vous

Le Mac Pro, symbole de performance maximale chez Apple, devrait également recevoir une mise à niveau en deuxième moitié de 2025.

Puce : Toujours propulsé par la puce M4 Ultra, après l’annulation de la puce M4 Extreme initialement prévue.

Nouveautés possibles : Un moteur neuronal amélioré grâce à Apple Intelligence pourrait être intégré pour répondre aux besoins croissants en IA.

En revanche, l’écran Pro Display XDR pourrait attendre début 2026 pour sa mise à jour.

MacBook Pro M5 : vers une nouvelle génération en fin d’année

Les premiers produits équipés de la puce M5 arriveraient fin 2025, avec une mise à niveau du MacBook Pro attendue vers octobre ou novembre.

Design : Peu de changements sont prévus par rapport au MacBook Pro M4, qui n’avait déjà pas apporté de refonte majeure.

Châssis plus fin et écran OLED : Des évolutions de design pourraient être repoussées à 2026.

Un retour de l’iMac Pro ?

Si l’iMac M4 a marqué les esprits avec sa palette de couleurs, les amateurs de puissance attendent toujours un iMac Pro ou une version plus grande de l’iMac.

Rumeurs : Apple explore l’idée, mais aucune sortie n’est garantie pour 2025.

Configurations possibles : Options de puces M5 Pro et M5 Max, mais un lancement semble plus probable après 2025.

En attendant, Apple continue de promouvoir le Mac Studio ou le Mac mini associés à l’écran Apple Studio Display, bien que ce dernier reste coûteux.

Vision Pro 2 : à quoi s’attendre ?

Apple travaillerait sur deux nouvelles versions de son casque de réalité mixte :

Vision Pro 2 : Une version haut de gamme améliorée.

Apple Vision : Une variante plus abordable.

Puces et fonctionnalités : Les nouveaux casques devraient intégrer la puce M5 et des capacités avancées grâce à Apple Intelligence.

Leur lancement pourrait intervenir en fin d’année 2025, bien que l’original Vision Pro, sorti début 2024, n’ait pas encore connu de succès commercial majeur.

Une année riche en nouveautés pour Apple

2025 s’annonce comme une année cruciale pour Apple, avec des mises à jour ambitieuses de sa gamme Mac et des avancées dans le domaine de la réalité mixte. Si les rumeurs se concrétisent, les puces M4 et M5 renforceront la position de l’entreprise dans les segments professionnels et grand public.

Que vous soyez un utilisateur à la recherche de performance ou simplement curieux des prochaines innovations, cette année promet d’être passionnante pour les fans de la marque à la pomme.